Początek tego tygodnia to olbrzymi skok cen pszenicy na światowych parkietach. Było to pokłosie decyzji Indii, które poinformowały w ubiegłym tygodniu o zakazie eksportu. Czy ceny na rynkach giełdowych przełożyły się na nasze krajowe?

Wysokie ceny pszenicy na giełdach światowych.

W Polsce duże różnice w cenie pszenicy – maj 2022.

Co się dzieje w Chinach i Indiach, największych producentach pszenicy na świecie?

Susza we Francji, ale też i w Polsce.

Notowania pszenicy z 16 maja na giełdzie Matif w Paryżu podrożały o 5,2 proc., a na CBoT w Chicago o 5,9 proc. Jak pisał na farmer.pl Tomasz Roszkowski, w tek pierwszej kosztowała ona kontrakcie z dostawą we wrześniu podrożała wczoraj na Matif o 5,2 proc. do 438,25 euro/t (2048 zł/t). W tej drugiej lokalizacji już 458,37 USD/t, czyli 2015 zł/t.

Czy Indie wyeksportują pszenicę, czy nie?

Zwyżka cena pszenicy spowodowana decyzją Indii, drugiego producenta pszenicy na świecie, który zwykle nie eksportował tego ziarna bo zwykle zużywał na własne potrzeby, ale w tym roku ze względu na sytuację geopolityczną miało się to zmienić. Jednak wszystko się pokrzyżowało przez pogodę. Fala upałów ograniczyła produkcję, powodując, że ceny krajowe osiągnęły rekordowy poziom, dlatego kraj ten ogłosił pod koniec ubiegłego tygodnia.

Następnie ten przekaz zmienił się w tym tygodniu. Jak podała agencja Reuters 17 maja, Indie zezwolą na zagraniczne dostawy pszenicy oczekującej na odprawę celną, wprowadzając pewną swobodę dla sprzedaży zagranicznej. Indie pozwolą również na eksport pszenicy do Egiptu, poinformował rząd w oświadczeniu.

- Podjęto decyzję, że wszędzie tam, gdzie przesyłki pszenicy zostaną przekazane do kontroli celnej i zarejestrowane w ich systemach (celnych)”, albo 13 maja 2022 r., albo wcześniej, będą mogły zostać wysłane – podał reuters.com.

Nagły zakaz i zamieszanie związane z pszenicą uwięzioną w portach i tranzytem spowodowały chaos na rynkach zbóż w stanach takich jak Madhya Pradesh, który był liderem indyjskiego eksportu pszenicy, twierdzą handlowcy.

- Handel przez Madhya Pradesh został zatrzymany - powiedział cytowany przez Reuters Gopaldas Agarwal, szef wiodącego stowarzyszenia handlowców w stanie. - Handlowcy nie kupują od rolników, ponieważ muszą najpierw uporządkować ładunki zatrzymane w portach – dodano.

Z kolei omawiając sytuacje światową, warto też pochylić się nad Chinami, gdzie trwa lockdown związany z COVID. Ograniczenia związane z polityką zero tolerancji uniemożliwiają podróżowanie do głównych obszarów uprawy nie tylko pszenicy (największy producent na świecie), ale też i kukurydzy. Jak donosi agencja Reuters, uprawy kukurydzy w Chinach są jednymi z najbardziej obserwowanych na świecie, po złej pogodzie i napiętych dostawach, które spowodowały gwałtowny wzrost cen w zeszłym roku.

Nie można też zapomnieć o najnowszym raporcie USDA, który również zagrał na wzrosty cen surowców rolnych.

Jakie ceny zbóż w Polsce – maj 2022?

Rozstrzał cenowy pszenicy konsumpcyjnej jest bardzo szeroki, bo od 1500 do 1800 zł. Mamy też informacje, że tona kukurydzy suche z Ukrainy kosztuje 1150-1200 zł, a ta w naszych skupach ze starych zbiorów wyceniana jest na 1400-1500 zł. Rzepak z nowych zbiorów na umowy z odbiorem w lipcu przekroczył już cenę 4 tys. zł/t.

Rolnicy obawiają się tego, co będzie się działo po żniwach 2022 r., w kontekście wojny w Ukrainie i udrożnienia tranzytu surowców rolnych. Czy korytarze solidarnościowe będą to w stanie zrealizować?

- Przed rosyjską agresją na Ukrainę większość z 90% eksportowanych przez Ukrainę produktów rolnych trafiało na statki w zablokowanych obecnie przez Rosjan portach na Morzu Czarnym, generując około 20 % krajowych rocznych przychodów z wywozu. Około jedna trzecia wywozu jest przeznaczona odpowiednio do Europy, Chin i Afryki - mówi portalow farmer.pl Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej.

Po stronie ukraińskiej w silosach czekają ogromne ilości zboża gotowego do wywozu. - Eksport 20 mln ton zboża to bardzo ambitny plan – rola naszego kraju w tym planie jest ogromna. Mówimy to o wyzwaniu nie tylko ilościowym, ale także logistycznym – związanym z różnicą szerokości torów kolejowych i infrastrukturalnym tj. braku tzw. suchych portów przeładunkowych, za pośrednictwem których zboża mogłyby trafiać koleją do portów. Proces ten jest czasochłonny i nie ma zbyt wielu obiektów przeładunkowych wzdłuż granic - uważa prezes IZP.

Jak dodaje, sytuacja ta zagraża więc ogólnoświatowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych szlaków logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich rodzajów transportu.

- W ramach działań solidarnościowych UE na rzecz Ukrainy, 12 maja Komisja Europejska przedstawiła plan działania mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych", aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy - mówi Monika Piątkowska.

Przypomina, że pomimo natychmiastowych wysiłków podejmowanych przez UE i jej państwa członkowskie w celu ułatwienia przekraczania granic między Ukrainą a UE tysiące wagonów i samochodów ciężarowych czekają na odprawę po stronie ukraińskiej. Średni czas oczekiwania dla wagonów wynosi 16 dni, a na niektórych granicach dochodzi nawet do 30 dni.

- Z informacji Komisji Europejskiej wynika, że fundamentem tej propozycji jest solidarność między krajami UE. Jej wyrazem ma być wspólne działanie w zakresie udostępnienia taboru kolejowego, środków transportu, a także wsparciem osobowym, co przyczynić ma się do przyspieszenia procedur i zwiększenia możliwości eksportowych. O powodzeniu tego planu decydowały będą jednak szczegóły tych rozwiązań i to w jaki sposób będą funkcjonowały w praktyce - dodaje.

Czy UE jest w stanie przewieźć 20 mln t zbóż w Ukrainy? - Moim zdaniem nie. W najlepszych czasach drogą kolejową Ukraina była w stanie przesyłać 4mln ton ziarna miesięcznie. Czyli wychodzi 12 mln. Teraz to jest o wiele mniej (działania wojenne, uszkodzona infrastruktura, itd). Nawet jak UE poprawi infrastrukturę to pozostają problemy logistyczne w Ukrainie, które będzie o wiele trudniej rozwiązać - uważa dr Jakub Olipra z Credit Agricole Bank Polska.

Sucho - wpływ na plony

W Polsce również jest bardzo sucho. Niedawno jeden z rolników na Twitterze opublikował wymowny film, gdzie pokazuje w deszczomierzu pył po burzy paskowej, zamiast wody. Jest bardzo sucho.

Informuje o tym też Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB. Poza tym wystąpiły przymrozki.

Bardzo trudna sytuacja z susza jest też we Francji, która jest największym eksporterem pszenicy z Unii Europejskiej. Poniżej bardzo duże różnice temperatur zapowiadane na ten weekend wciąż, które mają się mieścić od 15 do 20°C, z możliwymi pikami > 37°C.

Cena pszenicy - maj 2022

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 18 maja 2022 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t (na podstawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.

- pszenica konsumpcyjna - 1500.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1650,

- żyto konsumpcyjne – 1300.

Gol Pasz Janowiec sp . Z o.o./De Heus

- pszenica paszowa – 1580,

- kukurydza sucha – 1400.

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 1750,

- pszenica paszowa – 1700,

- pszenżyto – 1500,

- jęczmień konsumpcja – 1470,

- rzepak – 4900.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1650.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 1550,

- pszenica paszowa – 1550.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 1775-1800 stary zbiór; 1750 nowy zbiór,

- pszenica paszowa –1625,

- pszenżyto –1500 stary i nowy zbiór,

- żyto paszowe – 1475,

- żyto konsumpcyjne – 1500-1525 stary zbiór; 1450 nowy zbiór,

- jęczmień konsumpcyjny – 1580,

- rzepak – 4700 stary zbiór; 3900 nowy zbiór,

- kukurydza sucha – 1500 stary zbiór; 1450 nowy zbiór,

- owies – 1100,

- groch – 1550,

- bobik - 1520,

- łubin – 1530.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 1620,

- pszenżyto - 1490-1500,

- kukurydza sucha - 1410-1420.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- żyto konsumpcyjne – 1320.

Elewarr oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1600,

- pszenica paszowa – 1450,

- pszenżyto – 1350,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1350,

- jęczmień konsumpcja – 1350,

- rzepak – 3950.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna - 1700,

- pszenica paszowa - 1600,

- pszenżyto – 1480,

- jęczmień paszowy – 1450,

- rzepak – 4800,

- kukurydza sucha – 1480.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 1680,

- pszenica paszowa – 1640,

- pszenżyto – 1500,

- żyto paszowe – 1190,

- żyto konsumpcyjne – 1230,

- jęczmień paszowy – 1430,

- rzepak – 4770,

- kukurydza sucha – 1410,

- owies – 1000,

- groch – 1210.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 1550-1600,

- pszenica paszowa – 1450,

- żyto paszowe – 1100,

- żyto konsumpcyjne – 1350,

- rzepak – 3950.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 1850-1890 stary zbiór; 1850-1920 nowy zbiór,

- pszenżyto - 1480-1540 nowy zbiór,

- żyto konsumpcyjne - 1430-1490 nowy zbiór,

- rzepak - 3900-3930 nowy zbiór; 4800-4850 stary zbiór,

- kukurydza sucha - 1450-1520 stary zbiór.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 1520,

- pszenżyto – 1400,

- żyto paszowe – 1240,

- jęczmień paszowy – 1400,

- owies – 1000.

Street retail

- rzepak – 4300.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 1750,

- pszenica paszowa – 1700,

- pszenżyto – 1500,

- żyto konsumpcyjne – 1300,

- jęczmień konsumpcyjny – 1400,

- kukurydza sucha – 1450.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1500,

- jęczmień paszowy – 1500,

- groch – 1600,

- bobik – 1700.

WIPASZ S.A. oddział w Morągu

- pszenica paszowa – 1600,

- pszenżyto – 1500,

- jęczmień paszowy – 1500,

- groch – 1600,

- bobik – 1700.

WIPASZ S.A. oddział w Gałwunach k. Kętrzyna

- pszenica paszowa – 1550,

- pszenżyto – 1450,

- jęczmień paszowy – 1450,

- groch – 1550,

- bobik – 1650.

Firma Szmidt

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1610,

- pszenżyto – 1450,

- żyto paszowe – 1360,

- kukurydza sucha – 1480.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1740,

- pszenica paszowa – 1650,

- pszenżyto – 1500,

- żyto paszowe – 1380,

- żyto konsumpcyjne – 1420,

- jęczmień paszowy – 1480,

- rzepak – 4650,

- kukurydza sucha – 1430,

- owies – 1100,

- groch – 1550,

- soja – 2650,

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL

- pszenica konsumpcyjna – 1700,

- pszenica paszowa – 1660,

- pszenżyto – 1470,

- żyto paszowe – 1440,

- jęczmień paszowy – 1480,

- kukurydza sucha - 1500.

BayWa Agro Polska sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 1780,

- pszenica paszowa – 1750,

- pszenżyto – 1450,

- jęczmień konsumpcja – 1300,

- rzepak – 4700,

- kukurydza sucha – 1450.