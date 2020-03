mojeINFOPOLE – w pierwszym okresie darmowy dostęp do aplikacji

Raporty zagrożeń i zalecania ochrony roślin, przydatne kalkulatory rolnicze, aplikacja szacująca ryzyko wylegania, oferty promocyjne czy docelowo także aplikacja pozwalająca na pomiar powierzchni pola. Wszystko to w zasięgu udoskonalonej aplikacji rolniczej na smartfona mojeINFOPOLE.

Syngenta rusza z nową aplikacją dla rolników mojeINFOPOLE.

Aplikacja ta została zaprezentowana dziennikarzom z branży rolniczej podczas telekonferencji, która odbyła się w dniu wczorajszym.

- Oddajemy w ręce rolników gotowe do wykorzystania i wdrożenia przydatne cyfrowe narzędzie ułatwiające rolnikowi codzienną pracę w gospodarstwie (..). Aplikacja będzie nieustannie rozwijana i udoskonalana, prace nad nią nadal trwają - zapowiedział podczas wideokonferencji Tomasz Cichocki, Digital Agriculture Lead Syngenta.

Aplikacja dostępna jest do pobrania na telefony z systemami Android oraz iOS. W pierwszym okresie korzystanie z niej jest w pełni darmowe. Po około 3 miesiącach od wystartowania korzystanie z niej będzie odpłatne lecz dotyczyć to będzie tylko nowych użytkowników. Będzie to koszt na zasadzie abonamentu rocznego lub dożywotniego. Darmowy dostęp bez limitów czasowych obowiązywać będzie członków Syngenta Agriclub.

Co ma już do zaoferowania nowa aplikacja?

Obsługa aplikacji jest intuicyjna i składa się z kilu modułów, bardzo przydatnych w prowadzeniu produkcji roślinnej.

Aplikacja mojeINFOPOLE

Raporty zagrożeń i ochrona roślin

Aplikacja dostarcza raporty o zagrożeniach upraw roślinnych (chwasty, szkodniki oraz choroby grzybowe) oparte na podstawie danych ze stacji CelverFarm. Monitorowany jest teren całego kraju (ok. 30 lokalizacji). Gotowe zalecanie są generowane dla trzech głównych upraw: zboża, rzepak oraz kukurydza. Na podstawie tych raportów Syngenta rekomenduje konkretne rozwiązania złożone z firmowych produktów. Gotowe raporty można wygenerować w postaci załącznika pdf. Co warto podkreślić aplikacja jest zintegrowana z wyszukiwarką Środków Ochrony Roślin prowadzoną przy udziale MRiRW. W związku z tym, można w wygodny sposób wyszukać dowolny zarejestrowany produkt ochrony roślin i odszukać chociażby załączoną do niego etykietę rejestracyjną. Produkty można także filtrować pod kątem wielu wybranych kryteriów np. wybranej substancji czynnej.

Prognoza pogody

Aplikacja ma także rozbudowany moduł pogodowy, oparty na radarach satelitarnych. Całość zintegrowana jest z raportami odnośnie publikowanych zagrożeń związanych z ochroną roślin. Dzięki temu ułatwia podjęcie decyzji o przeprowadzeniu zabiegu ochronnego.

Kalkulatory i pomiary pól

Wartościowym uzupełnieniem powyższych funkcjonalności jest zestaw kilku przydatnych kalkulatorów rolniczych, które znacznie przyspieszają codzienną pracę. Mowa o kalkulatorach siewu (obliczenie normy wysiewu), obsady, oprysku czy wilgotności kukurydzy (kalkulator suszenia kukurydzy). Docelowo korzystając z mojeINFOPOLE można będzie również dokonać orientacyjnego pomiaru powierzchni własnych pól z możliwością zapisu (pomiar na mapie satelitarnej lub manualny – po okrążeniu danego areału). Jak zapowiedziała wczoraj firma, mniej więcej po uruchomieniu tego modułu dostęp do aplikacji będzie odpłatny. Ciekawym dodatkiem jest także moduł społecznościowy „Pochwal się polem”, umożliwiający dodawanie zdjęć własnych upraw.

Oszacuj ryzyko wylegania

Uzupełnieniem jest rozbudowana aplikacja „NieWylegaj”. Aplikacja w swoich obliczeniach uwzględnia aż dziewięć czynników mających wpływ na ryzyko wystąpienia zjawiska wylegania.

Użytkownik po uruchomieniu aplikacji wpisuje dane. Wybiera gatunek rośliny i wskazuje podatność odmiany na wyleganie (może skorzystać z wyszukiwarki odmian, która jest zintegrowana z ocenami stopnia wylegania wyznaczonymi przez COBORU). Kolejny krok to wybór konkretnej fazy rozwojowej BBCH, w której aktualnie znajduje się uprawa. Dzięki tym informacjom oprogramowanie przygotuje rekomendacje odnośnie ewentualnie zalecanych produktów i zabiegu.W dalszej kolejności użytkownik ocenia obsadę roślin po zimie oraz wskazuje, czy uprawa według jego wiedzy wymaga dokrzewiania, czy nie. Te informacje wykorzystywane są na dalszym etapie podczas przygotowywania zaleceń. Następne kroki to wybór klasy gleby na jakiej została wysiana uprawa, poziom nawożenia azotem oraz zakładany plon. Ostatnią kwestią, jaka jest brana pod uwagę to przebieg pogody.

Przykładowy raport z aplikacji

Na końcu tworzony jest raport z opracowanymi zaleceniami dotyczącymi zarówno wybranych preparatów, jak i dawek. Raport można wygenerować w postaci pliku PDF. Aplikacja NieWylegaj dostępna jest do pobrania na telefony z systemami Android. Nie ma konieczności logowania. Dostępna jest za darmo dla wszystkich użytkowników