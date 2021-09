Niska podaż ziarna zbóż w skupach

Żniwa nadal są niedokończone. Rolnicy muszą wstrzymać się ze zbiorem, bo jest zbyt mokro. A jak miejscami udało się „skosić” zboże to jest ono od razu sprzedawane. Dlatego skupy informuję, że jak już trafia do nich ziarno to jest wilgotne, porażone przez Fusarium i porośnięte. Podaż jest jednak znikoma.

Ceny nadal utrzymują się wysokie i za pszenicę konsumpcyjną można dostać, zgodnie z naszym zestawieniem, nawet 1060 zł/t netto. Pszenżyto kosztuje od 800 do 870 zł/t netto, jęczmień od 720 do 870 zł/t netto, żyta od 750 do 820 zł/t netto, owsa od 600 do 630 zł/t netto.

Rzepak jest drogi, bo jego cena waha od 2470 do 2540 zł/t. Kukurydza również w tym roku jest droga. Obecnie w cennikach wartość mokrego ziarna kukurydzy wyceniana jest na 580-610 zł/t, a suchej na 880-1090 zł/t netto. Wszystko zależy czy pochodzi ona ze starych, czy nowych zbiorów.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 2 września 2021 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Osadkowski S.A.

- pszenica konsumpcyjna – 940,

- pszenica paszowa – 900.

De Heus

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 850,

- jęczmień paszowy – 800,

- owies - 630.

ZPZM Kruszwica

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 750,

- jęczmień konsumpcyjna – 800.

Młyn-Pol

- pszenica konsumpcyjna – 880,

- pszenica paszowa – 810.

Ziarn-Pol - Elewator Górki

- pszenica konsumpcyjna – 980 - 1030;

- pszenica paszowa – 880,

- pszenżyto – 850,

- żyto paszowe – 750,

- żyto konsumpcyjne – 760-770,

- jęczmień konsumpcyjny/paszowy – 750,

- rzepak – 2540,

- kukurydza mokra – 610,

- kukurydza sucha – 1030;

- owies – 600,

- groch – 1020,

- bobik – 1100,

- łubin – 1100.

Gołańcz Piast

- pszenica paszowa - 960-970,

- pszenżyto - 860-870,

- jęczmień paszowy - 800-810.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- żyto konsumpcyjne – 800.

Elewarr – oddział w Nowych Proboszczewicach

- pszenica konsumpcyjna – 1000,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 720,

- żyto konsumpcyjne – 820,

- jęczmień konsumpcyjny – 820,

- jęczmień paszowy – 760,

- rzepak – 2470.

Elewator Jabłowo

- pszenica konsumpcyjna - 1030-1060,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 840,

- żyto konsumpcyjne – 770,

- jęczmień paszowy – 820,

- rzepak – 2500,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha – 880.

Rol-Prem

- pszenica konsumpcyjna – 950 - 990,

- pszenica paszowa – 900,

- pszenżyto – 800,

- żyto paszowe – 720,

- jęczmień konsumpcyjny – 760,

- rzepak – 2510.

Agrito

- pszenica konsumpcyjna – 970,

- pszenica paszowa – 930,

- pszenżyto – 820,

- żyto paszowe – 690,

- żyto konsumpcyjne – 720,

- jęczmień konsumpcyjny – 800,

- rzepak – 2420,

- kukurydza mokra – 580,

- kukurydza sucha – 1000,

- owies – 600.

AgroAs

- pszenica konsumpcyjna – 980,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 810,

- żyto paszowe – 670,

- żyto konsumpcyjne – 700,

- jęczmień konsumpcyjny – 810,

- jęczmień paszowy – 770,

- rzepak – 2500,

- kukurydza sucha – 980,

- owies – 560,

- groch - 900.

Elewarr Bielsk Podlaski

- pszenica konsumpcyjna – 970-1000,

- pszenica paszowa – 900,

- żyto paszowe – 720,

- żyto konsumpcyjne – 820,

- rzepak – 2470.

PROCAM

- pszenica konsumpcyjna - 1000-1050,

- pszenica paszowa - 900-950,

- pszenżyto - 850-870,

- żyto paszowe - 780-820,

- jęczmień konsumpcyjny - 850-870,

- rzepak - 2500-2550,

- kukurydza sucha - 1050-1090 stary zbiór; 900-940 nowy zbiór,

Street retail

- rzepak – 2480 (14 dni płatności) -2530 (30 dni płatności).

Firma Szmidt

- pszenica paszowa - 960,

- pszenżyto – 830,

- żyto paszowe – 750,

- jęczmień paszowy – 720,

- rzepak – 2550,

- kukurydza mokra – 600,

- kukurydza sucha - 1050.

Transrol Leszno

- pszenica konsumpcyjna – 1020,

- pszenica paszowa – 950,

- pszenżyto – 860,

- żyto paszowe – 780,

- żyto konsumpcyjne – 810,

- jęczmień paszowy – 840,

- rzepak – 2520,

- kukurydza sucha – 1050,

- owies – 600,

- groch – 1050,

- łubin - 1100.

Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o.

- pszenica konsumpcyjna – 960,

- pszenica paszowa – 920,

- pszenżyto – 860,

- żyto konsumpcyjne/paszowe – 760,

- jęczmień paszowy/konsumpcyjny – 820,

- rzepak - 2400.

WIPASZ S.A. oddział Krosno k. Pasłęka

- pszenica – 950,

- pszenżyto – 850,

- groch – 1050,

- bobik – 1200.