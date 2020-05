Niemcy: Rolnicy zwiększą uprawę kukurydzy

Oczekuje się, że rolnicy w Niemczech zwiększą uprawę kukurydzy pod zbiory w 2020 r. w porównaniu poprzednim z rokiem o ponad 79 tys. ha, czyli o 3 proc. do 2,72 miliona ha.

Mówią o tym wynik reprezentatywnej ankietą przeprowadzonej w imieniu Niemieckiego Komitetu Kukurydzianego (DMK).

Obszary, które mogłyby zostać dodane z powodu strat zimowych w uprawach, nie są uwzględnione.

Według DMK największego wzrostu powierzchni o około 35 tys. ha, czyli 6,1 proc. należy spodziewać się w Dolnej Saksonii, a następnie w Saksonia-Anhalt z około 13 tys. ha, czyli 7,7 proc.

Z kolei w Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii, z około 550 tys. ha i 291 tys. ha, powierzchnia kukurydzy jest prawie taka sama jak w 2019 roku. W Saksonii i Hesji spodziewany jest niewielki spadek areału o 1 proc, do około 103,3 tys. ha i 55,8 tys. ha.

Zgodnie z wynikami ankiety 472,6 tys. ha z 2,72 miliona ha kukurydzy planowanej w całych Niemczech przeznacza się na produkcję kukurydzy na ziarno. To o 13,6 proc. więcej niż w poprzednim roku. Pozostałe 2,24 miliona hektarów, czyli o 0,7 proc. więcej niż w 2019 r. - jest planowane pod uprawę kukurydzy na kiszonkę, do wykorzystania, jako pasza i do produkcji biogazu.

Zgodnie z informacjami DMK, ankieta objęła łącznie 2047 producentów kukurydzy.