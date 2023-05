Zapytaliśmy Mirosława Marciniaka, analityka InfoGrain, co będzie się działo przez najbliższe miesiące na rynku zbóż w Polsce. Polecamy wideo poniżej.

Podczas II edycji Polish Grain Day, Marciniak wygłosił swoją prelekcję, którą opisaliśmy częściowo już na farmer.pl. Teraz przedstawiamy rozmowę przeprowadzoną 26 maja. Zapytaliśmy eksperta o wiele nurtujących rolników i branże kwestii, począwszy od zapasów, które mamy obecnie w magazynach, po problemy ze zbytem ziarna, a także prognozy dotyczące cen zbóż.

Ile zboża jest faktycznie w magazynach? Dwa razy więcej niż tradycyjnie

Trudno to jednoznacznie zweryfikować. Komunikaty są w tej kwestii bardzo rożne i rozbieżne, ale Mirosław Marciniak ocenia, iż zapasy łącznie zbóż na koniec sezonu w naszym kraju to ok. 4,5 mln t. Czyli to dwa razy więcej niż zwykle o tej porze.

Co prawda końcówka sezonu pod względem eksportowym jest bardzo dobra, ponieważ jak przekazał analityk, od kwietnia transportowane jest przez porty ok. 0,5 mln t pszenicy. Ale i tak Polska zostaje z dużymi zapasami tuż przed żniwami. I to nie tylko zbóż, ale też i rzepaku.

- Ceny w Polsce doszły do takich poziomów, że nasza pszenica zaczęła się kalkulować w eksporcie. Bo przez te kilka miesięcy, po żniwach nasza pszenica, nasze zboża były generalnie niekonkurencyjne na rynku – podkreślał Marciniak.

Jak zauważył w rozmowie z farmer.pl, problem jest ze sprzedażą ziarna dalej i on będzie tylko narastał.

- Nie oszukujmy się mamy za chwilę czerwiec. Firmy skupowe chcąc przygotować się do żniw muszą opróżnić swoje magazyny. Muszą je przygotować – dodał. I zauważył, że firmy skupowe nie będą chciały dzisiaj brać na siebie ryzyka nie sprzedania dalej ziarna, kiedy nie mają pewności że ten towar przed żniwami od nich z magazynu wyjedzie.

Czy ceny będą niższe?

- Kto z rolników czekał ze sprzedażą swoich zbóż licząc na dopłaty to dzisiaj może mieć problem – podkreślił Mirosław Marciniak. Ale czy będą niższe?

- Nie do końca jeszcze wiadomo, bo my wchodzimy w newralgiczny okres. Czerwiec potrafi w tej części świata (…) pogodowo dużo namieszać. Może się okazać , że w czerwcu te ceny wyskoczą nawet na chwilę o 100-150 zł w górę – podkreślił nasz rozmówca.

Więcej ciekawych informacji w wideo poniżej.