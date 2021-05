Na plantacjach kukurydzy są już obecne szkodniki - jakie?

O występowaniu szkodników w kukurydzy oraz prognozach na najbliższe miesiące rozmawiamy z prof. Pawłem Beresiem z Instytutu Ochrony Roślin PIB, TSD Rzeszów.

Kukurydza w niektórych regionach kraju jest opóźniona w siewach o 2-3 tygodnie w porównaniu do lat wcześniejszych (głównie południe Polski).



Czy sytuacja ta wpłynie także na termin pojawu i szkodliwość szkodników kukurydzy?

Chłodny kwiecień nie sprzyjał siewom i wzrostowi roślin. Pierwsza połowa maja 2021 również jest dość chłodna, co sprawia, że wzrost roślin jest jeszcze powolny. Są plantacje, gdzie kukurydza jeszcze nie wykiełkowała, jak i takie, na których rośliny mają 2-3 liście. To sprzyja lokalnie uszkodzeniom powodowanym przez szkodniki - informuje prof. Bereś.

FARMER: Czy w tym sezonie zanotowano problemy ze szkodnikami glebowymi/ptakami?

Prof. Bereś: Są już sygnały o pojawie uszkodzeń roślin przez drutowce i pędraki, w tym ptaki i dziki. Są to jednak informacje lokalne, stąd nie można mówić o poważnym problemie, a to także i z tego powodu, że kukurydza w wielu miejscowościach dopiero wschodzi, a na ocenę uszkodzeń jest jeszcze za wcześnie.

Czy pojawiła się już ploniarka zbożówka?

Tak, lokalnie się pojawiła, gdyż maj jest typowym okresem jej występowania i lotu much. Jest to gatunek dostosowany do chłodniejszych warunków. Ponieważ kukurydza jest na etapie wschodów i rozwijania pierwszych liści, zatem za 2-3 tygodnie powinno się okazać, ile młodych roślin ma ślady żerowania larw szkodnika. Szkodliwość ploniarki ocenia się w fazie 8-9 liści, gdy wszystkie uszkodzenia się uwidaczniają, zatem jest za wcześnie, aby w maju wskazać na jej pełną szkodliwość w danym roku.

Co z omacnicą prosowianką, jak przezimował szkodnik, jakie prognozy co do jej szkodliwości na ten sezon?

Na ten moment omacnica przezimowała dobrze. Śmiertelność gatunku w obserwacjach własnych to 7%, co nie odbiega od normy. Trzeba jednak wskazać, że po roku 2020, omacnicy jest mniej, acz owad szybko potrafi odbudować populację. W porównaniu do lat 2019-2020 rozwój gatunku w czasie wiosny jest opóźniony. Do dnia 17 maja nie stwierdzono w izolatorze entomologicznym na Podkarpaciu ani jednej poczwarki, zatem prognozować można, że zapewne pierwsze motyle pojawią się w połowie czerwca. Wszystko będzie jednak zależało od tego, jak szybko nadejdą wysokie temperatury, bo to one wpływają na szybszy rozwój szkodnika.