Od marca ruszy obrót pszenicą w ramach Platformy Żywnościowej

Towarowa Giełda Energii S.A. zaprasza do składania wniosków o uczestnictwo w Systemie Magazynów Autoryzowanych (SMA), który jest organizowany na potrzeby giełdowego Rynku Towarów Rolno – Spożywczych (RTRS). W okresie pilotażowym, którego rozpoczęcie planowane jest w marcu br., na RTRS zostanie uruchomiony obrót pszenicą.

Rynek Towarów Rolno - Spożywczych tworzony jest przez TGE w ramach projektu „Platforma Żywnościowa“ w celu prowadzenia obrotu wybranymi towarami rolno-spożywczymi. Magazyny autoryzowane będą jednym z podstawowych elementów funkcjonowania Platformy Żywnościowej.

Będzie to sieć profesjonalnych magazynów zorganizowana na zasadach określonych przez Giełdę. Chodzi o zapewnienie możliwości składowania towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego i prowadzenia rozliczeń transakcji zawieranych na Giełdzie.

Rola magazynów autoryzowanych jest kluczowa dla funkcjonowania RTRS, gdyż wyłącznie towar składowany w takich magazynach będzie mógł być przedmiotem obrotu na tym rynku. Uczestnictwo magazynów w SMA jest dobrowolne, wymaga jednak uprzedniej autoryzacji magazynu i zawarcia z Giełdą stosownej umowy w uproszczonym trybie na warunkach wynikających z Regulaminu Uczestnictwa w Systemie Magazynów Autoryzowanych.

Jak zapewnia TGE, przystąpienie do powstającej sieci będzie stanowić dla właścicieli magazynów doskonałą szansę rozszerzenia działalności o świadczenie usług przechowywania zbóż uczestnikom nowego rynku rolnego, a także możliwość zdywersyfikowania dotychczasowych form handlu, poprzez wykorzystanie nowego kanału zbytu dla własnego towaru. Do końca sierpnia br. dołączenie do systemu będzie bezpłatne. W celu uczestnictwa w SMA z początkiem uruchomienia nowego rynku, tj. od marca 2020 Giełda zachęca zainteresowane podmioty do możliwie jak najszybszego przystąpienia do SMA.

Giełda oferuje do wyboru dwie opcje uczestnictwa w tym systemie jako:

* uczestnik SMA świadczący odpłatnie usługę przechowywania zbóż należących do innych podmiotów działających na RTRS, przy czym uczestnik taki zachowuje również prawo do oferowania na Giełdzie własnego towaru,

albo

* uczestnik SMA nieświadczący usługi odpłatnego przechowywania zbóż, mający możliwość oferowania do sprzedaży na Giełdzie zboża wyłącznie we własnym imieniu poprzez aukcje.

Szczegółowe informacje o SMA można także uzyskać na publicznej stronie internetowej TGE S.A. dedykowanej Rynkowi Towarów Rolno-Spożywczych.