Lustra wody na polach

Ostatnie opady deszczu spowodowały na wielu polach, w różnych regionach kraju, zastoiska wodne. Pogoda niestety nadal może wiele namieszać i przyczynić się do strat, zarówno w obsadzie ozimin, jak i w gospodarstwie.

Przez nasz kraj przeszły w ostatnich dniach wichury, trąby powietrzne i gwałtowne burze, które spowodowały duże spustoszenia.

Dramatyczny widok, siła dzisiejszego wiatru była ogromna. To stało się w nocy, w powiecie sieradzkim, gmina Blaszki -moja gmina.

Budynki gospodarcze zrównane z ziemią, w domu naruszony strop.. dom do rozbiórki. Masakra.



Tego nie da się przewidzieć, oby dało sie przeżyć.

Podobnie jak wczoraj, im bliżej nadejścia niżu tym prognozy przesuwają go bardziej na południe. Aktualnie na jutrzejsze południe i popołudnie porywy ok 120 są prognozowane w centrum kraju a nie jak poprzednio na północy czyli w Olsztynie.

Okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze w tym tygodniu czeka nas następna, bardzo silna wichura. Obecnie jesteśmy pod wpływem cyklonu Dudley, który w piątek dotarł do Irlandii. Poniżej na filmie widać z jaką siłą mamy do czynienia.

Problemy widać nie tylko w gospodarstwach, które dotknęła ta straszna wichura. Ale również na polach. Plantacje zbóż lub rzepaku często całe „zatopione są w wodzie”. I to nie jest miejscowe, ale np. obejmuje obszar połowy pola, tak jak widać to na zdjęciu poniżej. Dajcie znać jak sytuacja wygląda u Was. Bo mamy sygnały od rolników, że bardzo dużo jest takich przypadków.

Zasiana była pszenica 😀

Zbierany będzie ryż 😀

