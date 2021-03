Mała podaż ziarna na północy i zachodzie Polski. Wysoki eksport do Niemiec

- Utrzymujący się wysoki poziom eksportu realizowany drogą morską i lądową do Niemiec skutkuje uszczuploną podażą zbóż na północy i zachodzie kraju. Coraz mniej zbóż w magazynach jest także na południowym-wschodzie kraju, gdzie trudno znaleźć większe partie ziarna, w tym pszenicy - informuje portal farmer.pl Izba Zbożowo-Paszowa.

- Oceniamy, iż obecnie najwięcej zmagazynowanego ziarna jest jeszcze w centrum kraju, ale i tutaj rynkowa podaż praktycznie wszystkich zbóż jest mocno uszczuplona – czytamy w najnowszym komentarzu branżowym Izby.

Eksperci Izby podkreślają, że po czasie nieco większej rynkowej podaży zbóż (głównie pszenicy) odnotować można spadek liczby ofert sprzedaży ziarna w kraju. W dalszym ciągu bardzo trudno kupuje się jęczmień, nie ma za dużo także ofert sprzedaży pszenżyta. Bardzo mała jest podaż kukurydzy, której ceny dobiły do cen pszenicy.

- Wiele wskazuje również na to, iż kukurydzy na rynku krajowym zabraknie do nowych zbiorów, co będzie silnym wsparciem jej cen. Spodziewany rekordowo duży eksport tego zboża w bieżącym sezonie, a także śladowy import z południa Europy i praktycznie brak importu kukurydzy z Ukrainy zapewne przyczynią się do wystąpienia silnych napięć w bilansie tego zboża w dalszej części sezonu – informuje Izba.

W odniesieniu do eksportu, w dalszym ciągu w portach notuje się wzmożony ruch, co od pewnego czasu wywołuje pewne problemy logistyczne w załadunkach statków. W marcu br., eksport pszenicy drogą morską będzie mniejszy niż w lutym br., ale ciągle znaczny (ok. 250 tys. ton).

- Z końcem miesiąca rozpoczęły się załadunki pszenicy z przeznaczeniem do Algierii, które i będą trwały przez cały kwiecień. Tak więc w kwietniu br. łączny wolumen załadowanej pszenicy do tego kraju może przekroczyć 300 tys. ton – informuje Izba Zbożowo-Paszowa.

Eksperci podkreślają, że w dalszym ciągu notuje się spory eksport zbóż na rynek niemiecki na kołach w ramach realizacji wcześniejszych kontraktów, głównie pszenicy, kukurydzy i pszenżyta. Uszczuplona podaż ziarna na zachodzie kraju coraz bardziej ogranicza możliwości jego eksportu do Niemiec.