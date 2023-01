W portalu farmer.pl publikowaliśmy kilka wywiadów z Rafałem Mładanowiczem, który od ponad pół roku zajmował się m.in. koordynacją transportu i handlu surowcami rolnymi z Ukrainą. Jak mu poszło? Poniżej szczegółowy wywiad na ten temat.

Przedstawiamy rozmowę z Rafałem Mładanowiczem, rolnikiem i działaczem organizacji rolniczych.

Nasz rozmówca ocenia sytuację na rynku surowców rolnych.

Mładanowicz funkcję pełnomocnika ministra rolnictwa objął z początkiem czerwca 2022 r. i miał zajmować się koordynacją resortu ds. przewozu zbóż z Ukrainy. - Chciałbym, aby była to osoba, która będzie moim pełnomocnikiem do pomocy przy transporcie zboża i handlu zbożem. Chodzi o to, by skoordynować wszystkie działania dotyczące granicy, transportu, przeładunków ale też i eksportu, bo to też jest ważne, czyli portów. Taka współpraca pomiędzy zarządami portów, tymi którzy obsługują te nadbrzeża, dzierżawią, firmy transportowe ale też i firmy skupujące, czyli z naszej strony będzie włączony w to Elewarr, Krajowa Grupa Spożywcza – mówił nam jeszcze 2 czerwca 2022 r. wicepremier Henryk Kowalczyk. Czy to się udało?

Farmer: Czy to prawda, że z końcem 2022 r. nie jest już Pan pełnomocnikiem ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą?

Rafał Mładanowicz: Tak. To prawda.

Farmer: Co się stało, czy sam Pan zrezygnował, czy z Pana zrezygnowali? Pełnił Pan tę funkcję stosunkowo krótko, bo nieco ponad pół roku.

Rafał Mładanowicz: Poinformowałem wicepremiera Henryka Kowalczyka, że nie jestem zainteresowany ciągłością swojej pracy. Nie mogłem wprowadzać rozwiązań, które proponowałem. Powstawały pomysły, natomiast nie miałem realnego wpływu na ich wprowadzanie i stwierdziłem, że nie chcę tak pracować.

Farmer: A może przestraszył się Pan zapowiadanych na 17 stycznia protestów rolników. Może bał się Pan odpowiedzialności?

Rafał Mładanowicz: Nie. Chcę przypomnieć, że sam niejednokrotnie organizowałem protesty, ponieważ jestem przede wszystkim rolnikiem i działaczem organizacji branżowych. W mojej ocenie protestów, które mają podstawę, które są organizowane w słusznej sprawie, nie można się bać. I te, które są zapowiadane na najbliższe dni takie właśnie są, chociaż uważam, że taki protest powinien mieć miejsce w pierwszej kolejności w Brukseli.

Nie uciekam od dyskusji, od tego w jaki sposób można te problemy rozwiązać. I na pewno to nie była żadna moja ucieczka przed odpowiedzialnością. Jestem przede wszystkim rolnikiem i jestem nauczony działania, że jeśli jest zdiagnozowany problem i jest pomysł jego rozwiązania, to trzeba działać. I tego nie mogłem robić w ministerstwie. Nie dlatego, że ktoś mi zabraniał w ministerstwie, tylko dlatego, że niestety podejmowanie decyzji to jest jedno, a później realne ich wprowadzanie w życie, to jest druga rzecz.

Farmer: Już pod koniec maja i na początku czerwca pojawiły się informacje, że zboże z Ukrainy nie przejeżdża przez nasz kraj, tylko w dużej części w nim zostaje. Wówczas „królowała” taka narracja, że to ziarno ma trafiać do krajów trzecich, aby walczyć z głodem. Teraz ten argument ucichł i okazało się, że w większości to zboże zostało w Polsce i w Europie, rzadko trafiało do krajów trzecich. Z kolei w lipcu mówił nam Pan, że zainteresowanie kupnem kukurydzy jest bardzo duże. Mówił Pan wówczas, że Polska rozmawia z Egiptem, Bangladeszem, z Rwandą i wieloma innymi krajami, które docelowo zainteresowane są nie tylko pszenicą.

Rafał Mładanowicz: Do dnia dzisiejszego uważam, że to są kierunki, które powinny być realizowane. W międzyczasie jednak okazało się, że import bezpośredni, który stanowi zdecydowaną większość tego co trafia z Ukrainy, na terytorium UE, zostaje w Polsce. Okazało się, że po pierwsze kwestia infrastruktury portowej jest poza dostępem polskich podmiotów, polskich spółek skarbu państwa, które mogą bezpośrednio realizować relacje tranzytową czy eksportową. Po drugie, właścicielami niestety, nad czym bardzo ubolewam i ubolewają nad tym także ukraińscy rolnicy, tych płodów rolnych są tzw. agroholdingi. Ten surowiec, który znajduje się na terenie Ukrainy bardzo często należy do firm zagranicznych, europejskich, nawet kapitałowo powiązanych z Rosją, z siedzibami na Cyprze, na Malcie. O tej strukturze już mówiłem wcześniej.

Dane udostępnione przez naszego Rozmówcę

Ale przypomnę raz jeszcze, bo uważam, że to jest bardzo ważne w kontekście bronienia interesów. No właśnie czyich interesów i przez kogo? Otóż z danych do których dotarłem wynika, że w Ukrainie funkcjonują 93 agroholdingi, które według oficjalnych informacji z ichniejszego ministerstwa rolnictwa, posiadają ok. 32 proc. wszystkich gruntów rolnych Ukrainy. Ale według nieoficjalnych danych jest to aż 47 proc. gruntów rolnych. Poza tym istnieje tam dużo nieścisłości dotyczących obrotu ziemią, bo np. olbrzymia część gruntów jest dzierżawiona bezumownie. Oficjalnie największe gospodarstwo w Ukrainie, według danych rządowych, liczy sobie ok. 600 tys. ha, a według nieoficjalnych ponad 800 tys. ha. Dane szczegółowe widać na wykresach.

I te firmy podjęły świadomą decyzję, że jeżeli Komisja Europejska w żaden sposób, w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/870 nie reguluje tranzytu i eksportu poza granice UE w ramach korytarzy solidarnościowych lub tzw. górnolotnego określenia walki z głodem na świecie, to będą go rozwijać. Oni stwierdzili, że jeżeli to się opłaca, jest zapotrzebowanie, są klienci na rynku wewnątrz wspólnotowym, a Komisja nie wprowadziła zakazu importu bezpośredniego w sensie dosłownym, to będą to kontynuować. Polska ze względu na swoje położenie geograficzne, sąsiaduje z Ukrainą, a więc zdecydowana większość tego zboża zostaje w Polsce na zapotrzebowanie podmiotów handlowych. Przecież jawne są działania UOKiK-u, który prowadzi kontrolę pod kątem importerów i są to polskie podmioty, które prowadzą taką działalność.

Farmer: Ale z ich punku widzenia można przyjąć, że jak coś nie jest zakazane to jest dozwolone i jeszcze można zarobić, to dlaczego na to się nie zdecydować. To rolą rządzących jest, aby te działania nie były krzywdzące i nie prowadziły do nadużyć.

Rafał Mładanowicz: Tylko pamiętać musimy o tym, że ja na to wskazywałam w zasadzie na początku lipca kiedy mieliśmy dane, że po zniesieniu cła z Ukrainy, mamy duży odsetek importu bezpośredniego na terytorium Polski. W rozporządzeniu był zapis, kraj członkowski może wnioskować o zamknięcie lub wstrzymanie tego przewozu, ale KE ma pół roku na jego rozpatrzenie. Wtedy też zaczęły się pierwsze rozmowy z ministerstwem finansów, z Krajową Administracją Skarbową, i dyskutowaliśmy w jaki sposób możemy wprowadzić ograniczenia.

Farmer: Obserwując rynek to właśnie po protestach rolników, pod koniec listopada i na początki grudnia, można było zaobserwować takie działania, że gdzieś tam zauważali np. komisarz ds. rolnictwa, ze tej kukurydzy rzeczywiście bardzo dużo do nas napłynęło.

Rafał Mładanowicz: Zgłaszałem takie informacje, jak wyglądał system wejścia towaru do polski, dużo wcześniej. Oczywiście można mi zarzucić, że ja jako pełnomocnik nie przygotowałem pisma, nie złożyłem, ale zaznaczam byłem pełnomocnikiem bez kompetencji. Te informacje zgłaszałem do osób bezpośrednio nadzorujących rolnictwo, wicepremiera Kowalczyka czy komisarza ds. rolnictwa UE Janusza Wojciechowskiego, a także Europarlamentarzystów i Unijne instytucje organizujące nawet kilka razy w tygodniu konferencje wideo.

Farmer: Czy ogłoszone w maju przez Komisję Europejską korytarze solidarnościowe w Pana ocenie chociaż trochę przyczyniły się do rozwiązania problemów z nadmiernym transportem zboża z Ukrainy?

Rafał Mładanowicz: W mojej opinii, one się w ogóle nie sprawdziły jeśli miały być one bezpiecznym korytarzem transportu, logistyki oraz transportu artykułów rolno-spożywczych. One w takim kontekście w ogóle nie funkcjonują.

Farmer: Od 4 czerwca obowiązują przepisy, na mocy których UE zgodziła się na roczną liberalizację taryfową w kontaktach handlowych z Ukrainą. Pan powiedział nam, że od 4 lipca, czyli miesiąc po, KAS prowadziła deklaracje importerów. Czy to było realizowane? Dlaczego to nie wystarczyło do uszczelnienia transportu? się nie udało? Czy te kontrole były prowadzone?

Rafał Mładanowicz: Z informacji, które posiadam KAS prowadził takie kontrole, ale w wypadku kiedy mamy import bezpośredni, kiedy mamy tranzyt do Polski, tranzyt do UE i tranzyt do krajów trzecich, to trudno to wszystko rozgraniczyć. Z czego mi wiadomo import bezpośredni stanowił ponad 80 proc., a tranzyt zaledwie 16 proc.

Farmer: Co się stało, że nagle pod koniec roku głośno stało się o nowym terminie tzw. zboża techniczne? Gdzie ono trafiło?

Rafał Mładanowicz: Nie takich danych nie uzyskałem. Jeśli chodzi o definicję, to jest moje przypuszczenie troszeczkę na zasadzie, co nie jest zakazane jest dozwolone. Ale ono powstało bardziej pod kątem współspalania biomasy. Bo na początku jesieni pojawiły się informacje, że zboże złej jakość m.in. z Ukrainy, może być bardzo dobrym paliwem. To skłoniło importerów do zainteresowania się tym tematem. Okazało się, że nie ma żadnych wytycznych w przepisach, które narzucają dodatkowe czynności kontrolne, które weryfikowałyby faktycznie towar o przeznaczeniu technicznym. Podobnie jak zboże paszowe bez tkanek zwierzęcych, w zasadzie nie podlega kontroli, poza administracyjną, czyli deklaracji co do nazwy towaru, ale też i jego ilości.

Farmer: Zboże techniczne, czyli rozumiem też przeznaczone do spalania. A w kontekście drogich środków energii ta opcja, przeznaczenia np. kukurydzy na opał chyba nie byłaby taka zła?

Rafał Mładanowicz: Możliwe, ale dlaczego ten pomysł nie został wprowadzony w życie, bo mimo wszystko mówimy o wysokich cenach. Jeśli tona pszenicy kosztuje ok. 1300 zł to nie jest to surowiec atrakcyjny, który opłaca się zastosować do współspalania biomasy. Podobnie kukurydza.

Jeżeli mimo tego że my rozmawialiśmy na początku żniw o cenach węgla 3-3,5 tys. zł, to w tej wycenie wartości energetycznej, biomasa kukurydziana wyglądała bardzo atrakcyjnie. Ale po jakimś czasie, jeśli mamy tak duży import węgla i mamy nadpodaż miału z importu, to tzw. energetyka duża nie jest już tak bardzo zainteresowana biomasą rolniczą, bo ta cena nie jest atrakcyjna. Ta atrakcyjność może się pojawić jeśli cena suchej kukurydzy będzie na poziomie 1 tys. złoty.

Farmer: Rolnicy chyba bardziej niż o cenę obawiają się, że po pierwsze nie mają, gdzie sprzedać swoich surowców, a po drugie, że to ukraińskie zboże techniczne „zepsuje” nasz rynek.

Rafał Mładanowicz: Ja też to tak odbieram. To nie jest ani za wcześnie, ani za późno na podniesienie, wskazanie problemu i wspólne działanie rolników i organizacji branżowych, aby uszczelnić system importu bezpośredniego. Ale też mam takie przemyślenia, że rolnicy nie prowadzą tzw. deweryfikacji ryzyka. Nie sprzedają i nie sprzedawali wcześniej swoich zapasów zbóż, tylko trzymają wszystko w magazynach. Nie kontraktują zboża, nie podpisywali umów. Bardzo dużo ryzykują.

Farmer: Wróćmy do Pana działalności jako pełnomocnik. Zapowiedział Pan powstanie, jeszcze w ubiegłe żniwa, magazynu płaskiego na 100 tys. t. Co się z nim stało, czy powstaje?

Rafał Mładanowicz: Ja trzymam cały czas kciuki za ten projekt, bo wiem że Krajowa Grupa Spożywcza z tego się jeszcze nie wycofała. Natomiast będąc pełnomocnikiem ministra rolnictwa, a warto podkreślić, że KGS podlega pod Ministerstwo Aktywów Państwowych, nie było mi dane uczestniczyć w pracach nad tym projektem. Minister rolnictwa nie ma realnego wpływu na to co dzieje się w KGS, uważam za jedno z najważniejszych działań w chwili obecnej, aby KGS wróciło do resortu rolnictwa. Mogę tylko powiedzieć, że gdyby takie warunki miała firma prywatna, jak KGS, to ten magazyn już by dzisiaj funkcjonował i trwałyby prace budowlane nad budową tego agro terminala.

Farmer: Jak Pan ocenia rolę Elewarru podczas skupu ziarna w czasie żniw?

Rafał Mładanowicz: Elewarr powinien pełnić znacznie większą rolę niż pełni w chwili obecnej. Przede wszystkim powinien obracać masą towarową. Powinien być bardziej aktywny, kupować i sprzedawać na niskich prowizjach. Powinien prowadzić czynny skup i sprzedaż. Ja jako rolnik i działacz branżowy tego nie widzę i myślę szybko w Elewarrze nie zobaczę. Oczywiście wartym docenienia jest fakt „własnego” eksportu pszenicy, ale w ramach tajemnicy handlowej nie wiemy czy to było 75, 750, 7500 tys. ton ? Nie był to eksport własny tylko za pośrednictwem firmy handlowej, każdy kto choć trochę zna się na tym, to ten sukces odbiera jako żart. Potencjał infrastrukturalny jest bardzo duży, w ramach tej spółki trzeba uruchomić przetwórstwo chociażby zagospodarowanie roślin oleistych i prowadzenie sprzedaży przez sieć KGS. Dzisiaj myślenie tylko o handlu surowcem to błąd.

Farmer: A czy nadal Pan uważa, że pomysł budowy rurociągu transportu olejów roślinnych to dobry pomysł? Czy on nie zepsuje naszego rynku?

Rafał Mładanowicz: Tak, uważam tak w dalszym ciągu. Jest to najlepsze możliwe rozwiązanie pod kątem obrony interesu polskiego rolnika. Uzasadniam to w bardzo prosty sposób. Bo jeśli powstanie instalacja, która będzie nam w 100 proc. gwarantowała tranzyt i dawała możliwość podłączenia polskiej produkcji olejów do wentyla w postaci końca tego rurociągu w Polsce, to w innej sytuacji boję się rozlewu tanich olejów w systemie transportu koleją i transportu samochodowego z Ukrainy przez Polskę lub do Polski. Nie wierzę w to, że KE na etapie zapowiedzianej integracji Ukrainy z UE, nawet niech trwa to lata – 15 lat, że będą chcieli świadomie wprowadzić ograniczenia produktami i surowcami rolno-spożywczymi z Ukrainą. Dlatego wybudowanie każdego szczelnego systemu, który będzie nam gwarantował w 100 proc. transport do portów polskich to jest bezpieczeństwo dla polskiego sektora. Z szansą na podłączenie się do dużego wolumenu, który może być sprzedawany na świecie dla polskiego przetwórstwa.

Farmer: Na koniec chcę Pana zapytać czy jako rolnik i działacz organizacji rolniczych, żałuje Pan mariażu z polityką? Czy czuje Pan, że zawiódł rolników i nie zrealizował deklarowanych inicjatyw, a sytuacja delikatnie mówiąc z transportem ukraińskiego zboża „stoi na ostrzu noża”?

Rafał Mładanowicz: Nie, nie żałuję. Oczywiście żałuję, że nie udało się w szybkim tempie wprowadzić tych pomysłów, które ministrowi przedstawiałem. Ale cieszę się, że zobaczyłem mimo tych problemów, jaki w Polsce jest ogrom możliwości, które mogą spowodować wzrost siły polskiego rolnictwa i polskiego sektora rolno-spożywczego. Zobaczyłem, ile mamy niewykorzystanej infrastruktury, która nie wymaga olbrzymich inwestycji. Zobaczyłem, jaki mamy potencjał na rozwój.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.