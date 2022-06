Jak dowiedział się serwis trójmiasto.pl od 1 lipca, Bałtycki Terminal Zbożowy w Porcie Gdynia, zyska nowego dzierżawcę. Będzie nim spółka Mondry z Gdańska.

Co ciekawe, firma ta został zarejestrowana w kwietniu tego roku i zgodnie z wpisem w KRS ma się zajmować sprzedażą hurtową zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Portal trójmiasto.pl przypomina, że o zmianie dzierżawcy poinformowano właśnie w kwietniu. Dotychczasowy dzierżawca Bałtyckiego Terminalu Zbożowego rozwiązał umowę z Portem Gdynia z powodu remontu Nabrzeża Indyjskiego.

Jak czytamy dalej, to właśnie Port Gdynia ma największe moce przeładunkowe zboża w Polsce. - W 2021 r. przeładowano tam 4765,1 tys. ton zbóż. Na ten wynik "złożyli się" oprócz BTZ także inni operatorzy, czyli firma OT Port Gdynia, holenderska HES Gdynia Bulk Terminal oraz polska spółka Speed – podano.

Dziennikarze też udostępnili dane dotyczące mocy przeładunkowych naszych rodzimych portów i zderzyli je z tymi, które posiadała Ukraina, to ważne w kontekście transportu ukraińskiego zboża. Przypomnieli, że w ubiegłym roku porty ukraińskie przeładowały 161 mln ton ładunków, z czego 48 mln ton to właśnie zboża. Co z naszymi możliwościami?

- Port Gdynia ma moce na przeładowanie 6 mln ton (w roku), ale zwykle ok. 5 mln ton to obrót krajowy, więc zostaje wolny tylko milion. Port Gdańsk ma tylko 1,5 mln ton, a do tego nie ma żadnego dedykowanego terminalu zbożowego. Szczecin-Świnoujście ma mocy na 2,5 mln ton, z czego krajowo wykorzystuje 1,7 mln – podał serwis trójmiasto.pl.

Udostępnione też dane ile przeładowano zboża w Porcie Gdynia w latach 2015-2021 (źródło: trojmiasto.pl):