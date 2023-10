Według tegorocznych raportów IUNG-PIB, susza dość mocno uderzyła w zboża jare szczególnie w regionach centralnych. Pszenica jara jako roślina słabo odporna na niedobory wody, intensywnie odczuła te braki. W badaniach PDO najniższy plon wzorca uzyskano właśnie w tym roku.

Podajemy wstępne wyniki plonowania odmian zbóż jarych z sezonu 2023, w doświadczeniach porejestrowych COBORU prowadzonych w ramach badań PDO.

Pszenica jara w odmianach stanowiących wzorzec plonowała najniżej (65,6 dt/ha) od trzech lat.

Monitoring suszy prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, już od drugiego okresu raportowania (od 1 kwietnia do 31 maja 2023) ogłaszał suszę. Kolejne raporty tylko powiększały skalę tego zjawiska, a najmocniej dotknięte ostały uprawy jare, w tym głównie zboża. Deficyt wody występował, kiedy uprawy te budowały elementy struktury plonu. W regionach Polski centralnej szkody dochodziły nawet do 70% na glebach lekkich.

Mniejsze plony widoczne są także dla pszenicy jarej w badaniach PDO. Sprawdzamy wstępne wyniki plonowania COBORU.

Wyniki pomocne w doborze odmian

W porównaniu do formy ozimej pszenica jara posiada lepszą wartość wypiekową, ale ma mniejszą wydajność mąki oraz większy udział popiołu. Poszukując odmiany do siewu, oprócz katalogów odmian polecanych przez firmy hodowlano-nasienne, pomocne w wyborze są wyniki doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).

Poniższe wyniki pochodzą z doświadczeń COBORU. Jak zaznacza ośrodek, wyniki z roku 2023 pochodzą ze wszystkich doświadczeń, lecz nie są jeszcze w pełni zweryfikowane i mogą ulec niewielkiej zmianie. Wartości plonowania podane są na przeciętnym poziomie agrotechniki - a1 oraz uzyskane na wysokim poziomie agrotechniki - a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

Plony odmian pszenicy jarej w 2023 r.

Wzorzec w 2023 r. stanowiły odmiany Klaudyna, KWS Carusum i KWS Dorium. Na poziomie a1 plon wzorca wyniósł 57,9 dt/ha, z kolei dla wysokiego poziomu agrotechniki (a2) - 65,6 dt/ha. W kolejnych latach uzyskano wyższe plony wzorca, było to odpowiednio: w roku 2022 - 69,3 dt/ha (a1) i 74,7 dt/ha (a2) oraz w 2021 r. - 61,1 dt/ha (a1) i 69,3 dt/ha (a2).

Odmiany uszeregowano według grup wartości technologicznej: A – jakościowa odmiana chlebowa i B – odmiana chlebowa. W typie jakościowym najwyższy plon osiągnięto dla odmiany ościstej WPB Pebbles – 110% wzorca dla poziomu a2. Kolejno powyżej wzorca plonowały odmiany: Itaka (103% wzorca dla a2) i Stachus (104% wzorca dla a2).

Pszenica jara, Plon ziarna odmian z grupy jakościowej A, Źródło: COBORU

W przypadku grupy B plon powyżej wzorca uzyskała tylko odmiana Eskapada, dając kolejno plon: 101% wzorca dla poziomu a1 oraz 102% wzorca dla poziomu a2.

Pszenica jara, Plon ziarna odmian z grupy chlebowej B, Źródło: COBORU

Prace hodowlane nad pszenicą jarą dążą do poprawy parametrów technologicznych uzyskiwanego ziarna, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu plenności odmian. Obecnie zarejestrowane odmiany w Krajowym Rejestrze obejmują 45 odmian grupy jakościowej chlebowej (A), pozostałe 5 należy do grupy B. Jak wskazuje COBORU, w KR nie ma obecnie żadnej zarejestrowanej odmiany z grupy elitarnych odmian chlebowych (E) oraz z grupy odmian pastewnych lub innych (C).