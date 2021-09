Na zachodzie kraju ruszyły zbiory kukurydzy kiszonkowej. Na południu jest mokro

W województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim zaczęły się zbiory kukurydzy kiszonkowej. W Małopolsce i na Podkarpaciu kukurydza „stoi” w wodzie.

Ostatnio pisaliśmy o tym, że powierzchnia uprawy kukurydzy w tym roku jest rekordowa. Oceniana jest ona na blisko 1,73 mln ha, kiedy w latach poprzednich sięgała 1,2 mln ha. Większy areał stanowi kukurydza z przeznaczeniem na ziarno, której jest znacznie ponad 1 mln ha, ale tej kiszonkowej jest też dużo, bo ok. 650 tys. ha.

Koszona jest kukurydza

Choć stan plantacji kukurydzy w regionach Polski Zachodniej, nie jest najlepszy, bo „doświadczona” została ona przez suszę. To już pierwsze sieczkarnie wyjechały w pola.

- Zbiory rozpoczęły się w regionach Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej i Kujaw. Tam, gdzie widać problemy z niedoborami wody – mówi portalowi farmer.pl Eugeniusz Piątek, dyrektor Polskiego Związku Producentów Kukurydzy.

Zwartość suchej masy ocenia on obecnie na 28-32 proc. – Najpierw zbierane są odmiany wczesne, które mają do 230-240 FAO. Rolnicy nie czekają, gdyż w perspektywie najbliższego tygodnia mamy podobno mieć poprawę pogody. A w gospodarstwach jest jeszcze wiele pracy do wykonania, takich jak na przykład przygotowanie pola na siew ozimin – dodaje Piątek.

Mokro na południu

Niestety nie we wszystkich regionach kraju można przystąpić do zbiorów. Jak informują nas rolnicy z województwa podkarpackiego i małopolskiego, tam kukurydza wręcz „stoi” w wodzie. Opady deszczu w ostatnim tygodniu były tak intensywne, że minie jeszcze trochę czasu nim ta woda wsiąknie w glebę.

- Nic na to nie poradzimy. Rolnicy muszą uzbroić się w cierpliwość. Mogą wystąpić problemy z opóźnieniem zbiorów, bo nawet, kiedy względnie będzie się wydawało, że rośliny nadają się do zbioru, to nie będzie można wjechać w pole. To może opóźnić prace – mówi Eugeniusz Piątek.

I dodaje, że na pewno taki stan nie wpływa dobrze na jakość. Przyspiesza też dojrzewanie roślin. – Korzenie wręcz duszą się pod wodą – mówi.

A Wy już zbieracie kukurydzę kiszonkową? Jakie uzyskujecie plony?