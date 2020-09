LOZ pszenicy ozimej 2020

Siew pszenicy zbliża się wielkimi krokami. Warto już podjąć decyzję, którą odmianę wybrać do warunków swojego gospodarstw. Pomocne przy tym są Listy Odmian Zalecanych opracowane przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Siew pszenicy w tzw. terminie optymalnym w zależności od regionu rozpoczyna się od 15 września i trwa do ok. 5 października. Najwcześniej ten gatunek zbóż wysiewa się we wschodniej i północno-wschodniej Polsce (15-20 września), nieco później w centrum i w rejonie południowym (20-30 września), a najpóźniej w zachodnich częściach kraju (20 września – 5 października).

Na tegorocznej LOZ pszenicy znajduje się trzydzieści osiem kreacji odmianowych. Najczęściej polecaną jest Artist ( w 15 województwach), następnie RGT Kilimanjaro (13 województw), Linus (12 województw) i RGT Bilanz (11 województw).

LOZ w uprawie pszenicy ozimej w 2020 r.:

1. Woj. dolnośląskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, Patras, KWS Dakotana, Kometa, RGT Sacramento CCA.

2. Woj. kujawsko-pomorskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Hondia, Rotax, Formacja, Euforia, KWS Spencer, Fakir, LG Jutta, Findus CCA.

3. Woj. lubelskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Rotax, Belissa, Arkadia, Natula.

4. Woj. lubuskie: Artist, Linus, RGT Bilanz, Hondia, Formacja, Owacja, Medalistka, Tytanika, Hybery F1, RGT Metronom.

5. Woj. łódzkie: Artist, RGT Kilimanjaro, Euforia, Owacja, Medalistka, Rivero.

6. Woj. małopolskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Rotax, Patras, Delewar.

7. Woj. mazowieckie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Hondia, Rotax, Euforia, Belissa, Owacja, Arkadia, Comandor, KWS Ozon, Sailor.

8. Woj. opolskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Hondia, Patras, Belissa, Owacja, Medalistka, Arkadia, LG Jutta, KWS Dakotana, Plejada, Pokusa.

9. Woj. podkarpackie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Formacja, Euforia, Patras, Ostroga.

10. Woj. podlaskie: Artist, RGT Kilimanjaro, RGT Bilanz, Formacja, Bonanza.

11. Woj. pomorskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Hondia, Rotax, Euforia, KWS Spencer, Ostroga, Comandor, Delawar, Fakir, Plejada, RGT Metronom, SY Orofino.

12. Woj. śląskie: Artist, Linus, RGT Bilanz, Hondia, Rotax, Formacja, Euforia, Patras, Belissa, KWS Spencer, Ostroga, Comandor, KWS Firebird, SY Orofino, Apostel, Błyskawica.

13. Woj. świętokrzyskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, Rotax, Formacja, Ostroga, Delawar, Fakir, Tytanika.

14. Woj. warmińsko-mazurskie: RGT Kilimanjaro, Hondia, Rotax, Owacja, KWS Spencer, LG Jutta, Tytanika.

15. Woj. wielkopolskie: Artist, RGT Kilimanjaro, Linus, RGT Bilanz, Hondia, Formacja, Patras, Belissa, Medalistka.

16. Woj. zachodniopomorskie: Artist, Linus, RGT Bilanz, Bonanza, Hybery F1, KWS Firebird, Rivero, Frisky.