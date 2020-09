Najlepsze odmiany kukurydzy od IGP

Odmianom kukurydzy w ofercie IGP Polska przyglądaliśmy w Sędziwojewie koło Wrześni w woj. wielkopolskim. Na polu pana Michała Koszarka specjaliści z IGP Polska prezentowali swoje najlepsze odmiany tego gatunku.

Do najlepszych IGP Polska zalicza dwanaście odmian kukurydzy. Są one oferowane jako „Premium”. W tym zacnym gronie znalazły się odmiany znane oraz nowości.

Specjaliści z firmy wskazywali, że na szczególne wyróżnienie zasługuje siedem odmian:

Identity - nowość w ofercie, obiecująca odmiana ziarnowa bardzo wczesna o ziarnie typy dent, kolba typu flex. Można po niej wysiewać zboża w terminie optymalnych, w rejonach najbardziej wysuniętych na południe – rzepak ozimy. Odmiana znajduje się w badaniach COBORU/ PZPK.

Coditime – odmiana w grupie wczesnej na ziarno i kiszonkę. Kolby typu flex. To oficjalna rekordzistka Polski – w 2019 r rekord pod względem zawartości energii w kiszonce z wynikiem 7,1 MJ. NEL w 1 kg suchej masy. Z odmiany w badaniach niemieckich w 2017 uzyskano średnio 14t/ha suchego ziarna. W naszym kraju obecnie w badaniach COBORU/ PZPK.

Quentin – odmiana średniowczesna ziarno typu pośredniego zbliżone do flint. W niemieckich badaniach BSA w 2017 r (odpowiednik COBORU) uzyskała maksymalną notę dla plonu ziarna. W naszym kraju jest obecnie w badaniach COBORU/ PZPK. Według specjalistów z firmy nawet w trudnych latach charakteryzuje się wyrównanymi wschodami.

Kokuna – odmiana średniopóźna na ziarno o dobrym wigorze początkowym. Rośliny tworzą duże kolby (ok 20-24 rzędów w kolbie przy ok. 40 ziarnach w rzędzie), ziarno w przewadze typu dent W naszym kraju obecnie w badaniach COBORU/ PZPK.

Hardware (KR 2019) FAO 260 - odmiana średniopóźna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Plon ziarna duży. Ziarno typu pośredniego pomiędzy szklistym i zębokształtnym. Udział ziarna w masie kolby dość mały. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na fuzariozy i głownie średnia oraz na omacnicę prosowiankę – średnia. W fazie dojrzałego ziarna, liście częściowo pozostają zielone.

Codizouk (KR 2019) FAO 260 - odmiana średniopóźna, przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Plon ogólny suchej masy duży, plon świeżej masy bardzo duży. Wigor roślin w początkowej fazie wegetacji średni. Rośliny dość wysokie. Odporność na głownię kolb – dość duża, na łodygach – dość mała. Strawność roślin zła do średniej.

Codigip (KR 2016) FAO 260 Odmiana średnio późna, przeznaczona do uprawy na ziarno. Przydatna do produkcji w rejonach południowym i środkowym. Typ ziarna zbliżony do zębokształtnego. Plon ziarna duży. Udział rdzenia w masie kolby nieco poniżej średniego. Wysokość roślin poniżej średniej. Ma dość dużą odporność na głownię łodyg. Dość dobry wigor roślin w początkowej fazie wegetacji, w fazie dojrzałego ziarna liście częściowo pozostają zielone. Rekordzistka z 2018 r – Rekord Polski w plonie ziarna 14,2 t/ha przy wilgotności 14 proc.