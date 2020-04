Nawożenie przedwschodowe kukurydzy na kiszonkę

Kukurydza kiszonkowa powinna charakteryzować się zarówno wysokim plonem biomasy ogółem, jak i wysokim udziałem w nim ziarna. By osiągnąć te wartości, nawożenie tej uprawy musi być dobrze zbilansowane.

Kiszonka z kukurydzy w wielu gospodarstwach jest podstawową paszą objętościową. Dlatego uprawa tej rośliny z przeznaczeniem na kiszonkę bardzo często ukierunkowana jest na uzyskanie wysokiego plonu biomasy. Niemniej trzeba mieć na uwadze, że im więcej ziarna w kiszonce, tym lepsza jej jakość (większy udział ziarna to większy plon skrobi oraz energii).

Przyjmuje się, że racjonalne nawożenie kukurydzy kiszonkowej polega przede wszystkim na kontroli działania azotu, tj. głównego składnika plonotwórczego. Kontrola ta z jednej strony sprowadza się do ustalenia optymalnej dawki nawozowej azotu, a z drugiej do poprawy efektywności stosowania go. Poprawa efektywności zastosowanego azotu polega głównie na regulacji odczynu gleby i jej zasobności w przyswajalny fosfor i potas, a także na odpowiednim stosowaniu składników drugoplanowych (Mg, S) i mikroelementów (Zn, B, Mn).

Nawożenie kukurydzy kiszonkowej wymaga przede wszystkim kontroli plonotwórczego działania azotu

Regulacja zasobności gleby w przyswajalny fosfor i potas

Przystępując do nawożenia kukurydzy, trzeba wiedzieć, że jest ona rośliną o bardzo wysokich wymaganiach pokarmowych (tab. 1), szczególnie względem potasu, którego ilościowo powinna pobrać najwięcej ze wszystkich składników. Fosfor jest szczególnie ważny w początkowych fazach wzrostu, kiedy to odpowiada za rozwój systemu korzeniowego (dobre odżywienie fosforem umożliwia szybki rozwój początkowy roślin), a następnie w fazie kwitnienia.

Potas natomiast jest ważny przez cały okres wegetacji, a jego największa akumulacja występuje w okresie od stadium 6-8 liści do kwitnienia. Rola tego składnika polega przede wszystkim na kontroli gospodarki wodnej i azotowej rośliny, w wyniku czego rośliny lepiej gospodarują wodą (wzrost odporności na suszę), a także efektywniej pobierają i przetwarzają azot w plon. Właściwe odżywienie kukurydzy fosforem i potasem zapewnia zarówno wytworzenie przez rośliny wysokiej biomasy, jak i dobre zawiązywanie i zaziarnienie kolb, a także dostatecznie długi okres nalewania ziarna, co przekłada się na wysokie plony. Dlatego bardzo ważne jest, aby racjonalne nawożenie kukurydzy było ukierunkowane na utrzymanie odpowiedniej zasobności gleby w przyswajalne formy tych składników.

Wskazane jest, aby gleba przed siewem kukurydzy miała co najmniej średnią zasobność w te składniki – najlepiej na pograniczu zasobności średniej i wysokiej (tab. 2). Przy takim poziomie zasobności dawka nawozowa składników powinna kształtować się na poziomie 50-75 proc. potrzeb pokarmowych. Oczywiście, szacując ostateczny poziom nawożenia, należy uwzględnić również dopływ składników ze stosowanych nawozów organicznych (słoma) czy naturalnych (obornik, gnojowica itp.) oraz ich wykorzystanie (tab. 3 i 4).

Dobór nawozów jest uzależniony od terminu i techniki ich stosowania. Wskazane jest jednak, aby fosfor w nawozach był w formach dobrze rozpuszczalnych, co zapewnia lepszą dostępność tego składnika dla roślin w okresach krytycznych. Poza tym dodatkowe zwiększenie stężenia fosforu w roztworze glebowym można uzyskać, stosując nawożenie zlokalizowane, które wykonuje się łącznie z siewem nasion. Szczególnie dobre efekty daje zlokalizowane nawożenie kukurydzy nawozami wieloskładnikowymi, które oprócz fosforu zawierają azot w formie amonowej (N-NH4), która to sprzyja pobieraniu fosforu. Jednocześnie z przeprowadzonych badań wynika, że zlokalizowane stosowanie nawozów fosforowych pozwala znacznie zwiększyć ich efektywność (nawet do 30 proc.).

Nawożenie azotem

Przyjmuje się, że dawka nawozu mineralnego zależy od zapotrzebowania rośliny na azot oraz jego pokrycia przez azot glebowy.

W tym miejscu trzeba podkreślić, że we wprowadzonym w 2018 roku tzw. programie azotanowym w inny sposób oblicza się potrzeby nawozowe, niż do tej pory było przyjęte w praktyce rolniczej (przykład wyliczeń poniżej).

Zatem, jak widać z obliczenia, zapotrzebowanie kukurydzy kiszonkowej na azot wg algorytmu znajdującego się w rozporządzeniu jest mniejsze. Niemniej jednak trzeba zauważyć, że w pierwszym przypadku przyjęto średnie zapotrzebowanie jednostkowe na azot, tj. 12,5 kg N/1 t s.m. kukurydzy kiszonkowej. Gdyby przyjąć dolne wartości zapotrzebowania jednostkowego (tab. 1), które można uzyskać w przypadku odpowiedniego zbilansowania azotu innymi składnikami pokarmowymi, to wyliczone potrzeby nawozowe kukurydzy względem azotu w obu przypadkach będą zbliżone.

Jednocześnie warto wiedzieć, że większą dowolność w szacowaniu potrzeb nawozowych mają producenci rolni, którzy nie są zobligowani do sporządzenia planu nawozowego. Przy tym zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem maksymalna ilość azotu działającego ze wszystkich źródeł w uprawie kukurydzy na kiszonkę nie może przekroczyć 240 kg N/ha.

Termin aplikacji i dobór nawozów azotowych

Racjonalne nawożenie kukurydzy azotem poza ustaleniem dawki wymaga właściwego doboru nawozu oraz terminu jego zastosowania. Standardowo zaleca się stosowanie dawek dzielonych, tj. 50-70 proc. dawki przedsiewnie i pozostałą część pogłównie, w stadium 3.-5. liścia. Ważne jest, aby zabieg pogłówny nie był spóźniony, gdyż intensywne pobieranie składników pokarmowych przez kukurydzę rozpoczyna się od fazy 6-8 liści i trwa do końca kwitnienia. Zatem wskazane jest, aby od tej fazy rośliny miały do dyspozycji w glebie znaczne ilości dostępnych składników pokarmowych (w tym azotu). Jednak w sytuacji, gdy potrzeby nawozowe nie są wysokie, warto rozważyć zastosowanie całej dawki przed/i w trakcie siewu. Ma to szczególne znaczenie, gdy po wschodach wystąpi deficyt opadów, gdyż nawożenie pogłówne w czasie suszy zawsze wiąże się z dużymi stratami azotu do atmosfery w postaci gazowej. Dobór nawozu powinien przede wszystkim uwzględniać cenę za czysty składnik i składniki towarzyszące, gdyż kukurydza nie jest szczególnie wymagająca co do formy tego składnika. Należy jedynie uważać, aby na krótko przed siewem kukurydzy nie stosować zbyt wysokich dawek azotu w formie amonowej (NH4) i amidowej (NH2), gdyż formy te szczególnie w środowisku zasadowym łatwo przechodzą w amoniak (NH3), co z jednej strony prowadzi do strat tego składnika z gleby, a z drugiej może prowadzić do zakłócenia wschodów.

Bilansowanie azotu składnikami drugoplanowymi

Mimo iż z tabeli 1 wynika, że kukurydza jest stosunkowo mało wymagająca względem magnezu i siarki, to opracowując nawożenie tej rośliny, nie można zapominać o tych składnikach. W praktyce przyjmuje się, że przed uprawą kukurydzy gleba powinna charakteryzować się średnią zasobnością gleby w przyswajalny magnez. W takiej sytuacji przy braku nawożenia naturalnego i organicznego należy zastosować nawożenie tym składnikiem w wysokości 50-75 proc. potrzeb pokarmowych (im wyższa zawartość magnezu w tej klasie zasobności, tym mniejsze nawożenie). Natomiast siarką w przeciętnych warunkach glebowych bez nawożenia naturalnego i organicznego należy nawozić w wysokości 1/5-1/8 dawki azotu.