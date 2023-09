Liczba odmian pszenicy ozimej dostępnych na rynku jest ogromna. Są to odmiany nie tylko dostępne z Krajowego Rejestru, ale także coraz częściej z katalogu wspólnotowego CCA. Duży wybór sprawia, że podjęcie decyzji o doborze odmian do siewu staje się problematyczne.

Za COBORU podajemy najwyżej plonujące odmiany pszenicy ozimej w roku 2023, według wstępnych wyników badań wykonywanych w ramach PDO.

Pszenica ozima pomimo trudnych warunków plonowała wysoko. Przy wysokim poziomie agrotechniki, ustanowiony wzorzec w roku 2023 oddał 110,4dt/ha.

Pszenica ozima zajmuje w Polsce największy areał spośród gatunków uprawnych, bo ok. 2,3 mln ha. Nie powinien zatem dziwić fakt, że firmy nasienne prześcigają się w ofertach promujących swoje topowe odmiany. Niestety kwalifikowany materiał siewny nie jest tani, a cena za tegoroczne ziarno martwi producentów tego gatunku. Niezmienna jest jednak ideologia: dobrze zaprawiony najlepszymi na rynku zaprawami kwalifikat to nośnik wysokiego potencjału plonowania przyszłej plantacji. I o tym producenci rolni zawsze powinni pamiętać.

Jak zatem dokonać wyboru najlepszych odmian do siewu? Warto w tej materii słuchać ekspertów, czytać, analizować i zapraszać do gospodarstwa szczególnie odmiany dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych. Dobrym kierunkiem postępowanie jest pieczołowite wybieranie ich pod kątem stanowiska na jakim będzie siana pszenica. Czy jednak się posiłkować? Z pomocą przychodzą między innymi wyniki pochodzące z Porejestrowanego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO), które zbierane są przez COBORU.

Co mówią wyniki PDO?

Poniżej prezentowane wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2023, z doświadczeń rejestrowych. Podano dodatkowo ocenę zimotrwałości w skala 9°; 9 – zimotrwałość bardzo duża, 5 – średnia, 1 – bardzo. Odmiany uszeregowano według grup wartości technologicznej: A – jakościowa odmiana chlebowa, B – odmiana chlebowa, C – odmiana pastewna lub inna.

W tabelach odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki -a1, w roku 2023. Obok podano także wartości uzyskane na wysokim poziomie prowadzenia uprawy - a2 (zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami). Dotychczas przeanalizowano wyniki pochodzące z 89% plantacji, dlatego po pełnej weryfikacji mogą jeszcze nieco się zmienić.

Wzorzec pszenicy ozimej oddał na a2 110,4dt/ha

Wzorzec w roku 2023 ustanowił średni plon z odmian: Artist, Pallas, RGT Kilimanjaro, Symetria. W tym roku zarówno na poziomie a1 jak i a2 uzyskano najlepsze wyniki od trzech lat, a dokładniej:

poziom a1 - wzorzec 2023r.- 97,9 dt/ha, 2022r. - 97,2, 2021r. - 89,4

poziom a2 - wzorzec 2023r. 110,4dt/ha, 2022r. - 105,7 2021r. - 97,7

Najlepiej plonujące odmiany pszenicy ozimej

Najlepiej plonujące odmiany pochodzą z grupy B. 8 odmian oddało powyżej 105 % wzorca, przy czym w roku 2023 najlepszą na podstawie tych badań okazały się odmiany Essa (a1- 108%, a2-108%) oraz Bulldozer (a1-107%, a2-106%). W przypadku grupy jakościowej A - 3 odmiany uzyskały takie same wyniki i zaplonowały na poziomie 103%wzorca przy przeciętnej agrotechnice (a1). Są to: Alegoria, RGT Technik, Saratus. Alegroria i Saratus zaplonowały także najwyżej na poziomie a2, odpowiednio: 104% i 103%.

Analizując wyniki PDO warto także zwracać na ocenę zimotrwałości. Choć lata ostatnie nie obfitowały w warunki złego przezimowania, to należy pamiętać, ze nasze zimy bywają kapryśne i mroźne. Dlatego eksperci zalecają, by sięgać w pierwszej kolejności po odmiany, które są ocenione powyżej 4 stopni w skali 9-stopniowej. Kolejnym krokiem przy wyborze odmiany są pozostałe oceny jakie także nadaje COBORU np. wysokość roślin, podatność na wyleganie czy profil zdrowotności. Świadomy rolnik powinien także te parametry ocenić zanim wybierze odmianę do siewu.

Poniżej podajemy za COBORU wstępne wyniki plonowania odmian pszenicy ozimej w roku 2023.

Pszenica ozima, PDO 2023, Źródło: COBORU

Pszenica ozima, PDO 2023, Źródło: COBORU