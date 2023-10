Wczoraj odbyły się XXXV Dni Kukurydzy w Skrzelewie. Na miejscu dokonywano zbioru odmian marki Pioneer, podziwiać można było także bogaty wachlarz odmian kukurydzy jak również istniała możliwość wsłuchania się w kilka ciekawych wykładów.

XXXV Dni Kukurydzy w Skrzelewie (powiat sochaczewski, woj. mazowieckie) jak co roku odbyły się w gospodarstwie Państwa Szymańczaków .

Na miejscu odbył się zbiór poletek doświadczalnych kukurydzy na ziarno odmian marki Pioneer, kombajnem z monitoringiem plonu i wilgotności.

Podziwiać można było także aż 90 poletek doświadczalnych z odmianami kukurydzy.

W programie imprezy uwzględniono także wykłady merytoryczne między innymi na temat prawidłowego nawożenia i ochrony kukurydzy.

Dni w Skrzelewie odbyły się już po raz 35. Formuła spotkania co roku jest nieco inna, natomiast od lat stałym elementem jest pracujący w tle kombajn, zbierający kukurydzę na ziarno z odmian marki Pioneer. Nie inaczej było w tym roku. Na miejscu z 18 poletek doświadczalnych zbierano kukurydzę i z każdego mierzono plon oraz bieżącą wilgotność. Odmiany ułożone były pod kątem rosnącej liczby FAO od 220-330. Wszystkie zasiane zostały 5 maja 2023.

Jak zaznaczał na miejscu Mariusz Grzelczyk z Corteva Agriscience, rok nie był łatwy dla kukurydzy, co widać w plonach, które w rejonach posusznych nie są rewelacyjne. Zanotowano natomiast dużą rozbieżność jeśli chodzi o wilgotność ziarna. W Skrzelewie te najwcześniejsze odmiany miały nawet 22,9% wilgotności, najpóźniejsze (nie polecane do siewu w woj. mazowieckim) nawet 41,1%.

Na miejscu dokonywano pomiaru plonu oraz wilgotności poszczególnych odmian kukurydzy marki Pioneer Fot. AK

Trudny rok dla kukurydzy

Wszyscy na miejscu zgromadzeni zgodnie twierdzili, że nie był to łatwy rok dla kukurydzy. Z jednej strony susza w tle z drugiej rozchwiany rynek kukurydzy, który musi się zmierzać z ciśnieniem jakie wywiera na niego surowiec z Ukrainy.

- Rok do roku ceny za kukurydzę spadły o 50%, a nakłady w ostatnim czasie wzrosły o 200-300%. Nie da się w kalkulacjach uzyskać dochodu na plus przy takich korelacjach – mówił podczas spotkania Tadeusz Szymańczak rzecznik prasowy Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

W swojej wypowiedzi ocenił także podejmowane na przestrzeni ostatnich lat działania rządu, które nazwał jako niedopuszczalne i skrajnie nieodpowiedzialne.

- PZPRZ apelował, że najprostszym instrumentem dla przepływu surowców rolnych, które miały trafić do Afryki jest system kaucyjny. Wielokrotnie mówiono, że jeżeli zboże nie trafi do głodującej Afryki, emigranci przypłyną na dętkach, oponach do Europy, żeby się najeść i znaleźć pracę. Dziś już mówimy o kryzysie emigracyjnym - mówił Szymańczak.

Z drugiej strony z każdej strony słyszy się o dopłatach

- Jak taki człowiek z miasta, który tylko słyszy, że rolnik ma dopłaty to hektara, do materiału siewnego, do paliwa, do płodów rolnych, suszowe, do zakupu maszyn, do nawozów ma patrzeć na rolnika i jego problemy. Wystarczy nas nie okradać. My rolnicy wiemy jak pracować, nie trzeba nam dopłacać, nam po prostu wystarczy, że będzie się to opłacać– mówił dalej.

Rynek kukurydzy to jedno. W tym roku pogoda także nie rozpieszczała producentów rolnych szczególnie w centrum kraju, gdzie zanotowano suszę. Jak wspomniał dr Roman Warzecha z IHAR-PIB Radzików susza szczególnie negatywnie odbiła swoje piętno w okresie kwitnienia kukurydzy doprowadzając do tego, że w rejonach gdzie wystąpiła, kolby są niedoziarnione. Ma to silnie przełożenie na wyniki produkcyjne.

Dr Roman Warzecha, IHAR-PIB Radzików

Wykłady merytoryczne o problemach w kukurydzy

Problemów w kukurydzy można zanotować więcej. Podczas imprezy dr hab. Jerzy Kozyra z Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB Puławy wygłosił wykład nt. Jak zmiany klimatu wpływają na warunki uprawy kukurydzy w Polsce?

- Mamy eldorado jeśli chodzi o uprawę kukurydzę w Polsce. Termicznie są bardzo dobre warunki do jej uprawy, poszczególne odmiany mogą dojrzeć już praktycznie w każdej części kraju. Natomiast to eldorado się kończy jeśli brakuje nam wody – tłumaczył dr Kozyra.

Wtórował mu prof. Wiesław Szulc z SGGW, który wyliczał błędy poczynione u rolników w zakresie nawożenia kukurydzy. Wygłosił on wykład pt. Poprawne nawożenie kukurydzy w warunkach stresowych – susza.

- Jak mamy nawozić? Mamy nawozić dobrze i mądrze. Dlatego, że nawozy są niezwykle drogie. Zacząć trzeba od sprawdzenia odczynu gleby. Kto tego nie zrobi, może w ogóle nie obserwować efektów nawożenia mineralnego – tłumaczył Szulc.

W kontekście suszy bardzo ważna jest próchnica, która działa jak pampers, akumuluje wodę. Jak zaznaczył Szulc resztki pożniwne, międzyplony to jeszcze nie próchnica, to tylko substrat do jej tworzenia. Stąd trzeba dbać o dobre zagospodarowanie tego substratu, aby korzyści z nich płynące zostały zauważone w postaci poprawy stanowiska glebowego.

Sylwia Szymańczak, moderatorka części merytorycznej oraz prof. Wiesław Szulc w czasie wykładu na temat prawidłowego nawożenia kukurydzy Fot. AK

W kolejnej części poruszono największe notowane problemy w ochronie roślin. Wykład pt. Konsekwencje braku ochrony kukurydzy przed szkodnikami wygłosił dr Piotr Ochodzki z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB Radzików.

Co jest powodem nasilenie się szkodników w uprawie kukurydzy – pytała moderatorka wystąpień Sylwia Szymańczak.

- Gdybym był bardzo religijny, mógłbym powiedzieć, że to kara boska za grzechy, jest to oczywiście żart. Jest to efekt grzechów ludzkich w postaci grzechów zaniedbania. Na pewno zaniedbaniem jakim się pojawia, czyli grzechem numer 1 to jest brak zmianowania – wyliczał dr Ochodzki.

Wskazywał tu także na problem nadal nieskutecznej walki z omacnicą prosowianką. Dopóki zdecydowana większość rolników nie będzie zwalczała tego szkodnika na etapie zagospodarowania ścierniska, trudno tu mówić o metodach ograniczających populację na kolejny rok - tłumaczył słuchaczom podczas swojego wystąpienia Ochodzki.