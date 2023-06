Rzeczpospolita, powołując się na dane Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, podała, że zapasy zboża w Polsce mogą wynosić nawet 9,6 mln ton. Minister rolnictwa stanowczo zaprzecza tym danym.

Dzisiejsza publikacja wzbudziła wiele emocji. Dziennikarze Rzeczpospolitej wskazali, że zapasy zboża mogą być bliskie 10 mln ton. Jednocześnie jak bumerang wróciło pytanie, co z przyszłością Telusa, który za wyeksportowanie nadwyżki dawał głowę? Jak się okazuje minister jest spokojny o swoją przyszłość.

W tych 6 do 9 milionów ton, o których się mówi są zawarte również mąki, grysiki, kasze, słód, gluten, ciasta, makarony, płatki, chleb, chrupki, herbatniki, mace i tosty. To spowodowało, że te dane są tak duże - przekonywał Telus.

- Jeżeli chodzi o same zboża to mamy dane szacunkowe, także dużych, liczących się firm, że jest to pomiędzy 3 a 4 mln ton. Wyeksportowaliśmy z Polski przez te cztery ostatnie miesiące, z czerwcem włącznie, około 4,5 miliona ton. To więcej niż zakładaliśmy, bo plan obejmował 3 - 4 miliony ton - przekazał minister.

Analitycy mają na ten temat inne zdanie

Analitycy rynku jednak nie są aż tak optymistyczni. Mirosław Marciniak, z InfoGrain wskazał, że dane, na których opierali się dziennikarze nie są wyssane z palca, a pochodzą z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Minister wydaje się jednak spokojny. Jak przekonuje, nie możemy się pozbyć wszystkich zapasów, gdyż mamy swoje wewnętrzne zapotrzebowanie na zboże.

Miesięcznie wykorzystujemy około 2,5 mln, a niektórzy mówią nawet, że do trzech milionów ton wewnętrznie. Mowa tu o paszarniach, czy hodowli. Nawet gdybyśmy mieli 6 milionów ton, to jest to zapas tylko na dwa miesiące - przekonywał szef resoru rolnictwa.

Czy Telus wywiązał się ze swojej obietnicy?

Specjaliści mają wątpliwości, czy wyeksportowane ilości są realne. Ministerstwo nie odpowiada na pytania dotyczące szczegółowych danych. Minister jednak jest pewny swego.