Mniejsza prognoza ukraińskiego eksportu zboża w sezonie 2020/2021

APK-Inform obniżył prognozę eksportu ukraińskiego zboża do 50,9 mln ton sezonie 2020/2021 o 0,5 proc. w porównaniu z poprzednią prognozą i o 7 proc. w porównaniu do sezonu 2019/2020.

Prognoza eksportu pszenicy pozostała bez zmian na poziomie 17,5 mln ton (spadek o 15 proc. w porównaniu z sezonem 2019/2020). Obniżona została prognoza eksportu kukurydzy o 1 proc. do 28,5 mln ton, a potencjał eksportowy jęczmienia zmniejszył się o 7 proc. do 4,2 mln ton w porównaniu z prognozą z września i 16 proc. rok do roku.

Zdaniem ekspertów, niższe prognozy potencjału eksportowego wynikały z obniżenia prognoz produkcji zbóż i roślin strączkowych na Ukrainie w sezonie 2020/2021. Według raportu październikowego, całkowita produkcja zbóż ma wynieść 70 mln ton (-2 proc. miesiąc do miesiąca) i o 7 proc. mniej w porównaniu do sezonu 2019/2020. Prognozę zbiorów pszenicy obniżono do 25,1 mln ton (-2 proc. miesiąc do miesiąca i 12 proc. rok do roku), jęczmienia - do 8 mln ton (-6 proc. i -10 proc.), a kukurydzy - do 34,8 mln ton (-1 proc. i 3 proc.).

Ponadto eksperci zwrócili uwagę, że dostawy eksportowe zboża na początku sezonu korespondują z wymienionymi korektami. I tak Ukraina wyeksportowała od lipca do wrześniu 12,3 mln ton zbóż i roślin strączkowych, czyli o 7 proc. więcej rok do roku, co stanowi 24 proc. całkowitego potencjału eksportowego ukraińskiego zboża w sezonie 2020/2021.