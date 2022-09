Agreste: tegoroczne zbiory kukurydzy we Francji mają wynieść 11,3 mln ton; Fot. Shutterstock

Zbiory kukurydzy na ziarno we Francji mają być mniejsze o 3,9 mln ton niż w 2021 r.

Francuskie Ministerstwo Rolnictwa (Agreste) obniżyło swoje szacunki dotyczące zbiorów kukurydzy we Francji o 1 mln ton do 11,3 mln. To byłyby najgorsze zbiory od 1990 roku.

Mimo to w ubiegłym tygodniu ceny kukurydzy spadły. Analitycy twierdzą, że to skutek presji podażowej z Ukrainy i dużych zbiory w Ameryce Południowej wywierają wpływ na ceny kukurydzy.

Agreste twierdzi, że produkcja kukurydzy na ziarno w 2022 r. spadła o 25,3 proc. rok do roku i 16,6 proc. w porównaniu z pięcioletnią średnią z lat 2017-2021.

Oprócz spadku areału spowodowanego wysokimi cenami nawozów, Agreste wskazuje na duży spadek plonów spowodowany ekstremalną suszą. Obecnie średni plon kukurydzy na ziarno we Francji szacowany jest na 84,4 dt/ha, w porównaniu do 104 dt/ha w 2021. Spadek nastąpił we wszystkich regionach Francji.

Francuskie Stowarzyszenie Rolników Kukurydzy (AGPM) informuje w komunikacie prasowym o braku wody, który zakłócił cały cykl produkcyjny francuskiej kukurydzy oraz o trzech falach upałów, które wpłynęły na kwitnienie.

Kukurydza kiszonkowa wykazuje lokalne plony poniżej 10 ton z ha, a sytuacja deficytu paszy doprowadziła do zbioru kukurydzy na ziarno jako kukurydzy kiszonkowej. W rezultacie AGPM spodziewa się nawet zbiorów kukurydzy na ziarno poniżej 11 mln ton, czyli na historycznie niskim poziomie.