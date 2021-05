Nie czekaj z siewem kukurydzy

Nie warto już czekać z siewem kukurydzy. Zapowiadane jest ocieplenie, a opóźnienia w wegetacji sięgają już dwóch-trzech tygodni.

Pierwsze „jaskółki” dotyczące siewu kukurydzy w tym roku pojawiły się 10 kwietnie. Z powodu przebiegu pogody, były one wyjątkiem, bo niewielu rolników decydowało się na tak wczesny zabieg. Okazuje się, że na tych plantacjach, gdzie wykonano tak wcześnie siew, nie obserwuje się jeszcze wschodów roślin. Bo kolejne dni kwietnia przyniosły dalsze ochłodzenie.

Utrzymujące się niskie temperatury, spowolniły rozwój kukurydzy i umożliwiły żerowanie na polu dzikich ptaków. W perspektywie czasowej problemem może się też okazać ploniarka zbożówka i szkodniki glebowe, a także zgorzel siewek i głownia guzowata.

Rolnicy przeważnie decydowali się na wysiew tego gatunku w trzeciej dekadzie kwietnia, mimo iż w perspektywie mieli również ochłodzenie. Ale nadal wiele pól nie zostało obsianych kukurydzą, zwłaszcza we wschodnich regionach kraju i kukurydzy z przeznaczeniem na kiszonkę.

Czy Wy już wszystko wysialiście?

Do kiedy można siać kukurydzę? W rozmowie z portalem farmer.pl prof. Tadeusz Michalski powiedział, że do ok. 15 maja. To jest jeszcze termin bezpieczny. - Już wtedy jednak trzeba się spodziewać obniżek plonu, zwłaszcza ziarna. Oczywiście nie polecam, żeby czekać do tego terminu (..). Myślę, że w tej chwili należy zachować spokój, przygotować pole i siać kukurydzę, kiedy te warunki będą optymalne, czyli 6, a najlepiej 8 stopni w glebie – radził prof. Michalski.

Zatem nie warto czekać.