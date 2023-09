Zamieszanie związane z handlem zbożem i już śmiało można powiedzieć, napiętymi relacjami pomiędzy Polską a Ukrainą, odbija się bezpośrednio na branży rolnej. O ocenę ostatnich wydarzeń, czyli m.in. embarga na produkty z Ukrainy czy zaskarżenia Polski do Światowej Organizacji Handlu (WTO), poprosiliśmy Rafała Mładanowicza, rolnika związanego z branżą od lat.

Mładanowicz wielokrotnie wypowiadał się dla farmer.pl odnośnie rynku surowców rolnych i wpływu wojny w Ukrainie na ten sektor. Artykuły na ten temat są podane w tekście poniżej. Teraz zapytaliśmy o komentarz dotyczący ostatnich działań, zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej.

Ukraina kontra Polska

Czy w takich kategoriach należy to rozpatrywać? Okazuje się, że jak pisali komentatorzy „od miłości do nienawiści jest bardzo cienka granica” i nasz kraj chyba niestety zmierza w tym kierunku, a nie o to chodzi żeby się na rzeczywistość obrażać, tylko działać. Działanie powinno polegać na tym, że jako kraj nie gasimy pożarów, tylko inwestujemy i myślimy długofalowo. Co konkretnie ma to oznaczać?

Otóż zdaniem Rafała Mładanowicza właśnie od tych inwestycji należało zacząć, a niestety praktycznie przez ten ostatni czas nic się w tej materii nie wydarzyło. Co prawda nieco zwiększone zostały, co było wcześniej oceniane sceptycznie, nasze możliwości przeładunkowe i tym samym eksportowe, w portach, ale to nadal za mało. Realnie były one wyceniana na ok. 750 tys. t miesięcznie, a jak poinformował Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszych 7 miesiącach tego roku wywieziono z kraju 7,7 mln ton ziarna zbóż, o 57 proc. więcej niż przed rokiem. Z czego większość drogą morską poprzez porty w Gdańsku, Gdyni i w Świnoujściu. Z dostępnych danych za 8 miesięcy br. wynika, że tą drogą wyjechało z Polski 5,4 mln ton zbóż. Ale to nadal za mało.

Teraz mimo wielkiej pomocy, którą udzieliliśmy i nad udzielamy naszym wschodnim sąsiadom, toczącym wojnę z Rosją, pojawiają się zgrzyty.

- Chcemy blokować Ukrainę, a pamiętajmy co zadziało się przed tym jak Polska wchodziła do UE. Gdyby wówczas Niemcy uprali się, że nie kupują produktów z Polski, to bylibyśmy w innym punkcie niż teraz. Poza tym wojna się za chwilę skończy, jesteśmy sąsiadami Ukrainy i musimy się przygotować, że prędzej niż później wejdzie ona w struktury unijne. Musimy być na to gotowi. Bo mówi się, że w roku ubiegłym nadwyżki zbóż i innych surowców Ukrainy przekraczały 20 mln t, a nawet według niektórych źródeł było to 28 mln t, teraz mówi się o nadwyżkach przekraczających 50 mln t. A w sytuacji, kiedy wojny nie będzie, Ukraina będzie miała do zagospodarowania 80-90 mln t surowców rolnych. Z tym nie wygramy – ocenia Mładanowicz.

Dodaje, że nie tylko Ukraina jest ogromnym producentem rolnym, ale też i kolejny nasz sąsiad – Białoruś. I jeśli ten kraj w ciągu najbliższych lat stałby się krajem demokratycznym, to ponownie, mamy obok siebie kolejne dziesiątki mln nadwyżkowych płodów rolnych.

Co w takiej sytuacji robić? – Rozwijać przetwórstwo rolno-spożywcze. Tym możemy wygrać, bo wielkością surowca na pewno nie. Ale my oddajemy pole dla Ukrainy, która już teraz potrafi się przestawić i widzi, że skoro na surowce ma tzw. bana, to już na produkt finalny, nie będzie go miała. Dlatego Polska już teraz powinna inwestować w przetwórstwo. Jeśli w ciągu najbliższych miesięcy tej gałęzi nie rozwiniemy to Ukraińcy zrobią to za nas. I wtedy mamy lwa nie do zatrzymania – uważa Rafał Mładanowicz.

Jego zdaniem nadwyżki można rozładować poprzez zużycie ich na cele energetyczne. W jego opinii można tak zagospodarować co najmniej 10 mln t płodów rolnych. To też uniezależni nas energetycznie od innych krajów, bo wojna i ostatnie lata pokazały, że nie można polegać w tym względzie na innych. Należy postawić nie tylko na produkcję estrów czy bioetanolu, ale też i pasz wysokobiałkowych i wodoru.

Czeka nas głęboka reforma rolna

Biorąc powyższe pod uwagę i fakt, że Europa się wyludnia, ponosi olbrzymie koszty produkcji rolnej, ma nadwyżki żywności, a jednocześnie bardzo dużo jej marnuje, to przy braku konkurencyjności cenowej czeka nas głęboka i radykalna reforma rolna.

- My jako kraj powinniśmy się na to przygotować. A widząc ostatnie działania, a raczej ich brak, jestem zszokowany, że nic w tym względzie nie robimy i nie wyciągamy wniosków. Przecież np. w wypadku agroportów były już napisane rozporządzenia były przetargi i.. Nie wiem dlaczego tak się dzieje – mówi na koniec Rafał Mładanowicz.