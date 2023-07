Pierwsze kombajny wyjechały w jęczmień. To są pojedyncze pola na słabych, lekkich glebach, o ile w regionie nie padało, ale można powiedzieć wprost, że tzw. małe żniwa ruszyły.

Na razie bardzo wolno i wyrywkowo, ale rzeczywiście kombajny wyjechały w jęczmień. Na razie takie informacje potwierdziliśmy w takich województwach jak dolnośląskie, lubuskie i opolskie. To nie tylko dane z mediów społecznościowych, gdzie rolnicy chwalą się pracą w polu, ale też informacje potwierdzone w organizacjach rolniczych. Trzeba jednak zauważyć, że te działania są na razie sporadyczne, przerywane opadami deszczu, które pojawiały się w niedzielę praktycznie na terenie całego kraju. Nie mamy sygnałów o zbiorach rzepaku.



Małe żniwa 2023 ruszyły

Na razie koszone są pojedyncze plantacje na słabszych stanowiskach, na glebach lekkich, gdzie i plon nie zapowiada się niezbyt wysoki. To jednak kwestia dni, kiedy zbiory rozwiną się na większą skalę, bo i zapowiedzi pogody sprzyjają tym prognozom.

Owszem mamy też pojedyncze przypadki, gdzie rolnicy informują nas, że w takich regionach jak Podkarpacie, Lubelszczyzna czy nawet Mazowsze, już jęczmień „zszedł’ z pola. Ale to są zwykle próbne zbiory. Częściej słyszymy od rolników, że na żniwa jest jeszcze za wcześnie, zboże jest jeszcze nie dojrzałe, potrzeba co najmniej dwóch tygodni, aby nawet jęczmień nadawał się do koszenia.

W innych państwach też ruszyły zbiory jęczmienia, ale też i rzepaku

W Turcji, jak widać na załączonym obrazku, jedni wypoczywają inni intensywnie pracują w polu. Tam według prognoz Turkstat, w sezonie 2023/2024 zwiększy się produkcję zbóż o 2 proc. do 39,5 mln ton w porównaniu z poprzednim sezonem, w szczególności pszenicy o 4 proc. do 20,5 mln ton, jęczmienia o 1 proc. do 8,6 ton, owies – o 3 proc. do 375 tys. ton, żyto – o 4 proc. do 285 tys. ton.

Żniwa w Turcji, a obok rozrywki turystyczne, fot. AK

Na Ukrainie, jak już informowaliśmy, intensywnie trwają małe żniwa. Jak donosi serwis UkrAgroConsult tam też rozpoczęły się zbiory jęczmienia. Zbiory zostały już przeprowadzone na powierzchni 4,8 tys. ha przy plonie 26,5 dt/ha. Do tej pory firma zebrała 12,6 tys. ton nowego plonu. Liderami w omłocie są producenci rolni w obwodzie odeskim z 4 tysiącami hektarów. Równocześnie rolnicy z rejonu mikołajowskiego przodują pod względem plonów – 32 dt/ha.

Na Ukrainie zaczęły się też już zbiory rzepaku. Według danych serwisu Latifundist wynika, że plony rzepaku to średnio w obwodzie odeski 1,29 t/ha. Z kolei średnia dla jęczmienia to 3,35 t/ha.