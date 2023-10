Cropwise Seed Selector to wygodne narzędzie dostępne w dowolnym miejscu i w dowolnym czasie. Dane pochodzące z Cropwise Seed Selector wraz z informacjami dostarczanymi przez doradców technicznych firmy Syngenta, którzy odwiedzają gospodarstwa, posłużyły już do stworzenia rekomendacji dla ponad 5,2 mln ha kukurydzy w Europie oraz wspomogły przeszło 8000 rolników.

Cropwise Seed Selector dzięki rozbudowanym algorytmom analizuje każde z 50 000 pól testowych pod względem warunków środowiskowych, klimatycznych, glebowych, a także potencjału plonowania – wszystko po to, aby odpowiedzieć na potrzeby każdego gospodarstwa.

Co więcej, już od 2 listopada tego roku, korzystając z Cropwise Seed Selector, możliwe będzie także dokonanie w specjalnej przedsprzedaży bezpośrednich zakupów produktowych poprzez oficjalny sklep internetowy Syngenty .

- W rolnictwie najważniejsze są lokalne warunki – Cropwise Seed Selector doskonale to rozumie. Każda rekomendacja jest unikalna dzięki precyzyjnemu dopasowaniu do konkretnych warunków w wybranej lokalizacji - mówi Aleksandra Stankiewicz, Seeds Digital Lead, Syngenta Polska

Cropwise Seed Selector umożliwia tworzenie rekomendacji dla wielu pól jednocześnie. Aby stworzyć gotową rekomendację i tym samym uzyskać dostęp do potężnej dawki wiedzy z wielu źródeł, w tym doświadczeń badawczo-rozwojowych, wystarczy zaledwie kilka minut.

Dzięki temu Cropwise Seed Selector umożliwia lepsze zrozumienie zachowań konkretnych odmian w różnych warunkach, a także przede wszystkim podejmowanie pewnych decyzji co do wyboru nasion kukurydzy.

Serwis dokładnie tłumaczy, dlaczego warto postawić na konkretną odmianę, analizując trzy najważniejsze czynniki:

Algorytm Cropwise Seed Selector tworzy ocenę wyników poszczególnych parametrów dla każdej odmiany, porównując dane tysiące razy. Dostęp do tych danych można uzyskać, każdorazowo korzystając z serwisu, by móc przeglądać je w dowolnym momencie.

Cropwise Seed Selector to kompleksowe rozwiązanie dostępne niezależnie od lokalizacji i wielkości gospodarstwa.

- Po raz pierwszy Syngenta oddaje w ręce wszystkich zainteresowanych narzędzie oferujące dostęp do wyników firmowych doświadczeń. Aby uzyskać unikalną rekomendację, wystarczy podać tylko adres e-mail. Wierzymy, że serwis online zaopatrzony w bogatą bazę doświadczeń i danych to klucz do sukcesu w nadchodzącym sezonie. Wszystko, co potrzebne, aby podjąć najlepszą decyzję dla swojego gospodarstwa, teraz dostępne zupełnie za darmo, w jednym miejscu - dodaje Stankiewicz.