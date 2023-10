Coraz więcej wiemy na temat plonowania kukurydzy i jak Polska długa i szeroka tak plony są zróżnicowane. Największy wpływ na efekt końcowy miała w tym roku pogoda, ale także pomiędzy gospodarstwami notowane są spore różnice. Co mogło jeszcze silne wpływać na plon?

Roślina dobrze odżywiona jest silna i bardziej odporna na stres.

Błędy w nawożeniu kukurydzy pojawiają się jeszcze często, szczególnie w gospodarstwach, które nie są w tym zakresie wyspecjalizowane.

Mają one duże znaczenie w przypadku wystąpienia stresu suszy.

Żniwa kukurydziane trwają, w regionach z suszą w tle na polach praktycznie pozostało już niewiele plantacji do sprzątnięcia. Coraz więcej zatem sygnałów dochodzi do nas na temat plonowania kukurydzy. Na południu plony są zazwyczaj wysokie, przekraczające 10t/ha mokrego ziarna. Najniższe zazwyczaj notowane w centrum kraju, oczywiście na stanowiskach najsłabszych, wadliwych z poczynionymi błędami agrotechnicznymi. Tu zdarzają się plony oscylujące na kilka ton z ha.

Błędy w agrotechnice w warunkach stresu suszy dają o sobie znać ze zdwojoną siłą. Niestety rolnicy wrażali także oszczędności w tej uprawie. Niezbilansowane nawożenie zakłócało prawidłowy rozwój kukurydzy, która osłabiona nie była w stanie poradzić sobie w warunkach stresu wodnego.

Pierwszy krok to ustabilizowanie odczynu

Jak zatem w takich okolicznościach zadbać o poprawne nawożenie tej uprawy?.

- Mamy nawozić dobrze i mądrze, dlatego, że nawozy są niezwykle drogie. Jeżeli chcecie Państwo stosować nawożenie mineralne, to przede wszystkim należy sprawdzić odczyn gleby. Kto tego nie zrobi, może w ogóle nie obserwować efektów nawożenia mineralnego. Sprawdzamy odczyn gleby, jeżeli gleba jest kwaśna, obowiązkowo należy taką glebę zwapnować, doprowadzić do odpowiedniego odczynu, mniej więcej pH 6,2-6,5 i dopiero na takiej glebie nawozić - radził prof. Wiesław Szulc z SGGW w Warszawie, podczas XXXV Dni Kukurydzy w Skrzelewie.

Jakie są konsekwencje uprawy kukurydzy na kwaśnym stanowisku?

Naukowiec podał przykład co się dzieje z fosforem. Jak tłumaczył fosfor uważany jest za bardzo drogi składnik, dlatego niestety coraz częściej rolnicy ograniczają nawożenie tym pierwiastkiem, ze względu na koszty. W niskim pH fosfor przechodzi w formy uwstecznione, i roślina nie może go poprać.

- W związku z tym, mimo, że zastosowaliście ten pierwiastek, w dawce nawozowej, od razu możecie przy niskim pH gleby obserwować bardzo szybko objawy niedoboru tego składnika – mówił prof. Szulc.

Badania gleby to podstawa

Jeżeli rolnik chce racjonalnie nawozić kukurydzę, musi wiedzieć co się znajduje w glebie. Dawka nawozu nie tylko wynika z oczekiwanego plonu jaki rolnik chce osiągnąć, ale także powinna być zestawiona co do zasobności gleby w dany składnik.

- Dlatego warto oddawać próbki gleby do stacji chemiczno – rolniczej, aby regularnie sprawdzać, jaka jest zasobność gleby i te wiadomości, razem z oczekiwanym plonem, będą stanowiły podstawę do wyliczenia dawki nawozów i wdrożenia ewentualnej korekcji nawożenia – tłumaczył naukowiec.

W suszy to potas gra pierwsze skrzypce

Trzecia rzecz, na którą zdaniem prof. Szulca rolnicy powinni zwrócić uwagę w przypadku suszy, to nawożenie potasem, które jest bardzo często lekceważone.

-Potasu dajecie stosunkowo za mało do potrzeb pokarmowych rośliny. Proszę pamiętać, że w roślinach zbożowych na jedną część azotu powinniśmy zastosować około 1,2 części potasu. Wtedy taka roślina jest dobrze zaopatrzona w ten pierwiastek, a potas jest niezwykle ważny, ponieważ odpowiada za stężenie soku komórkowego i bezpośrednio za zamykanie i otwieranie aparatów szparkowych. Jeżeli będzie za mało potasu w dawce nawozu, a aparaty szparkowe w liściach nie będą się domykały do końca, to będzie bardzo duża transpiracja wody z rośliny i ta roślina nie będzie w stanie się obronić przed suszą. Dużo więcej dajemy potasu w dawce i to powinna być zasada nawożenia roślin zbożowych – tłumaczył.

Błędy nawozowe mszczą się podwójnie

Jego zdaniem generalnie nawożenie fosforowo-potasowe stosować powinniśmy jesienią lub wczesną wiosną na glebach bardzo lekkich. Wiosną, przy tej intensywności uprawy, część tych składników należy podać w podsiewacz, aby młoda roślina miała szybko do nich dostęp. Nawożenie azotowe powinno być stosowane w dawce dzielonej, ale w przypadku kukurydzy niedługo po siewie może być już notowany wyraźny problem z wodą, stąd działanie to bywa w niektóre lata ryzykowne. Lepiej postarać się o nawozy naturalne dla tej uprawy, lub siać ją po przyoranych międzyplonach, z których składniki są powoli uwalniane. Kukurydza jest gatunkiem świetnie korzystającym z tego dobrodziejstwa.

Jak zaznaczał w swojej wypowiedzi pogłówne nawożenie bywa obarczone także ryzykiem wystąpienia suszy.

- Gdy po nawożeniu nie wystąpią opady, nawóz będzie zalegał w glebie i jeżeli będzie rosa, to on będzie się rozpuszczał bardzo powoli i to jest zła informacja, bo będzie rosło stężenie soli, co powoduje, że jeszcze pogłębimy stres roślin – tłumaczył Szulc.

Jego zdaniem, w przypadku suszy kapitalne znaczenie ma aplikacja dolistna nawozów, w tym nawozami zawierającymi azot. Mikroelementy z kolei ten azot podkręcają i staje się on tym samym bardziej efektywny.

Próchnica jest jak pampers

Istotnym elementem jest próchnica. Jej zawartość świadczy o możliwościach akumulacji wody w glebie.

- Próchnica jest niezwykle ważna z punktu widzenia magazynu składników pokarmowych w glebie, ale również zatrzymywania wody. Żeby to obrazowo powiedzieć, jedno wiadro próchnicy jest w stanie sorbować dziesięć wiader wody i nie wyleci ani kropla. To jest taki swoisty pampers można powiedzieć. W związku z powyższym, kto będzie dbał o próchnicę, o jej zawartość w glebie, ten zmniejszy efekt suszy – tłumaczył prof. Szulc.

Duża w tym rolę ogrywają także międzyplony jako źródło materii organicznej. Dobrze zagospodarowane w dłuższym okresie czasu przyczyniają się do zwiększenia zawartości próchnicy w glebie, a przez to zwiększenia też jej pojemności wodnej.

Zdaniem profesora warto także zainteresować się nowinkami. Pierwiastkiem, który był niedoceniany, a w tej chwili coraz więcej rolników go stosuje, jest krzem. Podajemy go, gdy spodziewamy się warunków stresowych. On akurat w przypadku wody poprawia jej przepływ w roślinie i przez to ona odczuwa mniejszy stres. Poza tym, związki krzemu wchodzą w reakcje z węglem, tworząc tzw. fitolity. Fitolity także mają zastosowanie w produktach zabezpieczających rośliny przed stresem suszy.