Na giełdach spadki cen zbóż. W polskich skupach cena wysoka

Nadal utrzymują się wysokie ceny na płody rolne. Tylko w dwóch z badanych przez nas punktach skupu w ciągu tygodnia odnotowano delikatne zniżki cen. W pozostałych albo surowce rolne kosztują więcej, albo utrzymują swoją cenę sprzed siedmiu dni.

Niedawno pisaliśmy co takiego na światowych rynkach spowodowało, że cena zbóż i rzepaku wzrosła. Mariusz Dziwulski, analityk Banku PKO PB poinformował nas, że do głównych przesłanek takiego stanu rzeczy można zaliczyć m.in.:

- mimo prognoz wzrostu produkcji na świecie, mniej zbóż (pszenicy i kukurydzy) wyprodukowano w UE, co lokalnie wspiera wzrosty cen,

- wyraźny wzrost zapotrzebowania na zboża paszowe w Chinach, związany z odbudową pogłowia świń w tym kraju oraz gorszymi zbiorami,

- niższa tegoroczna produkcja kukurydzy na Ukrainie, a Chiny stały się w ciągu pięciu miesięcy sezonu pierwszym importerem kukurydzy z UE,

- trudny początek sezonu wegetacyjnego w niektórych krajach półkuli północnej,

- w pierwszej połowie listopada pojawiły się też zapowiedzi wprowadzenia przez Rosję limitów na eksport zbóż od lutego 2021,

- prognozy spadku produkcji pszenicy w Argentynie, z uwagi na długotrwałą suszę,

- a w Polsce sytuacja na rynkach walutowych, tj. osłabienie się złotego w stosunku do głównych walut.

Niektórzy analitycy rynku, do tej „wyliczanki” wpisują też przebieg pogody w Ameryce Południowej, która ma znaczenie z punktu widzenia produkcji soi i kukurydzy.

Ceny na razie utrzymują się wysokie, ale na światowych giełdach można zaobserwować odwrócenie tendencji i wyraźne spadki cen, zwłaszcza pszenicy soi i kukurydzy. Czy to początek zmian?

Pokaźne spadki notowań na giełdach towarowych w bieżącym tygodniu, zwłaszcza na #CBOT

pszenica🌾 -5%

kukurydza🌽 -3%

Soja🌱 -3%

Czy to tylko korekta, czy trwała zmiana trendu? Więcej w raportach InfoGrain😉 pic.twitter.com/UWFKt7dj7w — InfoGrain Mirosław Marciniak (@infograin_m) December 2, 2020

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 grudnia 2020 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Młyny Polskie S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 832.

- żyto konsumpcyjne – 495.

- kukurydza mokra – 495.

Lubella

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie

- pszenica konsumpcyjna – 800.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego Kapka

- pszenica konsumpcyjna – 860,

- żyto konsumpcyjne – 620.

Osadkowski

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- pszenica paszowa – 740,

- pszenżyto – 600,

- żyto – 500,

- kukurydza mokra – 450,

- jęczmień paszowy – 540,

- rzepak – 1640,

- soja – 1350.

Gol Pasz Janowiec

- pszenica paszowa – 840,

- pszenżyto – 700,

- jęczmień paszowy – 690.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 830,

- jęczmień konsumpcyjny – 600,

- żyto konsumpcyjne – 520.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 750,

- pszenica paszowa – 680.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 820-850,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 660,

- żyto paszowe – 540,

- żyto konsumpcyjne – 560-600,

- jęczmień konsumpcyjny – 660,

- rzepak – 1780,

- kukurydza mokra – 500,

- kukurydza sucha – 770,

- owies – 600.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa – 810-820,

- pszenżyto – 690-700,

- jęczmień paszowy – 640-650,

- rzepak – 1720-1730,

- kukurydza sucha - 730-740.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki sp. Z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 820,

- żyto konsumpcyjne – 610.

Elewarr Nowe Proboszczewice

- pszenica konsumpcyjna – 810,

- pszenica paszowa – 770,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 520,

- żyto konsumpcyjne – 540,

- jęczmień konsumpcyjny – 640,

- jęczmień paszowy – 620.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna – 810-830,

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 660,

- żyto konsumpcyjne – 560,

- jęczmień konsumpcja – 660,

- rzepak – 1750,

- kukurydza mokra – 440,

- kukurydza sucha – 760.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 830,

- pszenica paszowa – 780,

- pszenżyto – 640,

- żyto paszowe – 540,

- jęczmień paszowy – 640,

- rzepak – 1755,

- kukurydza mokra – 520,

- kukurydza sucha – 735 (styczeń),

- owies - 520.

PHU Łukasz Kaczmarek

- pszenica paszowa – 790,

- pszenżyto – 640,

- jęczmień paszowy – 650.

Street retail

- rzepak – 1780.

Lubuskie Zboża Krzysztof Gabrysz

- pszenica konsumpcyjna – 830,

- pszenica paszowa – 800,

- pszenżyto – 670,

- żyto paszowe – 580,

- żyto konsumpcyjne – 600,

- jęczmień konsumpcyjny – 670,

- rzepak – 1750,

- kukurydza sucha – 750.

WIPASZ S.A.

- pszenica paszowa - 820,

- pszenżyto - 700,

- żyto paszowe – 600,

- jęczmień paszowy - 680.

PHUT Siembida

- pszenica – 800,

- pszenżyto – 630,

- żyto – 480,

- jęczmień – 630,

- owies – 480.

Firma Szmidt oddzwoniła:

- kukurydza mokra - 500,

- kukurydza sucha - 780.

