W skupach nadal ceny pszenicy wahają się wokół 950 zł/t, a rzepaku ok. 1900. Ale są oczywiście firmy, które oferują za te surowce mniej. Podaż nadal nie jest wysoka. Ale mam wrażenie, że nagle wszyscy zaczęli znać się nie tylko na sporcie, ale też na rolnictwie. Dlaczego tak późno?

Z tego artykułu dowiesz się jakie są ceny płodów rolnych 13 kwietnia 2023 r.

Nadal spływa do nas ziarno z Ukrainy. Co z kontrolami?

Rosja wykorzystuje propagandowo sytuację związaną ze zbożami.

Temat rolnictwa i importu zbóż z Ukrainy stał się tematem numer jeden w mediach. Dobrze, że tak się dzieje, ale dlaczego tak późno? Już od ponad roku informujemy poprzez nasz portal o takim stanie rzeczy. Przedstawialiśmy cykl wywiadów z Rafałem Mładanowiczem, byłym pełnomocnikiem ministra rolnictwa ds. rozwoju współpracy z Ukrainą, który mówił nam jeszcze w czerwcu 2022 r. np. , że „mimo iż wojna trwa od 24 lutego, to kwestie związane z rolnictwem i handlem artykułami rolno-spożywczymi pojawiły się po ogłoszeniu przez Unię Europejską zniesienia barier handlowych. Zadziało się to w ramach pomocy humanitarnej i walki z głodem, bo tak to oficjalnie zostało nazwane. Ale przerodziło w destabilizację naszego rynku, nie tylko tego zbożowego, ale też i dotyczącego np. drobiu, którego Ukraina jest znaczącym producentem.”

A w wywiadzie lipcowym dodawał, że „Ukraińcy nie są zainteresowani sprzedażą. Tzn. rolnicy ukraińscy chcą sprzedać, ale nie chcą tego robić agroholdingi. Możliwość korzystania z ukraińskich kolei pod kątem importu zbóż jest bardzo ograniczona, dlatego że zdecydowana większość to nie są płody rolne, ale np. rudy stali. A import kukurydzy został zmonopolizowany i bardzo trudno się przebić tym wcześniej wspomnianym rolnikom np. ze „Stowarzyszenia farmerów i właścicieli ziemskich". Wręcz wstrzymywane, blokowane przez ukraińską kolej, są partie zakontraktowane przez te mniejsze podmioty, które prowadzą typowy tranzyt do portów, a działają te, które zostawiają zboże w naszym kraju.”