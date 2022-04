Niedawno pojawiła się informacja, że Polska na granicy z Ukrainą, planuje zbudować tzw. suchy port do przeładunku surowców rolnych. Miałoby to pomóc pogrążonej w wojnie Ukrainie wyeksportować nadwyżki płodów rolnych, bo nadal porty morskie nie działają i transport jest bardzo ograniczony.

Pomysł budowy suchego portu przy granicy z Ukrainą podlega analizie.

Jak wysoki jest eksport pszenicy i kukurydzy z Ukrainy?

Powołując się na serwis latifundist.com na początku zeszłego tygodnia informowaliśmy, że nasz kraj ma w planach budowę tzw. suchego portu, w celu zwiększenia zdolności do przewozu ukraińskich produktów rolnych. Transport morski nie istnieje, a ten kolejowy z powodów logistycznych nie jest w pełni wykorzystywany. W ten sposób Polska chce pomóc naszemu sąsiadowi, który eksportował pszenicę do krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Brak tego ziarna może doprowadzić do kryzysu żywnościowego w tych krajach.

Tylko czy decyzja taka jest korzystna z punktu widzenia naszego rolnictwa? Na portalu farmer.pl zbierzemy komentarze eksperckie odnośnie tego projektu i opublikujemy wkrótce.

Czy powstanie suchy port w Polsce, blisko granicy z Ukrainą?

Zapytaliśmy o potwierdzenie tych informacji nasz resort rolnictwa. - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że strona polska szuka możliwości rozwoju wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi z Ukrainą w warunkach, prowadzonych przez Rosję na terytorium Ukrainy, działań wojennych – odpowiedziała nam Małgorzata Książyk, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji w ministerstwie rolnictwa.

Jak dodała, jednym z możliwych rozwiązań pozwalających na zwiększenie przepływu towarów mógłby być tzw. suchy port. – Obecnie możliwości realizacji takiego rozwiązania są przedmiotem analiz – zaznaczyła Książyk.

Więcej szczegółów nie udało nam się jeszcze ustalić.

Jak wysoki eksport surowców rolnych z Ukrainy?

Zapytaliśmy też przedstawicieli resortu, ile płodów rolnych konkretnie w ostatnim czasie, od rozpoczęcia wojny, czyli 24 lutego 2022 r., trafiło do Polski z Ukrainy. Bo temat ten jest bardzo szeroko komentowany również przez rolników, którzy owszem chcą pomagać, ale obawiają się o swoją przyszłość i napływ taniego surowca do kraju.

Okazuje się, że odnośnie do eksportu MRiRW dysponuje obecnie informacjami z Ministerstwa Finansów dotyczącymi handlu do lutego włącznie. Z danych tych wynika, że przywóz surowców rolnych z Ukrainy do Polski:

pszenicy w styczniu br. wyniósł 244 tony, w lutym br. – 89,7 ton. Natomiast z niepublikowanych jeszcze wstępnych danych wynika, że import w marcu br. był na poziomie około 220 ton;

kukurydzy w styczniu 2022 r. wyniósł 337 ton, w lutym 2022 r. – 1142 tony.

– Bieżące przepływy handlowe monitorowane są głównie na podstawie informacji od analityków rynku oraz z Komisji Europejskiej na podstawie systemu nadzoru celnego TAXUD, który rejestruje i centralizuje wszystkie dane dotyczące handlu bezpośrednio od krajowych organów celnych na podstawie informacji przekazywanych codziennie – poinformowała nas Małgorzata Książyk.

Jak dodała, zgodnie z tymi danymi od wybuchu wojny do 10 kwietnia br. do Polski przywieziono ogółem spoza UE (nie tylko z Ukrainy) 148 tys. ton kukurydzy i 985 ton pszenicy. – Prawdopodobnie znacząca część tego przywozu pochodziła z Ukrainy – podkreśliła.

Będziemy temu tematowi przyglądać się na bieżąco.