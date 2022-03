LOZ kukurydzy stworzone tylko dla 5 województw

Większość rolników zakupiła materiał siewny kukurydzy jeszcze w sezonie zimowych. Część producentów długo zwleka z wyborem. Dla tych jeszcze niezdecydowanych z pomocą mogą przyjść Listy Odmian Zalecanych. Niestety rekomendacje dotyczą tylko 5 województw.

Zainteresowanie kukurydzą rośnie, wielu ekspertów spodziewa się, że w 2022 r. kukurydzą zostanie obsiane ok. 2 mln ha gruntów. Niestety większość topowych odmian jest już dawno wyprzedanych. Te, jak ciepłe bułeczki rozeszły się w tempie błyskawicznym.

Niestety, ci co długo zwlekali z wyborem mają go teraz bardzo ograniczony, a przewidując zakup na ostatnią chwilę i niesłabnące zainteresowanie siewem tego gatunku może się okazać, że dostęp do materiału siewnego nie będzie swobodny.

Przyjrzyjmy się jednak stworzonymi przez COBORU dla poszczególnych województw rekomendacjami w zakresie doboru odmian kukurydzy w poszczególnych regionach. Z podpowiedzi niestety mogą skorzystać producenci rolni z zaledwie 5 województw: woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz podlaskiego. Na liście są 34 odmiany (kukurydza na ziarno) i 22 odmiany (kukurydza na kiszonkę) należące do trzech grup wczesności. Warto zwrócić uwagę, że część z nich pochodzi z wspólnotowego katalogu CCA.

LOZ kukurydzy na ziarno

W przypadku uprawy kukurydzy na ziarno największy wybór mają producenci z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego (po 16 rekomendacji). Poszczególne odmiany pojawiają się często pojedynczo na liście, jedynie kilka odmian jest polecanych w 4 regionach.

LOZ kukurydzy na kiszonkę

Odmiany przeznaczone na uprawę na kiszonkę dotyczą z kolei 4 województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, podlaskiego oraz pomorskiego. Wiele odmian jest wstępnie rekomendowanych i podobnie jak w przypadku odmian na ziarno w dużej mierze są to pojedyncze rekomendacje.