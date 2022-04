Marazm na polskim rynku płodów rolnych trwa w najlepsze. Ceny rzepaku w dół

Drugi tydzień z rzędu na krajowym rynku płodów rolnych niewiele się dzieje. Sprawdziliśmy zatem, jak kształtują się ich ceny.

Ciężko wyznaczyć jakikolwiek trend panujący na krajowym rynku płodów rolnych, bowiem w niektórych skupach ceny pszenicy i rzepaku spadły o 50-100 zł na tonie, a w innych z kolei wzrosły. Handel płodami rolnymi w dalszym ciągu jest niewielki, a rolnicy, zajęci pracami polowymi, dalej czekają na wyższe ceny skupu.

Generalnie, jak mówią zgodnie przedstawiciele, w tym roku ciężko było odnotować okres, w którym podaż byłaby wyjątkowo wzmożona - gospodarze sprzedawali zapasy z magazynów z wyjątkową ostrożnością i w małych ilościach, ponieważ przy rekordowych cenach nawozów i paliw łatwo o nieostrożny ruch w finansach. Nadzieję na wzrost cen pszenicy daje wyjątkowo niska ocena stanu zasiewów tego gatunku w Stanach Zjednoczonych.

Szykują się rekordowe zbiory pszenicy w USA🇺🇸😉 https://t.co/thRjwN7yct — Mirosław Marciniak InfoGrain (@infograin_m) April 5, 2022

Aktualne średnie ceny poszczególnych gatunków odnotowane przez redakcję farmer.pl wynoszą następująco: pszenica konsumpcyjna - ok. 1580 zł/t, pszenica paszowa - ok. 1520 zł/t, żyto konsumpcyjne - 1220 zł/t, rzepak - ok. 4000 zł/t oraz kukurydza - ok. 1400 zł/t. Warto dodać, że z wymienionych gatunków jedynie rzepak odnotował spadek - wynosi on 200 zł netto na tonie w stosunku do ubiegłego tygodnia.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 6 kwietnia 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- żyto konsumpcyjne – 1250.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1350,

- jęczmień paszowy – 1330,

- kukurydza sucha – 1470,

- owies – 1000.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1550.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1500.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1550 - 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1150,

- żyto konsumpcyjne – 1170 - 1200,

- jęczmień paszowy – 1200,

- rzepak – 4400,

- kukurydza sucha – 1350,

- owies – 1000,

- groch – 1400,

- bobik – 1400,

- łubin – 1400.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 1620-1630,

- pszenżyto - 1450-1460,

- jęczmień paszowy - 1280-1290,

- kukurydza sucha - 1480-1490.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1400,

- pszenżyto – 1250,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 3800.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto konsumpcyjne – 1300,

- żyto paszowe – 1270,

- jęczmień paszowy – 1300,

- rzepak – 4300,

- kukurydza sucha – 1350.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1550,

- pszenica paszowa - 1500,

- pszenżyto – 1400,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień paszowy - 1230-1250,

- rzepak – 4560,

- kukurydza sucha – 1400.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 1580,

- pszenica paszowa – 1520,

- pszenżyto – 1330,

- żyto paszowe – 1050,

- żyto konsumpcyjne – 1150,

- jęczmień paszowy – 1280,

- kukurydza sucha – 1370,

- owies – 920.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1630,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1290,

- żyto paszowe – 950,

- żyto konsumpcyjne – 980,

- jęczmień paszowy – 1290,

- rzepak – 4430,

- kukurydza sucha – 1300,

- owies – 900,

- groch - 1080.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1550 - 1600,

- pszenica paszowa – 1400,

- żyto paszowe – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 1200,

- rzepak - 3800.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1300,

- owies – 950.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1300,

- jęczmień paszowy – 1300,

- groch – 1550,

- bobik – 1650.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1500,

- pszenżyto – 1300,

- żyto paszowe – 1200,

- jęczmień paszowy – 1170,

- rzepak – 4400,

- kukurydza mokra – 950 stary zbiór; 700 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1380.



Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1630,

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1430,

- żyto paszowe – 1350,

- żyto konsumpcyjne – 1400,

- jęczmień paszowy – 1430,

- rzepak – 4450,

- kukurydza sucha – 1400,

- owies – 1000,

- groch – 1450.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- pszenica paszowa – 1620,

- pszenżyto – 1440,

- żyto konsumpcyjne – 1400,

- jęczmień konsumpcyjny – 1450,

- kukurydza sucha – 1470.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1380,

- jęczmień paszowy – 1250,

- rzepak – 4600,

- kukurydza sucha – 1420.