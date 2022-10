Tak jak pialiśmy w ubiegłym tygodniu na sytuację na rynkach surowców rolnych bardzo duże oddziaływanie miały sprzeczne informacje dotyczące korytarzy zbożowych, które pomagają przetransportować drogą morską, ukraińskie zboże. Ale to nie jedyny czynnik, który teraz wpływa na ceny. Do gry ponownie wkracza pogoda. Tym razem ważą się losy suszy w USA, ale też opady deszczu w Australii i Rosji.

Już tydzień temu informowaliśmy, że wpływ na ceny płodów rolnych będzie rozgrywał się odnośnie decyzji politycznych co do korytarza humanitarnego z Ukrainy. To on będzie grał pierwsze skrzypce i będzie wpływał na giełdowe zawirowania. Tak się też stało. Mieliśmy już kilka przykładów sprzecznych informacji, które znalazły swoje odbicie w notowaniach giełdowych. Negocjacje trwają, a rynek czeka co się stanie. Bo Rosja kwestionuje ich dalsze funkcjonowanie, stawiając znak zapytania co do przedłużenia porozumienia po 22 listopada, a władze Ukrainy, ONZ ale też i Turcji, z kolei podkreślają, że kierunek rozmów ma być dla nich korzystny.

Pogoda rozdaje karty

- Coraz większa uwaga rynku koncentruje się na zbliżających się zbiorach pszenicy na półkuli południowej. Firmy analityczne prognozują redukcję zbiorów argentyńskiej pszenicy do 15 mln ton, z 22,5 mln ton przed rokiem. To wynik dotkliwej suszy, która dziesiątkuje argentyńskie uprawy. Ponadnormatywne opady są za to problemem we wschodniej Australii, które doprowadziły do licznych podtopień. Według analityków, strefa obfitych opadów obejmuje 40 proc. australijskiej pszenicy – podaje w swoim cotygodniowym raporcie Mirosław Marciniaka z InfoGrain.

Mokro jest też w Indiach. Tam straty z powodu nie sezonowych opadów deszczu mogą utrzymać wysokie ceny żywności. Wraz ze zbożami rosną ceny warzyw, mleka, roślin strączkowych i olejów jadalnych, które stanowią ponad jedną czwartą ogólnego wskaźnika cen konsumpcyjnych, i prawdopodobnie utrzymają się na wysokim poziomie w nadchodzących miesiącach.

Nadmierne uwilgotnienie gleby występuje też w centralnej Rosji. Tam rolnicy nie mogą wykonać siewów ozimin, co najpewniej przyczyni się do zmniejszenia powierzchni uprawy tych gatunków, zwłaszcza pszenicy.

Po drugiej stronie jest USA, gdzie również istnieje zagrożenie siewu pszenicy, ale z powodu suszy. Jak podaje Reuters, susza zagraża Kansas, gdzie uprawia się najwięcej pszenicy ozimej, ale też i Oklahomie. Siewy są opóźnione, a farmerzy, którzy wysiewali ją zwykle w połowie października z powodu braku wilgoci jeszcze nawet tych prac nie rozpoczęli.

Co z roślinami oleistymi?

Jak informuje Mirosław Marciniak, miniony tydzień przyniósł kolejne 200 tys. ton importu rzepaku do UE, zwiększając łączną wielkość w bieżącym sezonie do blisko 2 mln ton. - To aż o 606 tys. ton więcej niż w tym samym okresie poprzedniego sezonu. A warto zaznaczyć, że w bieżącym sezonie zbiory rzepaku w UE będą aż o 2,3 mln ton wyższe niż w sezonie 2021/2022 – podał analityk.

U nas obecnie tona rzepaku kosztuje ok. 2950 zł, słonecznik ok. 2300 zł, a wysokobiałkowa soja – ok. 2500 zł.

Do Polski trafia też najwięcej rzepaku z Ukrainy.

- Liderem importu rzepaku w UE jest Polska, dokąd od początku lipca przywieziono już 400 tys. ton (mowa tylko o rzepaku spoza UE). To głównie zasługa Ukrainy, skąd od początku sezonu wjechało już 370 tys. ton. A w mojej ocenie łączny import rzepaku z Ukrainy do końca grudnia może wynieść nawet 600 tys. ton (średnia tygodniowa to 40-45 tys. ton). Dla porównania, w całym poprzednim sezonie do Polski spoza UE zaimportowano tylko 250 tys. ton. Rekordowy import, w połączeniu z historycznie wysoką produkcją oznacza, że Polska zakończy bieżący sezon z rekordowymi zapasami – uważa Mirosław Marciniak.

Co to oznacza dla cen? Chyba nie trzeba tego nikomu tłumaczyć.