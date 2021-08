Najwyżej plonujące odmiany pszenżyta w PDO 2021

Podano „Wstępne wyniki plonowania odmian zbóż ozimych 2021” w tym pszenżyta ozimego. Które odmiany wypadły najlepiej?



Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) 2021. Zawarte są w nim dane odnośnie wydajności wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 10 sierpnia 2021 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach. Ponadto, zamieszczono także wyniki odmian ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA), które wcześniej przeszły co najmniej dwuletni cykl badań w doświadczeniach rozpoznawczych. Trzeba jednak zaznaczyć, że procent przeanalizowanych doświadczeń z roku 2021 to 58 proc.

Jakie plony uzyskano w tym roku?

W wypadku pszenżyta okazał się on zbliżony do tego z roku ubiegłego i wyższy niż w roku 2019. Plon wzorca (2021 – SU Liborius, Belcanto, Meloman; 2020, 2019 – Belcanto, Meloman, Porto) wyniósł bowiem dla poziomu a1 (przeciętny poziom agrotechniki) 82,7 dt/ha, kiedy w roku ubiegłym kształtował się on na poziomie nieco wyższym, bo 82,9 dt/ha, a w roku 2019 niższym: 80,7 dt/ha.

Z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) kształtował się na poziomie najwyższych w ciągu ostatnich trzech lat, bo wyniósł: 94,4 dt/ha, kiedy w roku 2020: 94,1 dt/ha, a w 2019: 89,9 dt/ha.

Które odmiany pszenżyta plonowały najwyżej w 2021 r.?

Powyżej plonu wzorca plonowały następujące odmiany: SU Liborius, SU Atletus, Stelvio, Tadeus, Medalion, Lombardo i Panaso. Poniżej publikujemy całe zestawienie odmian pszenżyta ozimego z PDO 2021 przygotowane przez COBORU, które pomoże wybrać pozycję na tegoroczne zasiewy.