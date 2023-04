Co zrobić, aby naprawić obecną sytuację związaną z nadmiernym importem zbóż? – Wprowadzić zakaz importu bezpośredniego, narażając się Komisji Europejskiej, bo w mojej ocenie tylko wtedy Komisja i Europarlament potraktują nasze problemy poważnie. Pozostawić tranzyt, ale w 100 proc. badany na granicy. Takie rozporządzenie można wprowadzić w ciągu 48 godzin – mówi w rozmowie z farmer.pl Rafał Mładanowicz, rolnik i działacz samorządowy, a także były pełnomocnik ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą.

Mładanowicz pełnił tę funkcję od czerwca do końca grudnia 2022 r. Sam zrezygnował, bo jak powiedział dla nas, był pełnomocnikiem, ale bez kompetencji. W rozliczającym jego działalność tekście, zamieszczonym poniżej, mówił, że „nie mogłem wprowadzać rozwiązań, które proponowałem. Powstawały pomysły, natomiast nie miałem realnego wpływu na ich wprowadzanie i stwierdziłem, że nie chcę tak pracować”.

Wśród jego propozycji było m.in. usprawnienie infrastruktury portowej i transportowej, logistycznej. Podkreślał jeszcze w styczniu 2023 r., że „w wypadku kiedy mamy import bezpośredni, kiedy mamy tranzyt do Polski, tranzyt do UE i tranzyt do krajów trzecich, to trudno to wszystko rozgraniczyć. Z czego mi wiadomo import bezpośredni stanowił ponad 80 proc., a tranzyt zaledwie 16 proc.”. Jak sam dodał na początku jego pracy, czyli w czerwcu, założenia były takie, że tranzyt z Ukrainy ma stanowić 70 proc., a import 30 proc. Co sprawiło, że dane te się odwróciły?

Co zatem poszło nie tak z transportem ziarna z Ukrainy?

Zapytaliśmy go po czasie, i w związku z ogromnym zainteresowaniem tematem, który stał się już bardzo polityczny. Bo 5 kwietnia 2023 r. z funkcji ministra zrezygnował Henryk Kowalczyk, jego były szef, który swoją decyzję argumentował niemożnością wypełnienia jednego z punktów podpisanego z rolnikami porozumienia przy tzw. rolniczym okrągłym stole, czyli zapowiedź przedłużenia zniesienia cła przez Komisję Europejską o kolejny rok. Teraz trwa polityczna ruletka dotycząca jego następcy, ale problemy nie zniknęły. Nadal mamy nadwyżki, zarówno polskiego, jak i ukraińskiego zboża. Podczas wizyty prezydenta Ukrainy w Polsce ogłoszono, że jest pomysł rozwiązania tej patowej sytuacji, ale szczegółów jeszcze nie podano. Dlaczego do niej doszło?

- Przede wszystkim nie stworzyliśmy wewnętrznie odpowiedniego planu tranzytu, czyli połączenia granicy z portami lub z innymi krajami w oparciu o międzynarodowe uzgodnienia np. myślę tutaj o Hiszpanii – mówi nam Rafał Mładanowicz. I rzeczywiście jest to bardzo zasadne, ponieważ właśnie Hiszpania była krajem, który ucierpiał z powodu suszy i zaimportował do siebie z Ukrainy, ale przez porty Morza Czarnego, bardzo dużo płodów rolnych (jest na drugim miejscu, po Chinach pod względem tych wartości, co pokazuje poniższy graf).

Jak przyznał nasz rozmówca od samego początku wybuchu wojny były bardzo duże naciski dotyczące przepustowości granicy i zwiększenia przejazdu ukraińskiego zboża. Przypomniał, że wówczas mówiło się dużo o głodzie, mówiło się o tym że może zabraknąć ziarna, a też nie było wiadomo jak dalej będzie przebiegała wojna. To było jeszcze przed podpisaniem porozumienia zbożowego, czyli transportu przez porty. Nierealnym celem było przewiezienie wówczas ok. 20 mln t zboża, a przecież nasze przejścia czy porty nie były do tego dostosowane, dlatego kontrole zeszły na plan drugi i w tym bałaganie tranzyt zszedł też na plan drugi.

Kto jest za to odpowiedzialny? – Oczywiście rząd, ale też całe otoczenie polityczne, od opozycji po związki branżowe, chociaż te ostatnie sygnalizowały problemy – mówi Mładanowicz. I jest świadomy, że również on sam w tym uczestniczył i brał za to odpowiedzialność, tak jak resort rolnictwa, ale też podkreśla, że jego propozycje spotykały się z odmową. Bo to nie była tylko decyzja resortu rolnictwa, ale innych, pod które podlegają spółki Skarbu Państwa, takie jak Krajowa Grupa Spożywcza czy Elewarr.

- Co one zrobiły, aby pomóc w rozładowaniu sytuacji na rynku zbóż? – pyta Mładanowicz. I dodaje, że w jego ocenie Elewarr i KGS to przysłowiowy „gwóźdź do trumny Kowalczyka”. - One mogły wiele zrobić np. w sprawie uchwały Rady Ministrów o tworzeniu agroterminala, który już we wrześniu mógłby spełniać podstawowe funkcje magazynu, ale też kwestia zaangażowania w obrót surowców. Jaką rolę odgrywał Elewarr, który powinien skutecznie przyczyniać się do rotowania towarem – pyta Rafał Mładanowicz.

Później jesienią pojawił się kolejny problem. Węgiel

- Porty dla innych produktów w zasadzie zostały zamknięte. Priorytetem był węgiel i w taki sposób Trójmiasto stało się największą „kopalnią węgla” i nada nią jest – dodał.

Wtedy też zaczął narastać problem z tzw. zbożem technicznym, bo pojawił się pomysł współspalania tego ziarna w dobie niedoborów surowców energetycznych.

- Nikt wówczas nie był w stanie przewidzieć, że firmy będą inaczej go wykorzystywać. Wszyscy chcieliśmy usłyszeć, że mamy alternatywę jeśli węgla będzie coraz mniej i ceny będą rosły. Wówczas 90 proc. tego ziarna, które nie nadawało się na pasze i do spożycia, powinno trafić do współspalania, ale tak się nie stało. Kto jest winny? Pewnie i minister, ale też spółki Skarbu Państwa, jak również i importerzy, którzy ten proceder prowadzili – dodaje Rafał Mładanowicz. Ale transport był legalny, tylko nie nadzorowany przez nas, nie kontrolowany, więc i tak winne są w ostatecznym rozrachunku służby.

Teraz dużo mówi się o podaniu nazw firm, które tym ziarnem handlowały. Swego czasu Henryk Kowalczyk, były już minister podkreślał, że wiedział, o które podmioty chodzi, ale nie może podać ze względu na tajemnicę skarbową. Z kolei Janusz Wojciechowski, komisarz ds. rolnictwa UE, napisał na Twitterze, że „a propos listy importerów, ujawnić czy nie.. "...ochrona tajemnic przedsiębiorstwa nie powinna mieć zastosowania w przypadkach, w których ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa służy interesowi publicznemu w zakresie ujawnienia nieprawidłowości...". - z dyrektywy UE 2016/943.”

Mładanowicz również odniósł się do działań samych rolników, którzy magazynowali i nadal trzymają ziarno.

- Poziom spekulacji rolników w tym sezonie jest też bardzo wysoki. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat takiego nie było jak teraz, widać to chociażby po podpisywanych umowach, a raczej ich braku. Z drugiej jednak strony rolnicy nawet jak chcą teraz sprzedać surowiec, to mają deklaracje, że jego odbiór będzie możliwy dopiero w maju. Nie ma szans, żeby cokolwiek wychodziło z portów – mówi nam Rafał Mładanowicz.