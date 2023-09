Sprzedaż materiału siewnego kukurydzy z każdym rokiem rozpoczyna się coraz wcześniej. Poprzednio ruszyła już w październiku. Jakie będą ceny?

Te nie zapowiadają się na niższe niż miało to miejsce pod zasiewy 2023 r. Mimo iż surowiec końcowy jest znacznie tańszy. Firmy wyjaśniają, dlaczego tak się dzieje.

Zróżnicowany stan kukurydzy

10 września 2023 r. gościliśmy na Krajowym Dniu Kukurydzy w Szepietowie. Tam rozmawialiśmy z przedstawicielami rynku. Poniżej kilka informacji zebranych od hodowcy i dystrybutora kukurydzy.

- Stan kukurydzy w tym roku jest bardzo zróżnicowany i to w zależności od regionu, od klasy gleby i wczesności odmian. Najlepiej prezentują się chyba odmiany późne i wysiane na mocniejszych stanowiskach. W wypadku województw to najgorzej moim zdaniem prezentują się kujawsko-pomorskie. W okolicach Żuromina kukurydza miejscami jest po kolana. W Wielkopolsce i woj. zachodniopomorskim sytuacja się trochę poprawiła – mówił farmer.pl Stanisław Wójtowicz z firmy Ragt.

Ale jak podkreślił, zróżnicowanie występuje też w poszczególnych regionach, nawet na tych samych polach.

Stanisław Wójtowicz z Ragt, fot. M. Tyszka

Mimo iż ceny surowca końcowe będą niskie, to te materiału siewnego zapowiadają się na podobnym poziomie jak w tym roku.

- Koszty produkcji cały czas rosną i one mają przełożenie na ceny materiału siewnego. Pod zasiewy roku 2023 spodziewaliśmy się mniejszych areałów, ponieważ firmy hodowlano-nasienne sprzedały mniej nasion, był to wynik sytuacji, że rolnicy jak i dystrybutorzy mieli zgromadzone zapasy spowodowane np. obawami związanymi z wojną na Ukrainie. Teraz te zapasy są jednak mniejsze, ale zwłaszcza w wypadku kukurydzy kiszonkowej, rolnicy mogą decydować się na kreacje niepewne i nie sprawdzone. Na przykład pochodzące z Ukrainy – dodał Wójtowicz.

Rynek kukurydzy w 2023 r.

Podobnego zdanie jest też Marcin Kaczmarek z firmy dystrybucyjnej Osadkowski S.A. Podczas Krajowych Dni Kukurydzy w Szepietowie podkreślał, że o ile właśnie w województwie podlaskim nie można za bardzo narzekać na stan plantacji kukurydzy, to w zachodniej i centralnej Polsce już tak.

- Mieliśmy bardzo niekorzystny rozkład opadów podczas tej wegetacji, który wpłynął na kondycję roślin, a także sprawił problemy podczas pylenia. Ponieważ brak opadów deszczu w tym okresie przyczynił się do zasychania znamion i nieżywotności pyłku, co skutkuje słabym zaziarnieniem kolb – mówił Kaczmarek. Stres suszy może także prowadzić do redukcji wierzchołkowej na kolbie i taka sytuacje ma w tym roku miejsce.

Dane rynkowe uzupełnił w rozmowie z nami Aleksander Wysocki, dyrektor Działu Nasion w firmie Osadkowski.

Aleksander Wysocki z Osadkowski S.A, fot. M. Tyszka

- W tym momencie jest za wcześnie, żeby mówić o cenach materiału siewnego. Ale pierwsze przymiarki z firmami hodowlano-nasiennymi z którymi współpracujemy, mówią o kilkuprocentowej korekcie tej ceny w górę w porównaniu z minionym sezonem – mówił Wysocki.

Jak dodał, produkcja mieszańców kukurydzy, nie jest tak bardzo skorelowana z ceną surowca finalnego, jak ma to miejsce w wypadku zbóż.

- Uzysk z hektara plantacji mieszańca z kukurydzy jest zdecydowanie niższy. Nie można tego przeliczyć jeden do jednego – zauważył.

Potwierdził też, że czas zakupów nasion również przesunął się w czasie. W jego firmie cenniki są znane zwykle od 2 listopada.