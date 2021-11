O czym należy pamiętać siejąc pszenicę po kukurydzy na ziarno?

Wielu rolników po zbiorze kukurydzy na ziarno zamierza podjąć późne siewy pszenicy. Duża dawka cennej materii organicznej i perspektywy dobrej ceny za ziarno są kuszące. Opóźniony termin siewu ma jednak swoje wady. Na co należy zwrócić uwagę decydując się na taki siew?

Pierwszym krokiem powinno być właściwe przygotowanie stanowiska po specyficznym przedplonie, jakim jest kukurydza uprawiana na ziarno. Dużą ilość pozostałych resztek pożniwnych należy właściwe rozdrobnić i starannie zmieszać z glebą. Zapewni to nie tylko właściwą strukturę podłoża, lecz także ograniczenie populacji grzybów Fusarium, bytujących na kukurydzy i stanowiących duże zagrożenie dla pszenicy.

Termin i głębokość uprawy

Słomę kukurydzianą należy rozdrobnić i zmieszać z glebą jak najszybciej po zbiorze. Uprawa pożniwna powinna być głęboka, ale jednocześnie wierzchnią warstwę gleby należy zagęścić, aby nasiona pozostawały na głębokości 2-3 cm. Kontrola głębokości siewu jest szczególnie ważna w przypadku redlic talerzowych, które łatwo zagłębiają się w świeżo uprawionej glebie.

Wykonując zabiegi uprawowe, należy pamiętać, aby gleba nie była zbyt wilgotna, np. po obfitych opadach. Grozi to „utopieniem” nasion i słabymi wschodami. Termin należy dobrać tak, żeby kiełkujące nasiona miały dostęp do wody, ale jednocześnie niekorzystny będzie siew w glebę nadmiernie uwilgotnioną, szczególnie w przypadku gleb ciężkich i zwięzłych, w których może nastąpić odcięcie dostępu do tlenu. Jednocześnie zbyt płytkie umieszczenie materiału siewnego grozi wymarznięciem roślin.

Uwaga na choroby grzybowe

Siew pszenicy po zbiorze kukurydzy na ziarno oznacza duże zagrożenie ze strony grzybów rodzaju Fusarium. Agrofagi te łatwo mogą przenieść się z resztek pożniwnych na młode rośliny. Mimo wielu zalet uprawa bezorkowa sprzyja namnażaniu groźnych grzybów. Za skuteczne sposoby ich zwalczania uznaje się uprawę płużną, przełamanie płodozmianu zbożowego roślinami bobowatymi, a także stosowanie kwalifikowanego materiały siewnego o podwyższonej odporności na grzyby Fusarium.

Ozima czy przewódka?

Myśląc o jesiennych siewach pszenicy najczęściej bierze się pod uwagę odmiany ozime, natomiast przy bardzo opóźnionych terminach nie zawsze są one najlepszym rozwiązaniem. Wtedy warto zainteresować się odmianami przewódkowymi, które są kompromisem między wysokim potencjałem plonowania a podwyższoną mrozoodpornością.

Bardziej tradycyjnym rozwiązaniem będzie siew pszenicy ozimej. Jej główną zaletą jest większy niż u form jarych potencjał plonowania, natomiast rośliny mogą nie zdążyć wykształcić przed zimą wystarczającej odporności na niskie temperatury. Z tego względu należy pamiętać o zwiększeniu normę wysiewu o 10-20%, trzymając się zasady, że im późniejszy termin siewu, tym większą obsadę należy docelowo osiągnąć. Jeśli chodzi o nawożenie, powinien być zastosowany fosfor i potas.

W przypadku siewu pod koniec listopada czy w grudniu, warto rozważyć przewódki. Są to odmiany pszenicy jarej o podwyższonej mrozoodporności. Ich zaletą jest potencjalnie lepsze plonowanie niż w przypadku tradycyjnych odmian jarych. Wynika to z faktu, że wegetacja odmian przewódkowych rozpoczyna się jeszcze jesienią- optymalnie powinny zimować w fazie szpilkowania- a już od wczesnej wiosny korzystają z zapasu wody pozimowej. Dzięki temu są mniej narażone na susze, a ich wegetacja kończy się wcześniej.