Żniwa trwają w najlepsze. Sprawdziliśmy, jakie są aktualne ceny skupu pszenicy konsumpcyjnej i paszowej, rzepaku, pszenżyta oraz innych zbóż. Czy coś się zmieniło od ostatniego tygodnia?

Aktualnie rolnicy w całym kraju zajęci są zbieraniem owoców ciężkiej pracy. Jak informowaliśmy do tej pory, pomimo niekorzystnego przebiegu pogody i niezbyt atrakcyjnie wyglądających plantacji, jakość plonów i wydajność z hektara są w tym sezonie zadziwiająco wysokie.

O ile żniwa rzepakowe dobiegają już końca i jedynie rolnicy z północy kraju pracują jeszcze przy zbiorach, o tyle żniwa zbożowe są jeszcze w pełni.

Żniwa 2022 - po ile pszenica, rzepak i pszenżyto?

Prawdę mówiąc, od zeszłego tygodnia niewiele się zmieniło w cennikach w przedsiębiorstwach skupujących płody rolne. Wartość pszenicy zarówno konsumpcyjnej jak i paszowej odnotowały lekki wzrost i kosztują średnio 30 zł na tonie więcej, tzn. kolejno 1500 i 1400 zł netto. Za surowiec dobrej jakości rolnik może otrzymać w skupie od 1380 do 1580 zł, z kolei w przypadku pszenicy paszowej widełki cenowe wynoszą od 1300 do 1500 zł. Ten sam, niewielki wzrost przypadł ziarnu pszenżyta, którego aktualna średnia cena wynosi ok. 1250 zł/t i waha się między 1200 a 1300 zł/t.

Średnia cena rzepaku, zgodnie z trendem na giełdach, spadła o 60 zł w stosunku do ubiegłego tygodnia i wynosi obecnie ok. 2950 zł za tonę nasion. Najniższa cena oferowana za rzepak przez skupujących to 2880 zł, natomiast najwyższa -3040 zł.

Pośrednicy zgodnie przyznają, że w tym sezonie rolnicy zdecydowali się na magazynowanie znacznej ilości zbiorów w oczekiwaniu na wyższe, bardziej korzystne ceny.

Szczegółowe wykresy i tabele, które pozwolą porównać wartość notowań poszczególnych płodów rolnych znajdziecie Państwo TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 10 sierpnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1400.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1530,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień konsumpcja – 1250.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1390,

- pszenica paszowa – 1300,

- rzepak - 2900.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1550 - 1600,

- pszenica paszowa – 1350,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1150-1200,

- jęczmień konsumpcyjny – 1200,

- rzepak – 3010,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1000,

- groch – 1500,

- łubin - 1500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1450,

- żyto konsumpcyjne – 1200.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1580,

- pszenica paszowa – 1370,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1300,

- jęczmień konsumpcja – 1170,

- jęczmień paszowy – 1110,

- rzepak – 2920.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1330,

- pszenżyto – 1250,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcja – 1250,

- rzepak – 2900.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1500,

- pszenica paszowa - 1450,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1130,

- jęczmień konsumpcyjny – 1100,

- rzepak – 3040,

- kukurydza sucha – 1300,

- owies – 1000.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1540,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień konsumpcyjny – 1220,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2970,

- kukurydza sucha – 1420,

- owies – 1050,

- groch – 1430.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1460 - 1570,

- pszenica paszowa – 1360,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1300,

- rzepak – 2880.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa - 1370,

- pszenżyto – 1200,

- żyto paszowe – 1080,

- jęczmień paszowy – 1150,

- owies - 970.

TRANSROL Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1530,

- pszenica paszowa – 1460,

- pszenżyto – 1280,

- żyto paszowe – 1170,

- żyto konsumpcyjne – 1190,

- jęczmień paszowy – 1180,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1050,

- groch – 1530,

- łubin - 1620.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1480,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 2950,

- kukurdza mokra - 750 nowe zbiory,

- kukurydza sucha – 1300.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o

- pszenica konsumpcyjna – 1540,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1180,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 2920.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1500,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1250,

- jęczmień paszowy – 1150,

- rzepak – 3000,

- kukurydza sucha – 1350.