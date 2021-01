Nowe odmiany zbóż jarych w Krajowym Rejestrze

Znane są już nazwy odmian zbóż jarych, które zostały pozytywnie zaopiniowane do wpisania do Krajowego Rejestru. Które to są konkretnie?

14 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych poświęcone odmianom zbóż jarych. Z uwagi na panujący stan pandemii w naszym kraju, posiedzenie to miało charakter wideokonferencji.

W trakcie właściwego posiedzenia Komisja pod przewodnictwem prof. Marka Korbasa (IOR-PIB w Poznaniu) m.in. pozytywnie zaopiniowała wpisanie do Krajowego rejestru 24 nowych odmian zbóż jarych (jęczmień – 12, owies zwyczajny – 2, pszenica zwyczajna – 8, pszenżyto jare – 1 i żyto jare – 1).

Ostatecznie po posiedzeniu Komisji ds. rejestracji odmian roślin zbożowych, COBORU wydał m.in. postanowienie o zamiarze wpisania do Krajowego rejestru następujących odmian zbóż jarych.

Jęczmień jary:

- Avus - odmiana typu browarnego; zgłaszający: IGP Polska sp. z o.o. sp. k.

- Burbon - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- KWS Jessie - odmiana typu browarnego; zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- Laser - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Loxton - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Poemat - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Rekrut - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

- RGT Kepler - odmiana typu browarnego; zgłaszający: RAGT Semences Polska sp. z o.o.

- Schiwago - odmiana typu browarnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Skytha - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- Trofeum - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Wirtuoz - odmiana typu pastewnego; zgłaszający: Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o.

Owies zwyczajny:

- Gepard - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Wulkan - odmiana pastewna żółtoziarnista; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Pszenica zwyczajna jara:

- Etolia - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- Itaka - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o.

- KWS Dorium - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: KWS Lochow Polska sp. z o.o.

- Mantra - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Syntia - odmiana chlebowa (B); zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

- Werwa - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający:. "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR"

- WPB Francis - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.

- WPB Pebbles - jakościowa odmiana chlebowa (A); zgłaszający: Irena Szyld Konsultant w Dziedzinie Hodowli Roślin i Nasiennictwa.

Pszenżyto jare:

- Kompan - odmiana pastewna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR.

Żyto jare:

- SM Fobos - odmiana pastewna; zgłaszający: "Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR".

Źródło: COBORU