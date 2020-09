Nawet 11t/ha żyta ozimego

Jak wynika z badań prowadzonych przez COBORU, plony najwyżej plonujących odmian mieszańcowych żyta są wyższe nawet o 30 proc. w stosunku do najwyżej plonujących odmian populacyjnych. Rekordzista zaplonował na poziomie 11t/ha!

Które odmiany zaplonowały najwyżej? By się o tym przekonać warto przeanalizować wstępne wyniki plonowania odmian, które co roku wykonywane są przez COBORU w ramach PDO. Dotychczas przeanalizowano wyniki z 89 proc. doświadczeń. Po pełnej weryfikacji mogą one ulec jeszcze niewielkiej zmianie.

Jakie wnioski się nasuwają?

Od lat wiadomo, że odmiany mieszańcowe (hybrydowe) żyta ozimego poprowadzone w odpowiedniej technologii plonują zdecydowanie lepiej w stosunku do odmian populacyjnych (liniowych). Dlatego nie powinno stać się zaskoczeniem, że w badaniach COBORU wszystkie badane mieszańce zaplonowały lepiej od badanych odmian populacycjnych. Różnica jest spektakularna, bo najlepiej plonujące mieszańce uzyskały wyniki powyżej 130 proc. wzorca.

Należy tu zaznaczyć, że wzorzec: 2020 – średnia z trzynastu odmian populacyjnych - zaplonował:

· na poziomie a1 (przeciętny poziom agrotechniki): 71,5 dt/ha,

· na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami): 82,8 dt/ha.

W obu przypadkach jest to mniej więcej o 1 tonę ziarna więcej niż uzyskiwały wzorce dla poszczególnych poziomów w suchym roku 2019.

Na tej podstawie można wysnuć wniosek, że również warunki tegorocznej wegetacji były sprzyjające dla tego gatunku.

Odmiany na podium

Najlepiej plonującą odmianą żyta w roku 2020 zarówno na poziomie a1 oraz a2 została KWS Jethro, plonując odpowiednio:

· na poziomie a1-134 proc. wzorca (co daje plon 95,81 dt/ha),

· na poziomie a2 - 133 proc. wzorca (co daje plon 110,12 dt/ha).

- KWS Jethro to wybitna odmiana mieszańcowa, nie tylko pod względem plonowania, ale również zdrowotności i tolerancji na okresowe niedobory wody. Warto zaznaczyć, że odmiana ta w doświadczeniach prowadzonych przez COBORU w ramach PDO (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe) na poziomie a2 zaplonowała o 23 dt/ha więcej niż najlepiej plonująca na tym samym poziomie odmiana populacyjna tego gatunku. Ponad 2 tony więcej ziarna robi wrażenie. Odmiana ta jest nr 1 pod względem plonowania także na przeciętnym poziomie agrotechniki (a1). Potwierdza to jej wyjątkowy potencjał i możliwości adaptacyjne do wielu warunków uprawy - mówi portalowi farmer.pl. -dr Szymon Hoppe, dyrektor handlowy Polish Agro - wyłączny dystrybutor odmiany KWS Jethro w Polsce.

Kolejną odmianą w zestawieniu, której na obu poziomach agrotechniki udało się uzyskać plon powyżej 130 proc. wzorca jest KWS Tayo (a1- 134 proc., a2-130 proc. wzorca).

Najlepszymi odmianami populacyjnymi okazały się z kolei w tym roku: Dańkowskie Granat, Dańkowskie Turkus, Dańkowskie Dragon, Dańkowskie Hadron, Horyzo, Reflektor.

PDO 2020

Za COBORU publikujemy poniżej najnowsze wyniki plonowania odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 10 sierpnia 2020 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelami). Tegoroczne dane podano na tle dwóch poprzednich lat.

Wyniki pochodzą z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), a dla odmian nowych, zarejestrowanych w roku 2020, z doświadczeń rejestrowych lub rozpoznawczych. W tabelach odmiany uszeregowano w obrębie wydzielonych grup, a następnie według malejącego plonu ziarna na przeciętnym poziomie agrotechniki w roku 2020 lub w latach 2019 i 2018. Dwuliterowy kod państw przy nazwach odmian oznacza kraj wyhodowania odmiany.

Źródło: COBORU

