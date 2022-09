Zobacz galerię

W Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 11 września 2022 r. odbył się Krajowy Dzień Kukurydzy. Niestety pogoda trochę pokrzyżowała plany, ale i tak można było podziwiać bogatą ofertę kreacji odmianowych tego gatunku.

Intensywne opady deszczu spowodowały, że organizatorzy zmuszeni byli odwołać wcześniej zaplanowane pokazy zbioru kukurydzy na kiszonkę. Nie zabrakło jednak ekspozycji maszyn i środków do produkcji rolniczej, a także stanowisk jednostek administracji rządowej dedykowanej dla szeroko pojętego rolnictwa. Mimo to atrakcji było bardzo dużo, w tym również kulinaria, gdzie to kukurydza grała pierwsze skrzypce. Stoisko z daniami kukurydzy przygotowały Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Piętkowianki” z Piętek Gręzek i KGW z Dąbrowy Moczydły i Dąbrowy Wilki.

PODR w Szepietowie zaprezentował kolekcję aż 130 odmian kukurydzy z 20 firm hodowlano-nasiennych lub dystrybucyjnych. Przeważnie były to odmiany dedykowane do uprawy na kiszonkę, bo z tego słynie Podlasie, ale również można było znaleźć te ziarnowe lub uniwersalne.

Jaki stan kukurydzy na Podlasiu?

Jak powiedział nam Wojciech Mojkowski, dyrektor PODR w Szepietowie, gospodarz wydarzenia, bardzo żałuje, że nie udało się ze względu na pogodę, pokazać w pełni całego potencjału odmian kukurydzy. Ale rolnictwo jest fabryką pod gołym niebem, a z drugiej strony te opady deszczy również i roślinom są potrzebne. Bo województwo podlaskie raczej nie odczuło znaczących strat z powodu tegorocznej suszy, ale już w innych regionach kraju, właśnie w uprawie kukurydzy jest ona bardzo widoczna.

Na Podlasiu zbiory kukurydzy kiszonkowej rozpoczęły się wraz z początkiem września, opady deszczu je trochę przystopowały, ale tam gdzie została ona już skoszona okazuje się że wydajność jest wysoka.

- Patrząc z perspektywy lat poprzednich, zwłaszcza ubiegłego roku, to zbiory zaczęły się trochę za wcześnie. Miesiąc bez deszczu wpłyną na to że szczególnie na słabszych glebach kukurydza zaschła i zbiory są praktycznie w pełni. Kukurydza wyrosła dość dobrze. Miała dobre warunku do końca lipca i początku sierpnia, chociaż siewy były późniejsze niż zazwyczaj, bo wykonywane były pod koniec kwietnia i na początku maja – ocenił dyrektor PODR w Szepietowie.

Kukurydza ziarnowa jest w tym regionie mniej popularna, ale wielu rolników zakisza ją w rękawach bądź big-bagach i nią handluje. Jakie będą plony? Na razie trudno jest to ocenić.

Mała baza paszowa kukurydzy

Podobnego zdania jest dr Roman Warzecha, wiceprezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy. On również ocenia, że zarówno Mazowsze i Podlasie, może w tym roku liczyć na przyzwoite zbiory. Inaczej sytuacja wygląda w województwie wielkopolskim czy lubuskim, ale też i miejscami na Podkarpaciu czy Lubelszczyźnie. Tam kukurydza wręcz zaschła. Zbiory kiszonki np. w Wielkopolsce są już praktycznie skończone i jak mówi nam nasz rozmówca, rolnicy aby utrzymać bazę paszową zmuszeni będą przeznaczać kukurydzę ziarnową na kiszonkę.

- Jedna trzecia kraju jest objęta suszą hydrologiczną, a ta ma wpływ na suszę rolniczą. Niedostatek opadów, czasem bardzo drastyczny zwłaszcza na glebach lżejszych, będzie wywierał konieczność przeznaczenia części kukurydzy ziarnowej na kiszonkę – powiedział dr Roman Warzecha.

Przypominamy, że według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w tym roku w Polsce wysiano rekordową powierzchnię uprawy kukurydzy, która oceniana jest na 1,86 mln ha. Z czego 1,15 mln ha to „ziarnówka”. Czy zbiory też będą wyższe? Te najpewniej nie, bo na wielu plantacjach w zachodniej Polsce, rośliny nie wykształciły kolb, albo te są słabo zaziarnione.

- Nie należy się spodziewać zawrotnych plonów. W ubiegłym roku mieliśmy bardzo dobrą średnią 7,5 t/ha, teraz szacuję że to może być 6-6,5 t/ha w skali kraju – mówi dr Warzecha.