Materiał siewny również był sprowadzany z Ukrainy

Trwa wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie, w kraju, który słynie z produkcji rolnej. Jest czwartym co do wielkości eksporterem pszenicy na świecie. Ale od niedawna Ukraina eksportowała też materiał siewny do krajów Unii Europejskiej.

Już wielokrotnie na portalu farmer.pl pisaliśmy o wpływie obecnej trudnej sytuacji na rynki rolne i ceny płodów rolnych, zwłaszcza pszenicy i kukurydzy. Przypominamy, że Ukraina w zeszłym roku wyeksportowała około 17 mln t pszenicy, o 30 proc. więcej niż rok wcześniej, głównie do krajów śródziemnomorskich, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Brak eksportu może wpłynąć i wpływa na potężne podwyżki wartości tego surowca, a także jak mówią niektórzy, nawet na głód w tych regionach świata. Porty morskie nie działają, transport jest niemożliwy, a na pewno bardzo utrudniony.

Handel nasionami w UE również z Ukrainy

Ale Ukraina w ostatnim czasie zaopatrywała unijne rynki również w nasiona. Konkretnie od końca 2020 r.

Przypominamy, że Komisja Europejska decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1544 z dnia 21 października 2020 r. zmieniającą decyzję Rady 2003/17/WE uznała równoważność przeprowadzanych na Ukrainie inspekcji polowych upraw nasiennych zbożowych roślin uprawnych oraz równoważność materiału siewnego roślin zbożowych, produkowanego na Ukrainie i urzędowo certyfikowanego przez organy tego państwa. Unia Europejska zgodziła się na import materiału siewnego, dokładnie zbóż, kukurydzy i sorgo, z Ukrainy do krajów Wspólnoty. Przypominamy, że wówczas decyzja ta budziła wiele wątpliwości (tekst poniżej).

- W 2011 r. Ukraina wystąpiła o uznanie równoważności swojego systemu certyfikacji materiału siewnego. Głównymi nabywcami ukraińskich nasion są Białoruś (35%) i UE (31%), a także Serbia (5%), Egipt (4%), Gruzja (4%). Według danych ukraińskiej agencji analizy agrobiznesu APK-Inform, kluczowymi uprawami eksportu nasion z Ukrainy są zboża (pszenica, jęczmień, kukurydza), soja, rzepak i słonecznik. Handel nasionami do UE trafiał głównie do Rumunii, Węgier, Niemiec, Austrii i Polski – napisał pod koniec lutego 2022 r. serwis internetowy ihsmarkit.com.

Jakie firmy działają w sektorze nasion na Ukrainie?

Okazuje się, że najbardziej aktywne są firmy z Niemiec i Francji. Teraz z powodu wojny te działania najpewniej mogą być wstrzymane. Czy może to też ograniczyć podaż materiału siewnego w naszym kraju?

- Bayer otworzył w 2018 r. zakład przetwórstwa nasion w Poczujkach w obwodzie żytomierskim. Zakład jest największym tego typu obiektem na Ukrainie i jednym z największych w Europie, z wartością 200 mln USD i stanowi część długoterminowej inwestycji w rozbudowę Dekalb przetwórstwo nasion kukurydzy na Ukrainie – pisał na koniec lutego 2022 r. ihsmarkit.com.

Jak podali dalej, przetwarzał on około 750 000 jednostek nasion rocznie, aby zaopatrzyć 2500 ukraińskich rolników w nasiona kukurydzy Dekalb opracowane przy użyciu tradycyjnych technik hodowlanych.

Euralis Semence jest częścią francuskiej grupy rolniczej Euralis, która została założona w południowo-zachodniej Francji w 1936 roku. Główne obszary działalności to produkcja nasion, hodowla, badania i handel kukurydzą, słonecznikiem, rzepakiem ozimym i jarym, sorgo, soją.

Farmsaat Ukraine to nowa filia założona niedawno przez niemiecką firmę Farmsaat. Portfolio na Ukrainie obejmuje odmiany kukurydzy.

- Do 1900 roku KWS z siedzibą w Niemczech stała się już liderem światowego handlu nasionami buraka cukrowego i zaczęła tworzyć spółki zależne. W 2001 roku powstała spółka zależna KWS-Ukraina, która zajmuje się produkcją nasienną, marketingiem i usługami rolniczymi. KWS oferuje producentom ukraińskim 13 mieszańców buraków cukrowych, 20 mieszańców kukurydzy oraz wysokowydajne mieszańce słonecznika, buraków pastewnych, rzepaku ozimego, żyta, odmian jęczmienia jarego i ziemniaków – podaje ihsmarkit.com.

Kolejną firmą, która działa na Ukrainie jest Limagrain Ukraina. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Limagrain Ukraine została założona w październiku 2008 roku, spółka zależna Limagrain Europe S.A. (Francja).

Mas Seeds Ukraine to ukraińska spółka zależna francuskiej firmy nasiennej MAS Seeds, która jest częścią rolniczej grupy spółdzielczej Maisadour. - Firma Mas Seeds jest obecna na rynku ukraińskim od ponad 10 lat. Zakład przetwórstwa nasion MAS Seeds, znajdujący się w regionie dniepropietrowskim, jest wiodącym gigantem nasiennym na Ukrainie o zdolności produkcyjnej 1 miliona jednostek siewnych rocznie. 90% nasion kukurydzy i 50% nasion słonecznika MAS Seeds sprzedawanych na rynku krajowym jest produkowanych na Ukrainie – podano.

Marka Pionier Cortevy wkroczyła do Rosji i na Ukrainę z działkami badawczymi, które powstały w rejonie Czernihowa i sąsiedniej Rosji. W 1998 roku Pioneer otworzył swoje przedstawicielstwo w Kijowie i rozpoczął prace nad testowaniem nowych odmian kukurydzy i słonecznika. W 2010 roku firma oficjalnie ogłosiła otwarcie w pełni funkcjonalnego centrum badawczego w Lubartsi (obwód kijowski). Jak dowiedzieliśmy się na ostatniej konferencji prasowej, biura firmy są zamknięte zarówno na Ukrainie, jak i w Rosji.

Kolejną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością RAGT Semences-Ukraina, która powstała w 2010 roku. Założycielem firmy jest RAGT Semences (Francja), założona w 1919 roku.

- Niedawno zakończyła się budowa zakładu przetwórstwa nasion słonecznika na Ukrainie firmy Syngenta. Posiada ona biuro z siedzibą w Kijowie. T.V.K. Przedsiębiorstwo Rolnicze (Farmer) to przedsiębiorstwo z regionu Kijowskiego, założone jako firma rodzinna w 2000 roku – podał ihsmarkit.com.

Czy to oznacza mniejszą podaż materiału siewnego? Wrócimy do Państwa z informacjami w tej sprawie, bo na pewno teraz znacznie zwiększyło się w Polsce zainteresowanie wysiewem roślin wysokobiałkowych czy słonecznika. I na pewno są w tych segmentach niedobory, a nawet jak się dowiadujemy, braki. Czy one są spowodowane sytuacją na Ukrainie? Chyba bardziej drogimi nawozami i szukaniem alternatywnych upraw.