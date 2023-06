-W kolejny sezon na rynku zbóż wkraczamy z dużymi ilościami zapasów końcowych, a na horyzoncie nie widać jeszcze spokoju - przyznawał Wojciech Krzywosądzki w rozmowie z Radosławem Iwańskim, redaktorem naczelnym magazynu Farmer. Jakie prognozy na rynku zbóż? Jak zaznaczał Krzywosądzki, szykuje się kolejny wymagający okres, zarówno dla producentów, jak i firm handlowych.

Thegra Poland Sp. z o.o. zajmuje się handlem towarami rolno-spożywczymi. Jak zdaniem przedstawiciela firmy, dotychczas kształtował się rynek zbóż w kraju? Pierwsza część sezonu to dla przetwórców pochodna utrudnionego dostępu do krajowego surowca i importu zbóż. Druga - uspokojenie sytuacji na froncie, dobre zbiory i obniżka cen zbóż na rynku światowym.

- W pierwszej części sezonu, kiedy nie było łatwego dostępu do surowca lokalnego, przetwórcy krajowi łatali dziury importem z Ukrainy. Część reeksportowano, jednak około 2 mln t zbóż zostało na rynku krajowym. W ostatnich kilku miesiącach nastąpiło uspokojenie sytuacji na froncie. Zmniejszone zagrożenie zmieniło podejście inwestorów, lepsza produkcja w Australii, dobre zbiory kukurydzy w Brazylii – to sprawiło, że presja cenowa nastąpiła, którą również odczuwamy w Polsce – mówił Krzywosądzki.

Ceny zbóż ogólnie spadły. Efektywność naszych producentów rośnie, ale jak wskazywał Krzywosądzki, w skali bilansu światowego mamy minimalny wpływ na sytuacje i rynki światowe. Może warto wykorzystać sytuację związaną z eksportem zboża z Ukrainy? - został zapytany ekspert. Czy Polska może w jakiś sposób skorzystać na tym skorzystać?

-Jeśli mówimy o reeksporcie z Ukrainy, to oznacza inwestycje w polskie porty. Takie inwestycje pomogą w przyszłości zwiększyć eksport, w sytuacjach kryzysowych takich jak obecna, gdzie zostały duże nadwyżki zbóż. Głównym problemem w Polsce jest logistyka i możliwości przeładunkowe w porcie. Więc jeśli mądrze zgodzilibyśmy się na wykorzystanie napływu zboża z Ukrainy do inwestycji portowych, to skorzystaliby na tym polscy producenci – komentował Krzywosądzki z Thegra Poland.