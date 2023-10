Ceny kukurydzy w tym roku są bardzo niskie. Opłacalność produkcji żadna, a koszty wysokie. W mediach wybiła głośna informacja, że będzie ona skupowana za ok. 500 zł za tonę mokrego ziarna. Ale później to zdementowano - jednak obowiązywać będzie cena dnia. Przekaz mediany poszedł w eter. Czy o to chodzi?

W tym roku wprowadzono wiele dopłat dla producentów rolnych. Zmiany dotyczące ich wypłat i warunków ich otrzymania były tak duże, że śmiem twierdzić, iż niewiele osób z branży rolnej za nimi nadążało.

Ceny kukurydzy w tym roku są dużo niższe niż w roku ubiegłym. To efekt wysokich zbiorów.

Rząd ogłosił skup mokrych nasion kukurydzy po ok. 500 zł. Czy taka cena jest realna?

Przykładów licznych dopłat w ostatnich czasie, gdzie pieniądze były obiecane, ale finalnie mogły być wypłacone i często rzeczywiście były, jest w tym roku bardzo dużo. Ale są też takie, które medialnie „wybiły”, a nadal ich brak. Mnie mama uczyła, że nie pożycza się pieniędzy, których nie mam i nie obiecuje się ich na zapas. Czy tak to też funkcjonuje w polityce? Poniżej mam kilka subiektywnych przykładów, że czasem bywa inaczej.

Dopłaty są czy dopiero mogą być?

To nie pierwszy raz, kiedy głośno mówi się o kwotach, o konkretnych dotacjach, a ich rzeczywista wypłata uzależniona jest na przykład od decyzji Komisji Europejskiej. Takich przykładów mieliśmy tego lata bardzo wiele, bo większość dopłat było komunikowane, poszły za tym również często rozporządzenia, ale ich formalne wypłaty często ruszyły później.

Pierwszy przykład, jeden z najnowszych, to niedawna zgoda KE udzielona w ubiegły piątek, na wypłatę dodatkowych, ponad 600 mln zł producentom zbóż i oleistych. Środki te pochodzą z budżetu państwa, ale i tak KE musiała się na nie zgodzić. A rzecz dotyczy rozładowania nadmiernie zalegającego ziarna w magazynie przed tegorocznymi żniwami, a więc faktu, że farmerzy, którzy uprawiali kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik, spełniający warunki przyznania pomocy obowiązujące w ramach skierowanego do nich naboru prowadzonego między 1 czerwca a 31 lipca 2023 r. , a nie otrzymali tej pomocy, teraz muszą złożyć nowy wniosek, aby uzyskać to dofinansowanie. Czas mija 31 października br. Galimatias i zamieszanie. A przecież wypłaty były komunikowane dużo wcześniej.

Transport do portów

Inna sprawa tego typu to ogłoszona pomoc do transportu zbóż dla firm skupowych, konkretnie małych albo średnich przedsiębiorstw w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472, które poniosły dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy i dokonały sprzedaży kukurydzy suchej po 15 marca 2023 roku (chodzi o pomoc przewidzianą w rozporządzeniach rady ministrów z dn. 14.04.2023 i 5.07.2023 r., która była notyfikowana przez polski rząd). Jak pisaliśmy na farmer.pl firmy rodzinne będące w trudnej sytuacji finansowej dokładały do tego „interesu”, bo wówczas koszty transportu bardzo wzrosły, ale tych pieniędzy mimo zapewnień nie dostały. Przekaz poszedł, że mają finansowanie, ale nadal zgody KE w tej sprawie brak. Chociaż jak dowiedział się Związek Zawodowy Rolnictwa „Korona” od KE, środki te są traktowane priorytetowo. Przekaz jednak poszedł, że pomoc dla firm jest realizowana.

Kolejny przykład, właśnie kukurydziany, to też informacje od przedstawiciela rodzinnych firm skupowych odnośnie dofinasowania kosztów suszenia kukurydzy z ubiegłorocznych zbiorów. Firmy te poniosły koszty związane z jej dosuszeniem i magazynowaniem. Pojawiło się rozporządzenie, gdzie napisano, iż wysokość pomocy ma być ustalana jako iloczyn stawki pomocy 200 zł i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., jednak nie więcej niż iloczyn liczby ton kukurydzy sprzedanej po dniu 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25. Zgody w tym względzie nadal nie ma ze strony KE. Tymczasem proponowane są nowe rozwiązania tym razem na ten sezon kukurydziany. A decyzje te miały pomóc rozładować magazyny przed żniwami m.in. wywołane importem tego gatunku z Ukrainy.

Tania kukurydza 2023 r.

Bo ceny kukurydzy w roku ubiegłym były w porównaniu z rokiem obecnym wyjątkowo wysokie. Na przykład we wrześniu 2022 r. kukurydza mokra wyceniana była na 750-800 zł/t, a sucha na 1300-1410. Teraz są one nawet o połowę niższe, bo w skupach średnia cena mokrej kukurydzy to 370 zł, a suchej 780 zł. Na giełdzie w Paryżu kukurydza listopadowa wyceniania jest na 203 euro/t, czyli 913 zł/t. I jest to efekt wysokich zbiorów. Według francuskiej firmy analitycznej Tallage zbiory kukurydzy ziarnowej w Unii Europejskiej wyniosą blisko 60 mln t. W samej Polsce wcześniej mówiło się o 7 mln t, później o 8, a teraz podejmowane jest 9 mln t. Czy tak będzie? Trudno powiedzieć, że susza zrobiła też swoje, ale powierzchnia uprawy również w tym roku jest rekordowa. To trzeba powiedzieć wprost. Ziarna jest dużo, a opłacalność jest żadna. Bo jak wynika z wyliczeń Wielkopolskiej Izby Rolniczej, tych najnowszych z października 2023, suma kosztów uprawy jednego hektara kukurydzy ziarnowej wynosi 9,8 tys. zł, a przychód jedynie 7250 zł.





I w tym wypadku „z pomocą przyszło” tym razem znowu rolnikom państwo. Po informacjach, że kukurydza jest nieopłacalna i kosztuje poniżej 400 zł/t, minister rolnictwa niedawno, bo na koniec września, zakomunikował, że Krajowa Grupa Spożywcza będzie skupowała od 2 października kukurydzę mokrą po ok. 500 zł/t. I znowu poszedł w eter przekaz, że będą pieniądze dla rolników, co automatycznie, jak informowały nas punkty skupowe, zablokowało część skupu kukurydzy w innych miejscach poza wskazanym przez ministra Elewarrem. Bo firm nie stać na dopłacanie do surowca. A finalnie, co nawet podczas konferencji prasowej, prostował Marek Zagórki, prezes KGS, o czym pisaliśmy na farmer.pl, obowiązująca cena w skupach Elewarr to cena dnia. Więc w niektórych przypadkach cena brutto owszem mogła być zbliżona do 500 zł, ale zwykle taka nie była i na razie nie jest.

Co się zatem liczy? Fakty czy przekaz medialny?