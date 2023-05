Sprawdziliśmy jak działają nasze rodzime skupy i okazuje się, że w tym tygodniu w porównaniu z ubiegłym, podaż ziarna jest niższa. Ceny w niektórych punktach się obniżyły, albo są bez zmian.

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny pszenicy i rzepaku 25 maja 2023 r.

UE przedłuża liberalizację ceł i kontyngentów dla Ukrainy na kolejny rok.

Na giełdzie spadki notowań zatrzymały się pod wpływem doniesień, że Rosja nie zatwierdza (mimo przedłużenia umowy zbożowej) statków kierujących się do jednego z trzech portów na Morzu Czarnym.

Generalnie pszenica wyceniana jest w badanych przez nas firmach na 700-860 zł za tonę. Ale mamy też informacje od rolnika z Lubelszczyzny, który próbował sprzedać ziarno w jednym z mniejszych punktów, to za tonę pszenicy o parametrach konsumpcyjnych zaproponowano mu jedynie 500 zł. Oczywiście farmer się na to nie zdecydował, ale to pokazuje w którą stronę to idzie. Podkreślane jest też, że wzrosły koszty transportu. Rzepak wyceniany jest z kolei coraz częściej na 1500 zł. W ubiegłym tygodniu to były pojedyncze skupy teraz jest ich więcej. Tona nasion kosztuje od 1500 do 1650 zł.

Ważną informacją dla rolników jest po pierwsze dzisiejsza informacja mówiąca o tym, że Rada Europejska przyjęła rozporządzenie, które przedłuża zawieszenie wszystkich ceł, kontyngentów i środków ochrony handlu na ukraiński eksport do UE na kolejny rok, do czerwca 2024 r. I deklaracja Janusza Wojciechowskiego, którą ujawnił w rozmowie z redaktor Moniką Chlebosz podczas protestów rolników w Brukseli, że zakaz importu z Ukrainy będzie przedłużony po 5 czerwca. Więcej na ten temat w artykułach poniżej.