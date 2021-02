Na jakie choroby zwrócić uwagę w zbożach i jak z nimi walczyć?

O to zapytaliśmy podczas konferencji „Przez Innowacyjność do Sukcesu Online” dr hab. Martę Damszel z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zobacz, jak ocenia ona stan fitosanitarny różnych gatunków zbóż i jakie ma zalecenia, co do wiosennej ochrony.

- Terminy optymalne siewu zarówno dla jęczmienia, jak i dla pszenicy, rokują w tej chwili dobrze. Te rośliny są wydelikacone, mają suche końcówki blaszek liściowych. Szczególnie w jęczmieniu widzimy pożółkłą barwę – to jeszcze będzie potęgowane dużymi amplitudami temperatur. Ale pamiętajmy, że jęczmień zwykle sobie radzi w takich warunkach i po pełnym ruszeniu wegetacji jesteśmy w stanie bujną zieleń za chwilę obserwować – powiedziała w rozmowie z nami dr hab. Damszel.

Monitorujmy pole na bieżąco pod względem np. pleśni śniegowej czy pałecznicy zbóż i traw, a także mączniaka.

Pszenica z terminów opóźnionych na pewno będzie wymagała startowej dawki nawozów azotowych, dokrzewienia i ochrony fungicydowej. Cały film poniżej.