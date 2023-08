Zbliża się termin siewu tego zboża. Jest to więc ostatni moment na zakup materiału siewnego. Które odmiany rokują najlepiej? Sprawdzamy wyniki badań COBORU.

Powierzchnia uprawy jęczmienia ozimego w naszym kraju wzrosła na przestrzeni ostatnich kilku lat. W 2020 r. areał zasiewów tego ziarna wynosił ponad 242 tys. ha, a według danych ARiMR (opracowanych na podstawie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich) w 2023 r. rolnicy planują zwiększyć areał do ponad 350 tys. ha. Co stoi za takim zainteresowaniem jęczmieniem? Przy sprzyjających warunkach pogodowych zboże to potrafi odwdzięczyć się wysokim plonem. Rozwija się szybciej niż pozostałe zboża ozime, dodatkowo zaś – na co rolnicy zwracają coraz częściej uwagę – jest to gatunek wysoce odporny na wiosenne susze.

Które cechy jęczmienia są najważniejsze?

W Krajowym Rejestrze aktualnie znajdziemy 50 odmian jęczmienia ozimego. Większość stanowią odmiany wielorzędowe pastewne (37), mniej jest odmian dwurzędowych (13), a wśród nich figurują dwie o typie browarnym. Większość pochodzi z hodowli zagranicznych (86 proc.). Na początku 2023 r. KR zwiększył się o 6 nowych odmian: 5 wielorzędowych pastewnych – KWS Exquis, KWS Tolanis, Lady, SU Majella i Winnie oraz jedną dwurzędową browarną – Sonja. W sprzedaży dostępny jest także materiał siewny ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (tzw. CCA). Znajdziemy w nim odmiany mieszańcowe, których brakuje w KR.

Jakich cech poszukiwać dla jęczmienia ozimego? Niezmiennie pożądane są odmiany o wysokiej plenności, odporności na choroby czy mniejszej podatności na wyleganie. Pośród pozostałych zbóż jęczmień cechuje się stosunkowo małą odpornością na wymarzanie. Dlatego w badaniach odmianowych, jak podaje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, dla jęczmienia stosowane są łagodniejsze kryteria oceniania i mniejszy stres. W ostatnich latach obserwujemy jednak lżejsze zimy w kraju, co zmniejsza zagrożenie z tego tytułu.

Przy intensywnym nawożeniu czy niesprzyjających warunkach pogodowych jęczmień jest bardziej podatny na wyleganie niż pozostałe zboża. Dlatego przy wyborze odmiany warto sięgać po te o sprawdzonej odporności na wyleganie i sztywnej, krótkiej słomie. Często takie cechy posiadają odmiany krótsze oraz dwurzędowe. Dodatkowo niezastąpiona jest zdrowotność zapisana w odmianie, która w późniejszym etapie wegetacji pozwala na ograniczenie korzystania z fungicydów. W ostatnich latach na jęczmieniu powszechnie pojawiają się rdza jęczmienia, plamistość siatkowa i mączniak prawdziwy. Pod uwagę warto brać także odporność na rynchosporiozę, ciemnobrunatną plamistość czy pojawiające się w ofertach odmiany o podwyższonej tolerancji na wirus żółtej karłowatości jęczmienia.

Dobór właściwej odmiany jęczmienia. Wyniki PDO

Oprócz katalogów odmian wydawanych przez firmy hodowlano-nasienne pomocne w decyzji dotyczącej wyboru odpowiedniej odmiany są wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Poniżej przedstawiamy wyniki opracowane na podstawie publikacji COBORU „Wyniki porejestrowych doświadczeń odmianowych – zboża ozime 2022” z badań prowadzonych w latach 2021-2022 (tab.).

W analizowanych danych z doświadczeń PDO w latach 2021-2022 wzorzec stanowiły odmiany: Jakubus, KWS Morris i Mirabelle, dla których średni plon wyniósł 105,6 dt/ha (na wysokim poziomie agrotechniki). Poza wzorcem najwyżej plonowały odmiany wielorzędowe pastewne: SU Jule (106,3 dt/ha), Melia (105,2 dt/ha) oraz KWS Higgins (104 dt/ha).

Rekomendacje według Listy Odmian Zalecanych

Do uprawy w poszczególnych województwach corocznie COBORU publikuje listę odmian (LOZ) tworzoną na podstawie wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO). Obecnie zestawienie obejmuje 19 odmian, z czego większość pochodzi z zagranicznych hodowli, a tylko jedna – Giewont – z polskiej.

Na liście odmian dominują jęczmienie wielorzędowe, z czego pięć to odmiany dwurzędowe. Najwięcej rekomendacji zyskała odmiana Jakubus, polecana dla 14 województw. Kolejno dla dziewięciu odmiany: Mirabelle, SU Jule i KWS Morris.

Mieszańcowa czy populacyjna?

W porównaniu do odmian populacyjnych odmiany hybrydowe jęczmienia mają wyższy potencjał plonowania oraz wysokie parametry paszowe ziarna. Wyróżnia je silnie rozwinięty system korzeniowy, przez co lepiej gospodarują wodą, szczególnie podczas okresowych niedoborów wody. Bardziej rozbudowany system korzeniowy to także lepsze wykorzystanie substancji pokarmowych, co owocuje w postaci plonu.

W Polsce tylko dwie firmy dysponują odmianami jęczmienia hybrydowego, są to Syngenta Polska i Saaten Union Polska. W bieżącym sezonie w ofercie Syngenty znajduje się pięć odmian ozimego jęczmienia hybrydowego, w technologii Hyvido: SY Baracooda, SY Dakoota, SY Galileoo, SY Maliboo i Wootan. Jeśli chodzi o Saaten-Union Polska, firma oferuje wielorzędową odmianę SU Hylona F1.

Charakterystyka odmian najczęściej polecanych

Jakubus – jęczmień 6-rzędowy, pastewny firmy Saaten Union. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością, polecany szczególnie na regiony ze słabszą glebą i trudniejszymi warunkami pogodowymi. Ma dobry profil zdrowotności: wysoko odporny na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę czy plamistośc siatkową. Jest odmianą dojrzewającą średnio późno, o dużej odporności na wyleganie.

Mirabelle – odmiana 6-rzędowa od Saaten Union. Bardzo dobrze sprawdza się na wszystkich jęczmiennych stanowiskach, w szczególności w regionach charakteryzujących się szybszym dojrzewaniem oraz występowaniem wcześniejszych susz. Charakteryzuje się wysoką jakością ziarna, gęstością zsypną, bardzo dużym wyrównaniem ziarna. Wykazuje dobrą zdrowotność, w szczególności na mączniaka prawdziwego, rynchosporiozę i plamistość siatkową, czarną plamistość. Odmiana o bardzo wysokiej wczesności i dobrej mrozoodporności (5).

SU Jule – kolejna odmiana od Saaten Union. Dobrze plonuje w suchych latach. Stabilność plonowania zabezpieczona dobrą zimotrwałością, wysoką odpornością na wyleganie i złamanie dokłosia oraz stosunkowo niską podatnością na ramularię. Odporna na wirusa żółtej mozaiki typu pierwszego – BaYMV1. Wyróżniająca się jakość ziarna dzięki wysokiej MTZ, dużej masie hektolitra oraz wysokiemu udziałowi ziarna celnego jęczmienia.

KWS Morris – odmiana wielorzędowa typu pastewnego. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Zimotrwałość na tle gatunku prawie średnia (4,5). Odporność na rdzę jęczmienia – duża, na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka w ziarnie średnia.

Melia – odmiana wielorzędowa od IGP Polska. Plenność od dobrej do bardzo dobrej. Zimotrwałość dość duża (5,5°). Odporność na mączniaka prawdziwego – dość duża, na rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna oraz zawartość białka w ziarnie dość duże.