Nie prześpij terminu siewu żyta hybrydowego

Optymalny termin żyta hybrydowego różni się w poszczególnych częściach kraju. Ze względu na niskie normy wysiewu żyta hybrydowego, sugerowane terminy przez IUNG na ogół przyśpiesza się o 3 do 5 dni.

Żyto mieszańcowe przed wejściem w spoczynek zimowy musi być już w fazie krzewienia, oznacza to że potrzebuje ok.45 dni na rozwój.

Uznać powinniśmy, że optymalny termin siewu żyta hybrydowego kończy się w centralnej Polsce oraz na południowym -wschodzie kraju (mapka). Biorąc pod uwagę 5-dniową korektę, rolnicy żyto hybrydowe w tej części Polski powinni wysiać w terminie od 10 do 20.09. Termin może być przesunięty do ok. 25.09, ale lepiej siewu nie odkładać bardziej w czasie.

Na zachodzie optymalny termin przypada pomiędzy 15-25.09 (po uwzględnieniu 5-dniowej korekty) i także w tym rejonie nie należy odkładać zabiegu siewu. W północno-zachodniej część Polski rolnicy siać mogą do końca września. Optymalny termin siewu przypada tu pomiędzy 15-30.09.

Niewielkie opóźnienie w terminie siewu jest możliwe, ale wymaga zwiększenia normy wysiewu. Należy sobie zdawać sprawę, że wraz z opóźnieniem siewu skraca się także długość dnia, co wiąże się z wolniejszym tempem wzrostu i rozwoju roślin. Z tej przyczyny wysiewu w regionach zachodniej i północno-zachodniej Polski lepiej nie opóźniać.

Optymalny termin siewu żyta hybrydowego minął dla rejonu północno-wschodniego Polski. Ryzyko, że żyto nie zdąży osiągnąć fazy krzewienia jest już wysokie, a na to rośliny potrzebują ok 6 tygodni.