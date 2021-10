Od nowoczesnych odmian kukurydzy wymaga się coraz więcej

Firmy prześcigają się w dostarczaniu na rynek coraz to bardziej wydajnych i dopasowanych do różnych warunków uprawy mieszańców kukurydzy. Rolnicy mają już do wyboru ponad 400 odmian. Konkurencja jest zatem duża. Co przygotowała na nowy sezon dla swoich klientów firma Bayer?

-W rozwoju oferty Bayer Crop Science dla producentów kukurydzy stawiamy na zintegrowane podejście i innowacje. Co roku proponujemy rozwiązania oparte na szerokiej bazie badań i testów, które dają nam pewność, że wprowadzane na rynek odmiany pozwolą rolnikom na coraz lepsze dostosowanie sposobu produkcji kukurydzy do warunków glebowych i ekosystemu danego gospodarstwa. To pozwala na opłacalną produkcję, ale także wydajne gospodarowanie zasobami – lepiej dostosowane odmiany czy rozwiązania cyfrowe dla plantatorów kukurydzy wspierają zrównoważoną uprawę - mówi Katarzyna Gallewicz Grower Manager Corn, Bayer Crop Science Polska.

Jak tłumaczy dalej ekspertka - sukces uprawowy tej rośliny jest między innymi efektem intensywnych prac hodowców. Hodowla kukurydzy DEKALB jest nastawiona nie tylko na podnoszenie potencjału plonowania nowych odmian. Priorytetem jest uniezależnienie plonowania od zmiennych warunków pogodowych.

Jakie nowe odmiany wprowadza Bayer do oferty na sezon 2022 roku?

W jakich segmentach kukurydzianego rynku chce firma Bayer się intensywnie rozwijać?

Jakie nowe działania i programy wspierać będą portfolio kukurydziane?

O tym dowiecie się podczas Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2021., które odbędzie się już 3 listopada, a dokładnie z prezentacji Katarzyny Gallewicz Grower Manager Corn, Bayer Crop Science Polska.

Nowa genetyka odmian DEKALB i kompleksowa ochrona kukurydzy Bayer.

