Afera zbożowa cały czas się rozkręca i przynosi każdego dnia nowe wieści. Problem nadmiarowych kilku milionów ton zbóż w magazynach jednak nie znika. Czy rozwiązaniem może być ewentualna decyzja o wykorzystaniu tego ziarna w kotłach i spaleniu? Zdaniem naszego rozmówcy, na takie rozwiązanie, jest już za późno. Trzeba było je wprowadzić jesienią ubiegłego roku. Propozycje takie padały. Reakcji nie było.

Kilka ostatnich miesięcy pokazuje, że na rolnictwie i rynku zbóż, zna się praktycznie każdy Polak. Temat mimo iż nie nowy, mimo wcześniejszych zapowiedzi, sygnalizacji specjalistów, a także mediów branżowych, nie był poruszany szeroko. Dopiero zapalnikiem był głośny protest rolników w Kielcach. Od tego czasu importem zboża z Ukrainy „żyją” wszyscy.

Odmieniany jest on przez wszystkie przypadki i wysuwane są propozycje, jak sobie w tej patowej sytuacji poradzić, bo żniwa są coraz bliżej. Szkoda tylko, że w momencie kiedy na stole pojawiały się już rok temu takie propozycje, nikt nie podniósł rękawicy. Taką jest, dla niektórych kontrowersyjny, pomysł palenia w piecu z przeznaczeniem na energię zboża, które nie nadaje się na skarmienie i do konsumpcji. Czy nie jest na to teraz za późno? Na ten temat rozmawiamy z Wojciechem Mazurkiewiczem, prezesem firmy Biomass Trust, który w biznesie biomasy i odnawialnych źródeł energii działa już od 2004 r. A który to jak mówi, już latem 2022 r. sygnalizował rządzącym, aby kukurydzę słabej jakości przeznaczyć na energię, spalić i tym samym zarówno zagospodarować nadwyżki zboża, ale też zniwelować ówczesne braki z pozyskaniem energii (problemy z węglem).

Farmer: Zacznijmy może od ostatniej wypowiedzi byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który 19 kwietnia 2023 r. podczas kongresu Polska Wieś XXI powiedział: „trzeba to też powiedzieć, bo za chwilę będą głosy niemoralne, nieetyczne. Niemoralne i nietyczne jest niszczenie polskiego rynku rolnego i sytuacja w jakiej znaleźli się rolnicy. Trzeba dedykować zboże najgorszej jakości, nie nadające się na paszę, do kotłów przystosowanych do spalania biomasy w elektrowniach i elektrociepłowniach i wykorzystać energię która w tym zbożu jest. Szczególnie, że ono jest tańsze od węgla. I powinniśmy taką decyzję podjąć i wtedy nie ma problemu. Do żniw rozładujemy problem na dłuższą metę”. Może się Pan odnieść do tych słów.

Wojciech Mazurkiewicz: Po pierwsze chcę powiedzieć, że to nie prawda, że zboże jest tańsze niż węgiel, ponieważ dzisiaj miał węglowy można bez problemu pozyskać w cenie 500-600 PLN za Mg. Po drugie minister Ardanowski ma nie 100, ale 1000 proc. racji. Generalnie zaproponował on zasadę tzw. trzy razy „b”, czyli bioetenol, biogazownie i biomasa. Dwa pierwsze trzeba odrzucić, dlatego że tam technologia jest dosyć skomplikowana i czasochłonna i jednocześnie ilość zboża, którą można w ten sposób „ściągnąć” z rynku jest relatywnie niska. Bez znaczenie w krótkim horyzoncie. Natomiast biomasa to jest jedyne rozwiązanie, które można próbować zastosować. Ale decyzje takie trzeba było podjąć rok temu.

Farmer: Właśnie. Chcę w tym miejscu przypomnieć zarówno mój artykuł na farmer.pl który ukazał się w połowie czerwca ubiegłego roku pt. Co zrobić z kukurydzą sprowadzaną z Ukrainy? "Palić w piecach", gdzie informowaliśmy, że rządzącym została przedstawiona wówczas propozycja, wykorzystania nadwyżki nasion kukurydzy, które trafiły do nas z Ukrainy, właśnie na energię. Pan też pisał w mediach społecznościowych, że rok temu również wicepremierowi Henrykowi Kowalczykowi, przedstawiał Pan taką propozycję. Podnosił Pan na Twitterze że „wtedy ceny biomasy szybowały i np. 2 mln ton zboża z Ukrainy mogło zbić ceny energii w Polsce, pomóc rolnikom i ustabilizować nasz rynek. A dzisiaj ceny biomasy spadły i palenie zbożem załamie rynek i doprowadzi do upadku lub kłopotów wiele biznesów biomasowych”.

Wojciech Mazurkiewicz: I nadal tak myślę. Jest już na to za późno. Rok temu była szansa, żeby to zrobić. Po pierwsze decyzje takie spłaszczyłyby ekstremalnie rosnące ceny biomasy, bo w zeszłym roku o tej porze one szalały, a po drugie uwolniłyby nadwyżki poza standaryzowanego zboża z rynku.

Podam kilka informacji na temat tego surowca, bo zboża nie można tak sobie spalać. Przypominam, że jak tylko dozwolono wykorzystywać biomasę w sposób przemysłowy, to w Polsce spalano ją w dwóch modelach. W procesie spalania dedykowanego, w blokach energetycznych specjalnie wybudowanych tylko i wyłącznie do spalania biomasy. Oraz w klasycznych blokach węglowych, w których spala się węgiel brunatny i kamienny, czyli w procesie współspalania. I w blokach dedykowanych do spalania biomasy tej biomasy jest 100 proc. Natomiast w blokach węglowo-miałowych, na węgiel brunatny i kamienny, biomasy można było dodawać od 5-10 proc. Co prawda była jedna elektrownia, która miała inną technologię, która pozwalała tej masy dodawać 15 czy 20 proc.

Był to Połaniec, który miał bloki energetyczne o zupełnie innych komorach spalanie i tej biomasy można było spalać zdecydowanie więcej. Ale już nie działa ona na takich zasadach, ponieważ proces współspalania w regulacjach krajowych jak i unijnych nie jest już uznawany jako energia odnawialna. Czyli żeby ściągnąć z rynku powiedzmy, tę nadwyżkę kilku milionów ton, która jest, to bez uruchomienie procesu współspalania biomasy z węglem, nie ma na to najmniejszych szans. Dlatego że nikt nie podejmie decyzji, żeby teraz spalać w blokach dedykowanych same zboże, ponieważ jest to awykonalne technologicznie i logistycznie.

Farmer: Ile tego zboża jesteśmy w stanie spalić?

Wojciech Mazurkiewicz: W blokach biomasowych spala się rocznie ok. 3-4 mln t biomasy, czyli w sumie ok. 300 tys. t miesięcznie. Do nich można „dosypać” zboża bez uszczerbku dla procesu spalania na poziomie 10 proc. Czyli ok. 40 tys. t miesięcznie w kotłach biomasowych.

Z kolei w dużej energetyce, w mojej ocenie, spala się ok. 35-40 mln t węgla rocznie, czyli miesięcznie powiedzmy 3,5 mln t. Bez uszczerbku dla procesu spalania możemy dodać 5 proc. biomasy, a więc możemy dodać 150 tys. t zboża. Czyli w sumie licząc te wolumeny z kotłów spalania dedykowanego i współspalania daje łącznie ok. 200 tys. t zboża miesięcznie.

Gdyby rządzący natychmiast podjęli decyzję rozporządzeniem ministra technologii lub środowiska, bo to są ich kompetencje, aby uruchomić proces współspalania i spalania zboża w blokach dedykowanych to miesięcznie jesteśmy w stanie wykorzystać do tego realnie, moim zdaniem 200 tys. t kukurydzy. Nie więcej, może ewentualnie mniej. Trzeba też pamiętać, że zbliża się okres letni, kiedy normalnym jest, że wykorzystanie energii jest mniejsze. Elektrownie co prawda pracują liniowo, na tym samym poziomie cały czas, ale eletrociepłownie, produkują ciepło na potrzeby ciepłej wody użytkowej, a nie centralnego ogrzewania, czyli spalanie spada.

Farmer: Czy kukurydza jest dobrym materiałem do spalania?

Wojciech Mazurkiewicz: Wartość opałowa kukurydzy to 15 GJ/t, czyli jest porównywalna z peletem agro, ale jej wartości są poniżej peletu drzewnego, który ma o 2 GJ więcej. Ma dosyć niski popiół, bo z naszych badań wynika, iż kształtuje się ona na poziomie 5-6 proc. Natomiast nastręcza pewne problemy związane z zostawaniem tzw. skwary, czyli żużlowaniem w kotle.

Oczywiście przy założeniu, że wartość energetyczna surowca, która trafi do spalenia wyniesie ok. 15 GJ/t, czyli będzie zbliżona do parametrów klasycznej biomasy rolnej, czyli peletu lub brykietu ze słomy, który ma 14,5 GJ w tonie. A wilgotność nie przekroczy 10-12 proc.

Farmer: Czy aspekt etyczny jest tutaj istotny?

Wojciech Mazurkiewicz: Trzeba być realistą. Temat palenia zboża w piecach nie jest nowy. Ministerstwo Gospodarki w roku 2009 wydało rozporządzenie zaliczające zboża do biomasy, którą można było wykorzystywać w energetyce. Wtedy też pojawiło się na rynku kilka milionów nadmiarowego zboża. Wówczas rolnicy i nie tylko, dosyć masowo spalali je we własnych kotłach. Ale od tego czasu się wiele zmieniło, są też inne piece, a jak już mówiłem wcześniej spalanie zboża powoduje na ruszcie tzw. skwarę i jest ono technologicznie problematyczne. Poza tym mamy dopiero kwiecień, więc do zimy trochę czasu zostało. Na tę opcje bym raczej nie liczył.

Farmer: Mówimy o wolumenie, a nie podjęliśmy tematu cen. Ile musiałaby kosztować tona kukurydzy, aby energetyka była nią zainteresowana? Przypominam, że obecnie ta cena, suchego ziarna kształtuje się na poziomie ok. 900 zł/t, a był moment, gdzie nawet kosztowała 1400 zł.

Wojciech Mazurkiewicz: I to jest zasadne pytanie. Moim zdaniem cenę, którą obecnie elektrownia jest w stanie zapłacić za towar dobrej jakości energetycznej o parametrach, które wcześniej wymieniłem, to 600 zł za tonę i to z dostawą do placu elektrowni. Pytanie czy ta cena będzie konkurencyjna dla rolników? Chyba nie.

Farmer: Czyli podsumowując, czy w Pana ocenie warto, mimo nawet wyliczeń dotyczących zużycia na spalanie 200 tys. t kukurydzy, na już podjąć się takiego działania i wprowadzić jest jak najszybciej w życie?

Wojciech Mazurkiewicz: Moim zdaniem są to już decyzje chybione. Jest na to zdecydowanie za późno. Nie pomoże to rolnikom, a zepsuje kolejny rynek. Zdestabilizuje i tak już zdestabilizowaną energetykę. Podniosą oni lament, zwłaszcza specjaliści od spalania węgla, dotyczący zachwiania technologicznego w procesie produkcji. I będą mieli rację. Jest już na to za późno.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.