Taki przekaz płynie z rynku. Powodem problemów z dostępnością nasion kukurydzy jest przebieg pogody w kluczowych krajach, gdzie prowadzona jest produkcja nasienna tego gatunku. Cena z kolei to rosnące koszty.

11 września 2022 r. braliśmy udział w Krajowym Dniu Kukurydzy w Szepietowie. Relacja z wydarzenia w poniższym artykule. Podczas spotkania mieliśmy możliwość rozmowy z przedstawicielami branży, zarówno z firm hodowlano-nasiennych, jak i organizacji osadzonych w rynku. Pytaliśmy nie tylko o tegoroczny stan plantacji kukurydzy, ale również o perspektywy na nowy sezon, który jak się okazuje stawia przed nami wiele pytań. Bo o ile mówi się, że ceny materiału siewnego kukurydzy na rok 2023 będą wyższe z powodu większych kosztów produkcji czy inflacji, to już nikt wprost nie podaje o ile. Cenniki mają być znane do końca września, ale zapowiadany jest skokowy wzrost cen. Problemem będzie też dostępność nasion. Niektóre firmy podkreślają, że mniej ich będzie o 15-20 proc., a nawet 30 proc. Jedne mówią, że będzie brakowało zwłaszcza odmian wczesnych, inne podkreślają że wszystkich. Wiele zależy od tego, gdzie dana odmiana była reprodukowana.

Jaki stan kukurydzy w 2022 r.?

Błażej Springer z Lidea Seeds Polska powiedział nam, że w zasadzie w województwie wielkopolskim czy lubuskim, zbiory kukurydzy kiszonkowej już się zakończyły. Niestety w tych regionach, ale też i w części Dolnego Śląska czy w województwie zachodniopomorskim, kukurydza wprost uschła. Były takie rośliny, które nawet nie posiadały kolby, więc jakość kiszonki również nie jest wysoka. Już wiadomo, że rolnicy, aby uzupełnić bazę paszową, będę przeznaczali kukurydzę ziarnową na kiszonkę.

Błażej Springer z Lidea Seeds, fot. M. Tyszka

- W doświadczeniach zbieranych w pierwszej dekadzie września w grupie odmian średnio wczesnych w tych właśnie regionach, dotkniętych suszą i na lekkich glebach, zawartość suchej masy dochodziła już do 40 proc. Czyli rośliny były już za suche. Wszystko przez pogodę, ta z początku września była słoneczna i z wysokimi temperaturami, więc zawartość suchej masy rosła bardzo szybko i często zbiór tych wczesnych odmian się nie udał. Te późniejsze „załapały się” na optymalną zawartość, czyli 30-35 proc. – wyjaśnił Springer.

W innych regionach plony zapowiadają się dobrze. Przykładem jest Podlasie. Tu przeważnie rośliny są wyrośnięte i kiszonki powinna być wystarczająca ilość.

Zbiory kukurydzy ziarnowej są jeszcze przed nami. Chociaż z pomiarów wykonanych w pierwszej dekadzie września, tuż przed opadami deszczu, odmiany wczesne miały wilgotność poniżej 30 proc. Warto jednak się nie spieszyć, aby kukurydza dosychała na polu i jeszcze obniżała zawartość wody w nasionach. Tym bardziej, kiedy ceny energii do suszenia ziarna kukurydzy zapowiadają się na bardzo wysokie.

Co z materiałem siewnym? Tutaj przedstawiciel Lidea potwierdza, że będzie problem z dostępnością. - Anomalie pogodowe dotknęły w dużym stopniu kraje, w których prowadzona jest produkcja nasienna kukurydzy, czyli: Francja, Rumunia i Węgry. Jeszcze nie wiemy konkretnie o ile zbiory będą niższe, ale będą na pewno i to przełoży się też na rynek polski. Z powodu suszy, ale nie tylko, czeka nas wręcz skokowy wzrost cen materiału siewnego. O ile one wzrosną? Na odpowiedź na to pytanie jest jeszcze za wcześnie – dodaje Błażej Springer.

Susza w 2022 r. największa od 500 lat

Takie informacje docierają do nas z Europy. Na farmer.pl pisaliśmy już o tym w tekście poniżej. Według ekspertów JRCJ (Joint Research Centre) obecna susza wydaje się być najgorsza od co najmniej 500 lat.

Jak wynika z raportu Wspólnego Centrum Badawczego (WCB) Komisji „Susza w Europie – sierpień 2022” oraz według poniższej mapy stwierdzono, że 35% terytorium UE znajduje się w warunkach ostrzegawczych (kolor pomarańczowy), a 25% w warunkach alarmowych (czerwony). Susza pogłębiła się względem danych z lipca 2022 r. przede wszystkim: we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Niemczech, Holandii, Belgii, Luksemburgu, Rumunii, Węgrzech, północnej Serbii, Ukrainie, Mołdawii, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Czyli są tak te kraje, gdzie prowadzona jest produkcja nasienna kukurydzy.

Susza w Europie, sierpień 2022r.Źródło: Europejskim Obserwatorium ds. Susz, Komisja Europejska

To wszystko wpłynie na ceny, które potwierdził też dla nas dyrektor Polskiego Związku Producentów Kukurydzy dr inż. Paweł Olejarski. On również nie chciał powiedzieć wprost o ile te ceny będą wyższe. – Trudno jest przewidywać. Sytuacja na rynku jest bardzo zmienna. Wpływa na nią wiele czynników. Każdy tydzień przynosi nowe informacje, nowe zmienne, które trzeba na bieżąco uaktualniać, wprowadzać do cenników ostatecznych – wyjaśnia Olejarski.

Dr inż. Paweł Olejarski, dyrektor PZPK, fot. M. Tyszka

Z nieoficjalnych informacji jednak z przedstawicielami różnych firm można wywnioskować, że będziemy mieli do czynienia z mniejszą podażą materiału siewnego kukurydzy o 15-20 proc., a może nawet i 30 proc., bo jeszcze przecież nie wiadomo konkretnie o ile te zbiory z produkcji nasiennych będą niższe, które grupy wczesności i odmiany najbardziej stracą i też jest wielkie pytanie o jakość.

Jakość kukurydzy 2022 pod znakiem zapytania

Oficjalnie z kolei kłopoty z dostępnością nasion kukurydzy potwierdza w rozmowie z farmer.pl Katarzyna Gallewicz z firmy Bayer.

– Nowy sezon może wyglądać bardzo zróżnicowanie, bo informacje, które do nas dochodzą czy to z Francji, czy Węgier i Rumunii, wskazują że jest tam największa susza od 500 lat. Jak to przełoży się na lokalne plantacje? Zobaczymy. W naszym przypadku dostępność wygląda na razie nie najgorzej. Oczywiście mogą być zmiany jeżeli już będą skoszone pola i sprawdzimy jaka jest jakość nasion. Bo jedno to ich ilość, a drugie to jakość, która jest szczególnie ważna w wypadku materiału siewnego – podkreślała Gallewicz.

Jednocześnie potwierdziła, że braki nasion, ogólnie dla branży może sięgać nawet 20 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Katarzyna Gallewicz z firmy Bayer, marka Dekalb, fot. M. Tyszka

Co z cenami? – Na pewno będzie drożej, ale na tym etapie nikt nie powie o ile. Wpływ mają na to wzrastający koszty produkcji, logistyki i też inflacja. Jaki będzie popyt? Wiele będzie zależeć od ceny za surowiec końcowy, czy rolnicy zarobią na kukurydzy. Bo generalnie koszt nasion to około 9-10 proc. kosztów produkcji bezpośredniej. Jeżeli te proporcje się zachowają to rolnik będzie miał produktywność. Jeśli one zostaną zaburzone, to być może rolnicy będą szukali tańszych rozwiązań – mówiła na koniec.